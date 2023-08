Les écoles abandonnées obtiennent les meilleures notes en matière de réutilisation adaptative

De nombreux promoteurs et sociétés de design se sont tournés vers la réutilisation adaptative d’immeubles de bureaux sous-utilisés comme réponse à la pénurie actuelle de logements abordables.

Mais une meilleure solution pourrait être trouvée en convertissant les écoles d’antan en logements indispensables. C’est la conviction des architectes de Moody Nolan, le plus grand cabinet d’architecture appartenant à des Noirs du pays, qui a entrepris avec succès plusieurs conversions de ce type.

« Donner une nouvelle vie aux structures existantes a un impact sur plusieurs générations, car cela peut revitaliser des quartiers entiers », observe Yanitza Brongers-Marrero, directrice du logement de l’entreprise. « Mais cela n’est pas sans défis. La conversion d’écoles en logements peut être difficile car elle présente des défis techniques et la nécessité de modifications structurelles pour répondre aux codes du bâtiment et aux normes d’accessibilité.

« Dans les bâtiments existants, les dalles de plancher peuvent donner lieu à des unités trop grandes et peu efficaces ou abordables. De plus, la modification des murs en maçonnerie en béton existants peut nécessiter une main d’œuvre intensive et des coûts supplémentaires.

Contrairement aux immeubles de bureaux commerciaux, qui sont souvent situés loin des supermarchés et d’autres nécessités de la vie résidentielle, les écoles offrent l’avantage d’être situées dans des enclaves qui desservent déjà efficacement des centaines, voire des milliers d’habitants. Les écoles sont souvent à proximité d’espaces extérieurs, offrant ainsi la possibilité d’aménager des terrains d’appartements et de stationnement.

Ils comportent également des plaques de plancher tentaculaires pouvant accueillir des résidences et des équipements. Les gymnases des écoles peuvent trouver une nouvelle vie en tant que centres de remise en forme, et les salles à manger peuvent être transformées en grands espaces communs et en salons. Enfin, les écoles de pratiquement toutes les époques sont connues pour présenter une vaste fenestration. Les caractéristiques garantissant que les salles de classe des étudiants étaient baignées de lumière naturelle en 20ème Les écoles du siècle répondent bien aux demandes de lumière naturelle des propriétaires du 21e siècle.

« Cette approche de développement peut aider à sauver un nombre important de bâtiments scolaires historiques qui contribuent aux quartiers, à préserver un héritage et à proposer une approche durable qui réduit les émissions de carbone », déclare Brongers-Marrero.

« Les projets de réutilisation adaptative offrent aux architectes une conception autonome et créative, quelque chose de pratique, et fournissent des logements de haute qualité qui renforcent le caractère et le sentiment de fierté dans de nombreux quartiers à travers le pays. »

Un exemple du travail de Moody Nolan entre l’école et le logement résidentiel est la conversion d’une école de 108 ans à Cleveland, dans l’Ohio, en Empire Senior Housing.

Les parapets des créneaux, la maçonnerie de civières, les encadrements en calcaire et les portes cintrées Tudor emblématiques de la conception néo-jacobethan de l’école sont entretenus et réparés. Dans les trois étages du bâtiment scolaire, les salles de classe et les bureaux sont transformés en nouveaux immeubles d’habitation. L’auditorium qui présentait autrefois les pièces de théâtre des étudiants doit être transformé en salle de fitness communautaire. Sa scène historique et ses éléments de conception seront conservés.

Se tourner vers les écoles abandonnées pour fournir la matière première des futurs logements est une tendance adoptée par un certain nombre d’États et de villes. Parmi les endroits où le concept semble gagner un nombre important de convertis se trouve à Chicago. Il y a dix ans, les écoles publiques de Chicago (CPS) ont lancé une initiative visant à réaménager quatre douzaines de bâtiments scolaires à travers Windy City. La ville a constaté que l’utilisation d’une désignation de monument historique lui permettait d’obtenir des incitations qui contribuaient à transformer les efforts de réhabilitation impliquant des promoteurs privés en entreprises viables.

L’ancienne école Elizabeth Peabody, construite en 1884 dans le quartier proche du nord-ouest de Noble Square, a été convertie au cours des trois dernières années en appartements de l’école Peabody, avec des unités de luxe louées pour 3 200 $ par mois et plus.

L’école Mulligan, une autre institution du côté nord-ouest, construite celle-ci en 1889, a vu ses 24 salles de classe d’origine transformées en un nombre similaire d’immeubles d’appartements très haut de gamme dotés de plafonds de 14 pieds de haut, de fenêtres et de cheminées surdimensionnées. Cet été, la Commission du plan de Chicago a approuvé un projet de 26,6 millions de dollars destiné à convertir l’école primaire Woods, une école abandonnée située dans le quartier de South Side Englewood, en 48 unités de logements abordables, ainsi qu’un centre de santé de 22 000 pieds carrés.

L’un des efforts les plus médiatisés a été la conversion de Bowtie High à Homestead, en Pennsylvanie, une banlieue de Pittsburgh, en une communauté d’appartements de 31 logements.

La propriété multifamiliale a conservé un certain nombre de caractéristiques de l’école, notamment les planchers de bois franc de l’auditorium et, dans certaines unités, les tableaux d’origine qui bordaient des murs entiers des salles de classe.

Des milliers d’écoles fermées parsèment le paysage américain. Le Centre national des statistiques de l’éducation rapporte que 1 130 fermetures d’écoles ont eu lieu rien qu’en 2019 et 2020. De toute évidence, il existe de nombreuses opportunités pour les promoteurs de créer des logements multifamiliaux plus durables et abordables simplement en se dirigeant vers la « rentrée scolaire ».