Les îles Jumeirah de Dubaï accueillent un nouveau résident : le fondateur milliardaire de Telegram

Pavel Durov, fondateur et PDG de l’application de messagerie cryptée Telegram, a investi dans une nouvelle maison dans l’un des quartiers les plus chics de Dubaï, selon plusieurs sources proches du dossier qui ont parlé avec .

Le milliardaire, qui est né et a grandi en Russie est maintenant un double citoyen de la France et de Saint-Kitts-et-Nevis, a déménagé dans une luxueuse villa de cinq chambres sur une propriété de 15 000 pieds carrés dans les îles Jumeirah, une communauté luxueuse de interconnectés des îles construites au sommet d’un lac artificiel d’eau salée, selon les sources, qui ont demandé à rester anonymes afin de parler ouvertement.

Durov loue plutôt qu’il n’achète la nouvelle maison. Le milliardaire débourse environ 1 million de dollars en loyer annuel – un peu plus de 83 300 dollars par mois – ce qui en fait l’une des offres de location les plus chères jamais réalisées sur les îles Jumeirah, selon des personnes familières avec l’accord.

Construite au début des années 2000 par le promoteur public Nakheel Properties, la communauté des îles Jumeirah est moins célèbre que Palm Jumeirah en forme de palmier (où Durov a également passé du temps), mais non moins luxueuse. La communauté se compose de 46 « groupes » circulaires individuels, chacun abritant environ 16 villas, toutes équipées de leurs propres jardins et piscines privés. Le quartier comprend son propre club-house privé avec deux restaurants, une salle de sport privée, un salon et un salon de coiffure.

Depuis son arrivée à Dubaï en 2017, Durov a résidé dans divers immeubles locatifs situés à proximité du siège social de Telegram à Dubai Media City (une zone commerciale en franchise d’impôt), a déclaré un porte-parole de Durov via Telegram. Durov a refusé de commenter cet article.

Luxury Property LLC, une société de courtage de luxe basée à Dubaï, a négocié l’accord de Durov sur les îles Jumeirah, selon des sources. La société a refusé de commenter.

Durov, 38 ans, est l’un des résidents les plus riches de Dubaï. Il revendique une fortune estimée à 11,5 milliards de dollars grâce à sa participation majoritaire dans Telegram, l’application de messagerie pro-vie privée qui dit avoir plus de 800 millions d’utilisateurs. Durov est actuellement la 150e personne la plus riche du monde, selon la liste des milliardaires en temps réel.

Dubaï, qui n’a ni impôt sur le revenu ni impôt sur les gains en capital, est devenu un point chaud pour les hommes d’affaires internationaux. Changpeng Zhao, le fondateur de l’échange de crypto Binance, a élu domicile à Dubaï pour lui et sa société de crypto après avoir été expulsé de diverses juridictions pour avoir contourné les réglementations locales. Vinod Adani, le négociant milliardaire du groupe Adani, possède également des maisons à Dubaï, y compris un luxueux pad dans le Burj Khalifa, le plus haut bâtiment du monde.

Dubaï abrite plusieurs magnats milliardaires russes, dont le magnat des engrais Dmitry Rybolovlev (qui possède une propriété de 29,5 millions de dollars à Palm Jumeirah) ainsi qu’Albert Avdolyan, qui a fait fortune dans les sociétés minières et gazières sibériennes, et Andrei Molchanov, un spécialiste des matériaux de construction. magnat. Suite à l’invasion de l’Ukraine par la Russie, des dizaines de riches Russes ont commencé à acheter des résidences secondaires à Dubaï et à y établir leur résidence permanente, a rapporté l’année dernière.

Durov s’est installé à Dubaï après une période de voyages nomades, suite à son émigration de Russie en 2014. Autrefois surnommé le Russe Mark Zuckerberg, Durov, aujourd’hui âgé de 38 ans, a fondé la société de médias sociaux VKontakte après avoir obtenu son diplôme de l’Université de Saint-Pétersbourg en 2006. L’entreprise russe est passée à plus de 100 millions d’utilisateurs avec Durov à la barre.

En 2014, Durov a vendu sa participation dans VKontakte et a quitté la Russie après avoir résisté aux efforts du gouvernement de Vladimir Poutine pour interférer avec l’entreprise et accéder aux données des utilisateurs. « Je suis hors de Russie et je n’ai pas l’intention d’y retourner », a déclaré Durov à TechCrunch en avril 2014. « Malheureusement, le pays est incompatible avec les affaires Internet pour le moment. »

Après quelques années à passer d’un pays à l’autre lors de la construction de Telegram, Durov s’est installé à Dubaï en 2017. La généreuse politique fiscale des Émirats arabes unis a permis de conclure l’accord.

« Beaucoup de gens dans le monde occidental ne réalisent pas à quel point les impôts limitent leurs options », a déclaré Durov en 2017. « Vous pouvez finir par payer près de la moitié de votre revenu en impôts, ce qui signifie essentiellement que vous travaillez pour le gouvernement pendant 180 jours par an. Je pense que je peux trouver de meilleures façons d’utiliser l’argent que je gagne au profit de la société.