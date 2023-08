Les dirigeants ultra-riches de la technologie abandonnent les équipements en faveur de l’aventure et de la superficie

Les dirigeants de la technologie de la Silicon Valley qui souhaitent acheter une propriété dans la région du lac Tahoe le changent. Cabane dans les bois? Trop traditionnel. Communauté de style de vie? Trop de règles.

L’élite riche du nord de la Californie recherche plutôt de vastes étendues de terres dans des régions éloignées pour une expérience de montagne authentique, un endroit où ils peuvent se connecter avec la nature et profiter d’un sentiment d’exclusivité. Pour ces acheteurs, posséder un spread offre également une zone d’évasion en cas de troubles civils ou de turbulences dans la vie urbaine.

Appelez-le le New Clubhouse, où les acheteurs préfèrent l’aventure et la superficie aux commodités.

« De nos jours, une résidence secondaire signifie un endroit où vous pouvez vous étendre, faire du VTT, de la course à pied, du ski de randonnée, du vélo tout-terrain », explique Jeff Brown de Tahoe Mountain Realty. « Il y a un sens de l’aventure beaucoup plus grand qu’il n’y en a jamais eu auparavant. »

Les nécessités : accessibilité, beauté naturelle et proximité du centre technologique ainsi que des célèbres stations de ski de Tahoe (à environ trois heures de route de la région de la baie). Certains emplacements privilégiés où une maison individuelle pourrait être construite comprennent ces propriétés :

Quarante-sept acres adjacents aux anciens Alpine Meadows (qui font maintenant partie de Palisades Tahoe) permettent un accès rapide aux pistes et un maximum d’intimité. (En 2011, Alpine et l’ancienne Squaw Valley ont fusionné pour créer une seule station avec 6 000 acres skiables et une télécabine de base à base qui relie les deux sites.) C’est un endroit pour embrasser la nature tout en restant à proximité des terrains de jeux d’été et d’hiver. L’emplacement est à 10 minutes en voiture de Tahoe City et à une heure de l’aéroport international de Reno-Tahoe. Le prix de vente est de 12 millions de dollars; Brown est l’agent inscripteur.

Une plus petite propriété de 0,54 acre à Olympic Valley est intégrée dans la montagne à Palisades Tahoe (anciennement Squaw Valley). Encore une fois, l’acheteur aurait accès au centre de villégiature ainsi qu’aux loisirs dans un cadre naturel éloigné. La propriété relie quatre lots contigus. Le prix de vente est de 12,5 millions de dollars et Brown est l’agent inscripteur.

Tahoe a toujours été un pôle d’attraction pour les riches résidents de la région de la baie, dit Brown. La tendance a commencé avec des cabanes traditionnelles dans les bois autour du troisième lac le plus profond d’Amérique du Nord. Lorsque le lac a été construit dans les années 1960, l’accent a été mis sur la construction de domaines skiables et de communautés de golf avec des maisons plus haut de gamme et des équipements de style de vie de qualité.

Dernièrement, les prix des logements à Tahoe ont monté en flèche, aidés par la pandémie de COVID-19 qui a alimenté une éthique de travail de n’importe où et le nombre de stations de ski de classe mondiale dans la région. En 2022, la moitié des transactions résidentielles ont atteint des prix supérieurs à 1 million de dollars et les ventes de luxe ont grimpé au-dessus de 10 millions de dollars et ont quadruplé.

« De nos jours, les jeunes de la Silicon Valley veulent quelque chose de différent de leurs parents ou grands-parents baby-boomers : de l’espace », déclare Brown. « Beaucoup, beaucoup d’espace pour recréer, s’étaler, s’évader. »