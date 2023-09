Les détails granulaires sont synonymes de succès pour la raffinerie de Brooklyn chez Domino

Partout aux États-Unis, les promoteurs, les architectes, les environnementalistes, les passionnés d’histoire, les employeurs, les locataires, les propriétaires et bien d’autres encore se rendent compte. La réutilisation adaptative détient le pouvoir de transformer les environnements urbains comme peu d’autres projets.

Les avantages de la conversion de structures anciennes vers des usages nouveaux et différents sont convaincants. La réutilisation adaptative représente un moyen plus durable de créer de nouveaux développements. C’est également une méthode permettant aux promoteurs d’économiser le coût de la destruction des vieux bâtiments. Il remet à un usage productif des structures plus anciennes qui sont peut-être restées vides pendant des années, voire des décennies. Parce que les structures construites avant 1950 ont été construites pour une société beaucoup moins dépendante de l’automobile, les projets de réutilisation adaptative tendent à restaurer la densité et à encourager la marche dans les quartiers où ils sont situés.

La réutilisation adaptative permet également aux zones urbaines de conserver leur caractère historique et un sentiment d’appartenance. Et pour un locataire de bureau ou un acheteur de maison, la vie professionnelle ou familiale dans un immeuble reconverti confère une ambiance totalement différente et authentique.

Pour ces raisons et d’autres encore, de nombreux regards se sont tournés vers le front de mer de Williamsburg à Brooklyn, où une ancienne usine sucrière Domino a été transformée grâce à une réutilisation adaptative en une nouvelle propriété appelée The Refinery at Domino. Le nouvel immeuble de bureaux de classe A entièrement électrique de 460 000 pieds carrés ouvre ses portes aujourd’hui, le 27 septembre.

La raffinerie de Domino allie le charme historique d’un bâtiment emblématique aux avantages d’une nouvelle construction. En partenariat avec Practice for Architecture and Urbanism (PAU), Two Trees Management, basé à Brooklyn, a produit un bâtiment en verre au sein de la façade historique en brique du bâtiment. Au sein du bâtiment, un paysage vivant à grande échelle se connecte harmonieusement aux éléments naturels et à la verdure environnants.

« La conversion de l’ancienne usine en un immeuble de bureaux entièrement électrique est un élément clé du plan de Two Trees pour la communauté à usage mixte de Domino », déclare Dave Lombino, directeur général des affaires extérieures de Two Trees. « Notre revitalisation minutieuse de l’ancienne usine sucrière Domino en un espace de bureau de classe A nous a permis de créer un lieu de travail durable du futur, tout en rendant hommage à la riche histoire de la ville de New York. »

La raffinerie de Domino prend place aux côtés de certains des projets de réutilisation adaptative les plus médiatisés du pays. À Détroit, l’ancienne gare centrale du Michigan est prête à rouvrir ses portes en 2024 pour la première fois depuis plus de trois décennies.

Le site de 30 acres offrira des magasins, une programmation culturelle et un espace public où les locaux et les visiteurs internationaux pourront se rassembler pour des événements spéciaux. Un monument Art déco conçu par Albert Kahn en 1936 et qui a servi à différentes époques de bureau de poste, puis de dépôt de livres, a déjà été rouvert sur le campus. Il a maintenant été reconverti en espace de travail et centre d’innovation de 270 000 pieds carrés.

À Los Angeles, la revitalisation du California Mart, vieux de 60 ans – autrefois le centre du commerce de la mode de la ville – a donné naissance au California Market Center (CMC). S’étendant sur un pâté de maisons complet du quartier de la mode de Los Angeles, le CMC de 1,8 million de pieds carrés est un nouveau type de centre de bureaux, conçu pour être un lieu où se croisent les industries émergentes de la technologie, des médias, du divertissement et de la mode de la ville.

La transition de la raffinerie s’est appuyée sur trois axes de conception, explique Vishaan Chakrabarti, fondateur et directeur créatif de PAU.

La première consistait à insérer un bâtiment contemporain dans le creux de la structure historique. La seconde impliquait la création d’une voûte en berceau de verre rendant hommage au style américain Round Arch de l’original. Un troisième nécessitait d’ouvrir le rez-de-chaussée sur le parc et le quartier environnant de Williamsburg, Brooklyn.

« Cette approche a créé un monument emblématique pour le 21St Century, offrant aux utilisateurs une lumière naturelle, une verdure luxuriante, des vues sur le front de mer et un dialogue contemporain avec l’histoire qui manque à la plupart des nouveaux projets commerciaux », dit-il. « Bien que conçue avant la pandémie, la raffinerie représente un avenir de travail qui offre un enracinement unique en place et une communauté inestimable pour l’avenir.