Les développeurs augmentent la productivité des résidents grâce aux équipements à domicile

Rings de boxe. Espaces créateurs. Studios d’enregistrement. Il n’y a pas si longtemps, les nouveaux résidents des immeubles multifamiliaux étaient courtisés par des caractéristiques de style de vie de pointe comme celles-ci et d’autres. Mais c’était avant qu’une révolution du travail à domicile ne renverse la quête des commodités.

Étant donné la nécessité d’être aussi productifs à la maison qu’ils l’avaient été au bureau, les résidents ont commencé à s’attendre à une toute nouvelle catégorie d’équipements, combinant productivité et socialisation. Pensez à des espaces de coworking comprenant des lieux de rassemblement qui changent de fonction au fil de la journée. Ces espaces peuvent inclure des améliorateurs d’efficacité comme un éclairage et des plug-ins adaptables, et des options de confidentialité comme des cabines, des modules et des salles de conférence individuelles.

« Les horaires de travail hybrides sont désormais la norme pour bon nombre de nos résidents, et ils ont besoin d’espaces à la fois dans leurs unités et dans le bâtiment lui-même où ils peuvent travailler confortablement et de manière productive », déclare Alison Mills, vice-présidente de l’architecture et du design au marché basé à Chicago. -tarif développeur de logements collectifs et étudiants CRG.

Le chapitre des développeurs de la communauté The Streets dans la banlieue de St. Louis à St. Charles, dans le Missouri, comprend des bars pour ordinateurs portables, des banquettes et des salles de conférence équipées de grands téléviseurs pouvant être connectés à des ordinateurs portables. CRG poussera plus loin l’enveloppe d’agrément dans ses développements encore en cours. Ces projets comprendront des fonctionnalités telles que des salles Zoom, des cabines téléphoniques et d’autres espaces semi-privés idéaux pour le labeur tête baissée.

Dans un développement CRG à Charlotte, en Caroline du Nord, une salle de courrier sera transformée en espace de coworking au rez-de-chaussée avec des tables pour ordinateur portable et des salles de conférence adjacentes. « Même nos terrasses extérieures sont désormais équipées d’une connexion Wi-Fi, de prises électriques et de parasols afin que nos résidents puissent travailler confortablement à l’extérieur », a déclaré Mills.

« La tendance s’éloigne résolument des équipements à usage unique au profit de lieux communs qui peuvent facilement accueillir un plus grand nombre de résidents travaillant et socialisant simultanément. »

Le désir d’inclure des espaces communs qui se transforment facilement d’espaces de coworking en espaces sociaux décontractés en soirée a également inspiré Related Midwest, qui les a inclus dans son marché The Row Fulton dans l’enclave éponyme à l’ouest de Chicago’s Loop.

Bien qu’ils soient invariablement au cœur des offres de style de vie dans les immeubles multifamiliaux haut de gamme, les équipements évoluent continuellement en fonction des attentes des résidents, déclare Ann Thompson, vice-présidente exécutive de l’architecture et du design chez Related Midwest. C’est une tendance particulièrement observable dans les espaces de travail à domicile de nombreux environnements résidentiels de ce type.

«Lors de la conception du marché The Row Fulton, nous naviguions à travers la pandémie et savions que cela changerait à jamais la façon dont les résidents vivent et travaillent», dit-elle.

« Mon espace préféré dans le bâtiment est la bibliothèque et la salle Gather Room adjacente. Avec un lustre moderne dramatique comme point central, ainsi que des murs texturés aux teintes chaudes, un mobilier moderne du milieu du siècle et une cheminée confortable, c’est l’endroit idéal pour travailler ou se détendre.

La société d’intérieurs commerciaux Mary Cook Associates (MCA) imprègne les espaces de coworking dans les propriétés résidentielles de lumière naturelle, de fonctionnalité, d’ergonomie et de capacité à travailler seul ou avec d’autres.

L’entreprise basée à Chicago met l’accent sur la conception d’espaces pouvant servir à plusieurs fins, comme la salle du courrier qui sert à la fois d’espace de travail et de socialisation avec plusieurs options de sièges dans une propriété résidentielle au Texas. Dans la résidence étudiante de 826 lits CANVAS à Tempe, en Arizona, MCA a intégré des coins d’étude et des espaces de collaboration dans tout le complexe.

Dans ses conceptions multifamiliales, le cabinet d’architectes HKS a donné la priorité à l’offre aux résidents d’une plus grande diversité d’emplacements où ils peuvent travailler. Un thème récurrent dans de nombreux développements de l’entreprise est l’inclusion d’un espace extérieur couvert utilisable toute l’année, par tous les temps. « Ces espaces sont conçus de manière aussi flexible que possible, afin qu’ils puissent fonctionner pour plusieurs modes d’occupation, utilisés pour les repas de groupe, les soirées cinéma, l’happy hour, l’espace de réunion et comme une extension de votre bureau à domicile », explique Alexander Briseno, directeur du Entreprise basée à Dallas, au Texas.