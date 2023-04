Les designers d’intérieur partagent leurs meilleurs conseils de conception traditionnelle

Il n’y a rien de plus intemporel qu’une maison au design traditionnel. Cette esthétique est également très tendance en ce moment. De la grand-mère côtière au grand millénaire, ce qui est ancien redevient nouveau.

Cependant, ces espaces peuvent être plus difficiles à créer que d’autres styles car ils sont plus chaleureux et plus riches. Ils ont une âme et un sentiment que les maisons contemporaines et modernes n’ont souvent pas.

Alors, comment faire en sorte qu’un espace traditionnel se démarque et ait l’air spécial ? Voici quelques-uns des meilleurs conseils, astuces et idées des meilleurs designers d’intérieur.

Mélanger des motifs rend un espace plus intéressant

La décoratrice d’intérieur Jennifer Beek Hunter est passée maître dans l’art de mélanger les motifs. Bien que cela puisse sembler incroyable, c’est aussi quelque chose avec lequel la personne moyenne ou même les décorateurs d’intérieur les plus qualifiés ont du mal. Il est très facile de faire des erreurs.

Hunter suggère de s’en tenir à une palette de couleurs et de tenir compte de l’échelle et de la proportion des impressions. « Par exemple, nous aimons mélanger un motif floral à grande échelle avec une petite rayure comme on le voit sur le canapé où nous jumelons un coussin lombaire en chintz floral sur un canapé à fines rayures. Cet équilibre crée un espace à la fois traditionnel et frais.

Trop peur de mélanger les motifs ? Répétez-les plutôt

Si le mélange de motifs est un trop grand défi, Sarah Solis, fondatrice et directrice de Sarah Solis Design Studio recommande de répéter les motifs. « Une belle représentation du design traditionnel consiste à répéter des motifs de textiles dans toute la pièce. J’aime utiliser la même impression sur les murs que vous utilisez sur les traitements de fenêtre et les motifs répétitifs. »

Une autre façon d’aborder cela consiste à utiliser les mêmes motifs dans des couleurs différentes.

Le confort est la clé quand il s’agit de s’asseoir

Personne n’aime un canapé ou une chaise inconfortable, surtout dans une maison traditionnelle. « Peu importe la pièce que je suis en train de concevoir, les sièges doivent être confortables, explique Betsy Burnham, designer principale, Burnham Design. « Je crois aux canapés et aux chaises que vous et vos invités voulez vous accroupir et passer du temps dedans – profondément (mais pas si profondément que vous ne pouvez pas sortir), en peluche (chez Burnham Design, nous aimons un insert de rembourrage en mousse haut enveloppé de duvet ), et magnifiquement (mais jamais méticuleusement) taillés et rembourrés.

Les bons tissus peuvent également rendre les meubles plus confortables. « Il s’agit de trouver quelque chose qui attire à la fois l’œil et le toucher. S’il est trop raide, il ne sera pas accueillant ; s’il est trop mou, il peut s’étirer et perdre sa forme avec le temps », explique Burnham.

Les matières préférées de la créatrice sont le denim lavé, le lin belge et le velours de coton. Cependant, ne vous sentez pas limité par ses favoris. Si un autre tissu est doux et confortable, optez pour celui-ci.

Le timing est primordial

Selon Rita Naffas, directrice de Rita Naffas Design, les meilleurs espaces de conception traditionnelle comprennent des meubles et des décors de différentes époques. « Une maison traditionnelle est ancrée dans des meubles classiques et intemporels qui restent toujours dans le style. Lors de la conception d’une maison traditionnelle, j’aime superposer des pièces décoratives pour qu’elles aient l’impression d’avoir été collectées au fil du temps, transmises de génération en génération ou collectées lors de voyages. Et pour garder le design traditionnel intéressant et pertinent ; J’aime mélanger la décoration et les pièces d’art vintage et modernes.

Vous ne voyagez pas de sitôt ? Vous n’avez pas hérité de la Chine de grand-mère ? Faites semblant en faisant du shopping dans les magasins d’antiquités et les ventes immobilières.

Ajouter un coureur d’escalier

L’architecte d’intérieur Kate Marker me dit que les maisons traditionnelles à plusieurs étages sont instantanément surélevées en ajoutant un tapis d’escalier. « Un tapis d’escalier avec une bande ou un motif ludique ajoute une dose de fantaisie d’une manière inattendue. Ces modèles peuvent être autonomes et ne pas être aussi soucieux de compléter l’environnement puisqu’ils se trouvent dans une tranche unique et contenue. Même un tapis de passage en jute naturel ajoute une touche décontractée pour avoir de la texture sous les pieds et réchauffer visuellement un espace.

Les tapis d’escalier sont également parfaits pour les maisons avec des enfants ou des personnes âgées où il y a un risque de glisser ou de tomber dans les escaliers.

Les belles maisons traditionnelles ont toujours du papier peint

L’une des meilleures façons d’embellir un espace traditionnel est d’installer du papier peint. Il peut insuffler une nouvelle vie aux anciens espaces, ajoutant une richesse que la peinture n’apporte tout simplement pas. Victoria Holly de Victoria Holly Interiors explique : « Le papier peint aidera toujours votre espace à adopter un look plus traditionnel, qu’il s’agisse d’un motif traditionnel ou d’une toile de ramie.

Red From Scalamandré est une excellente source pour une variété de papiers peints traditionnels avec des imprimés classiques mais audacieux pour un impact de conception maximal.

Les détails sont tout

Les détails sélectionnés à l’échelle internationale sont la clé pour rendre les maisons traditionnelles vraiment spéciales. Quand je pense à un espace traditionnel, je pense à des murs recouverts de beau papier, à des rideaux luxueux avec des détails plissés et à des antiquités intemporelles parsemées. Tous ces éléments sont accompagnés de détails tels que des moulures décoratives, un éclairage orné et des tapis à motifs riches. En incorporant tout ou partie de ces éléments, vous êtes sûr de créer une atmosphère traditionnelle dans votre maison. Le design traditionnel accueille les couches, une mentalité plus c’est plus », explique Sarah Rosenhaus de Sarah Rosenhaus Interior Design.