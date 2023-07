Les environnements bâtis frappent les bons accords dans les métros musicaux en hausse

Nashville a longtemps été connue sous le nom de « Music City ». Et pour beaucoup, Austin jouit également d’un cachet considérable en tant que capitale de la musique américaine. Mais une myriade d’autres aspirants urbains convoitent une réputation de Mecque montante pour les mélomanes.

Sur ce 111e anniversaire de la naissance de l’emblématique « Dust Bowl Troubadour » Woody Guthrie, nous braquons les projecteurs sur l’immobilier axé sur la musique dans le métro à croissance rapide juste à côté du lieu de naissance de Guthrie, ainsi que sur la construction axée sur la musique environnements de deux autres métropoles musicales montantes.

Guthrie est né à Okemah, Okla., Pas à 24 heures mais plutôt à 65 miles de Tulsa, le 14 juillet 1912. T-Town a observé cet héritage et cette proximité en baptisant le musée public et les archives du Woody Guthrie Center dans le quartier des arts de Tulsa une décennie il y a. Il est donc logique que le Bob Dylan Center, dédié à la vie et aux œuvres de l’auteur-compositeur-interprète plus grand que nature dont la plus grande influence fut Guthrie, ait ouvert ses portes à Tulsa l’année dernière.

« J’entends tous les jours, ‘Tulsa n’était pas vraiment sur la carte pour moi avant, mais j’ai entendu parler du Bob Dylan Center et j’ai décidé de venir visiter’, et ils continuent à visiter les autres attractions musicales », explique Steve Jenkins, directeur du Centre Bob Dylan.

« Le Dylan Center est devenu un bonus pour les personnes qui passent par Tulsa en tournée. Ces membres du groupe disent régulièrement : « Tulsa se passe vraiment ». Il y a ici un excellent écosystème de musique live et d’attractions musicales.

L’ancienne capitale mondiale du pétrole est parsemée d’une longue liste de sanctuaires pour les amateurs de musique et d’histoire de la musique. Cain’s Ballroom, inaugurée en 1930 sous le nom de « Cain’s Dance Academy », a accueilli des numéros aussi légendaires que Bob Wills et His Texas Playboys, et vit encore aujourd’hui comme un cadre musical réservé aux places debout, avec des places réservées pour des spectacles spéciaux. Parmi les autres aimants pour les mélomanes, citons The Colony, où George Harrison a déjà joué un set impromptu; le bar clandestin de jazz LowDown ; et Mercury Lounge, le cadre des performances des plus grands musiciens modernes de folk, country et rock de la ville.

Un autre trésor est The Church Studio, une église construite en 1915 que l’icône du rock de Tulsa Leon Russell a achetée en 1972 et convertie en studio d’enregistrement et bureau de Shelter Records. La propriétaire Teresa Knox rapporte que Tom Petty a été découvert au Church Studio, et Willie Nelson, Stevie Wonder, JJ Cale et Harrison y ont tous enregistré. Les visiteurs sont les bienvenus de 10 h à 15 h du lundi au samedi pour voir une collection de 6 000 pièces de souvenirs, allant des instruments aux paroles manuscrites.

Si vous souhaitez vous faire une réputation de ville connue pour la musique, il est utile d’être le siège du plus grand inventaire sur place de tous les magasins de musique aux États-Unis. C’est la distinction enviable de la deuxième plus grande ville de l’État de Hoosier. Chuck Surack, originaire de Fort Wayne, a fondé The Sweetwater Music Store, qui compte désormais près de 40 000 pieds carrés d’équipement haut de gamme. En 2020, Sweetwater a dévoilé un nouveau centre de distribution de 52,5 millions de dollars quatre fois plus grand que son ancien hub.

Le nouveau centre abrite la galerie de guitares et le magasin de guitares de Sweetwater, des réparations électroniques, des installations et bien plus encore. L’influence mondiale de Sweetwater est telle que 40 % de sa main-d’œuvre est dispersée à travers le monde. Surack est également propriétaire du Clyde Theatre de Fort Wayne à Quimby Village, un palais du cinéma d’après-guerre transformé en une salle de concert ultramoderne.

« Sweetwater et ses 2 500 employés ont joué un rôle essentiel dans la revitalisation de la scène musicale locale et régionale », a déclaré le PDG John Hopkins. « En tant que plus grand détaillant d’instruments de musique en ligne et de matériel audio professionnel du pays, nous avons recruté certains des musiciens les plus talentueux du monde entier et les avons aidés à déménager à Fort Wane. Ils forment des groupes, ils écrivent et enregistrent de la musique originale et ils se produisent en direct dans divers lieux. . . La Sweetwater Academy compte plus de 1 200 étudiants et s’engage à développer et à inspirer la prochaine génération de créateurs de musique, qui assureront une scène musicale dynamique dans le nord-est de l’Indiana pour les années à venir.

Le bourg connu sous le nom de « Scenic City » ne laissera pas Nashville recueillir toute la gloire du Tennessee en tant que métropole de la musique. Le quartier du centre-ville comprend le campus Chattanooga Choo Choo, qui abrite un éventail de paramètres centrés sur la musique. Parmi eux se trouve la Songbirds Foundation, un musée présentant des collections de guitares allant des années 1920 aux années 70. La salle de musique Signal, qui accueille de la musique live et des performances artistiques, déménage dans l’ancien centre de congrès Chattanooga Choo Choo pour accueillir plus d’artistes et d’invités et revitaliser un espace culturel existant au centre-ville. Le théâtre historique de Tivoli, l’auditorium commémoratif des soldats et des marins et le théâtre Walker sont des lieux de musique à l’architecture splendide qui accueillent chaque année de nombreux spectacles.

Selon Barry White, président et chef de la direction de Chattanooga Tourism Co., « Le Chattanooga Choo Choo est tissé dans le tissu de la riche histoire de notre ville et aura pour toujours une place dans le Great American Songbook, grâce au légendaire Glenn Miller. »