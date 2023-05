Les démontages font partie intégrante du paysage de la construction de nouvelles maisons

Si on leur en donnait la peine, de nombreux acheteurs de maison préféreraient une maison dans une ville ancienne ou un quartier de banlieue établi. Ces enclaves sont souvent « proches » de la plaque tournante du métro, offrent de charmantes maisons d’époque et existent sous des auvents verts d’arbres matures.

Compte tenu de toutes les avancées technologiques apportées aux maisons et à la construction de maisons au cours des dernières années, de nombreux acheteurs de maisons préféreraient également une maison toute neuve. Les cloches et les sifflets peuvent rendre la vie considérablement plus agréable, pratique et sûre.

Mais les quartiers établis ont tendance à être remplis de vieilles résidences, et les maisons flambant neuves ont tendance à être situées dans des quartiers flambant neufs. L’éxéption? Maisons intercalaires construites neuves dans des enclaves anciennes et offrant aux acheteurs un mélange d’ancien et de nouveau.

La construction de maisons intercalaires est le point fort des constructeurs dont les entreprises trouvent des parcelles non développées entre les structures existantes et y construisent de nouvelles maisons. Ils sont également au centre des préoccupations des constructeurs spécialisés dans les démontages-reconstructions. Les exemples incluent des constructeurs comme Hamish Murray Construction Inc. de Portland, Superior Home Solutions de la région de St. Louis et Aliso Viejo, en Californie, Thomas James Homes.

Il y a plusieurs mois, un rapport de la National Association of Home Builders (NAHB) a révélé qu’en 2021, 9% des nouvelles maisons résultaient de démontages.

Dans le haut de gamme, environ une maison neuve sur cinq (20,1 %) résulte de démontages dans la région du Pacifique, composée de la Californie, de l’Oregon, de Washington, de l’Alaska et d’Hawaï. Au bas de l’échelle, environ 3,8% dans la région du centre-ouest du Texas, de l’Oklahoma et de la Louisiane, sont de nouvelles maisons construites sur les sites de maisons tombées sous le boulet de démolition.

Les aménagements intercalaires de quartier plus anciens et établis qui ne nécessitent pas la démolition des logements existants sont environ deux fois plus courants que les reconstructions par démontage.

Mais la NAHB reconnaît que les démontages représentent une part croissante du marché américain de la construction de maisons, en raison des obstacles croissants à la localisation de parcelles non développées. Une enquête NAHB fin 2021 a révélé que 76% des constructeurs de maisons neuves affirment que l’offre globale de terrains dans leurs régions est faible à très faible.

Ce pourcentage n’a cessé d’augmenter pratiquement d’année en année depuis 2013 et a facilement battu le précédent record de 65 % établi en 2018.

Parmi les points forts marketing des constructeurs effectuant des démolitions, on retrouve l’offre de maisons neuves dans les quartiers de prédilection des acheteurs, contrairement à la rénovation d’une maison existante dans la zone souhaitée pour la mettre au niveau des attentes d’aujourd’hui.

« Dans le monde de la réparation et de la rénovation, il y a toujours un sacrifice », déclare Tommy Beadel, co-fondateur et PDG de Thomas James Homes, qui construit des résidences en Californie, dans le nord-ouest du Pacifique, au Colorado et en Arizona. « Vous pouvez obtenir la maison où vous le souhaitez, mais vous finissez par réparer les pièces qui ne répondent pas à vos normes. Les acheteurs veulent la facilité d’accès à ce qu’ils veulent et que ce soit à la valeur marchande. »

Le modèle démontage-reconstruction permet aux acheteurs de déménager dans des communautés où la construction de nouvelles maisons s’est terminée des décennies plus tôt et où il n’existe plus de lots. Dans de tels contextes, les difficultés de croissance du quartier sont révolues depuis longtemps et des services et institutions de longue date sont en place pour servir les résidents.

« Il y a une pénurie de produits et plus de terrains à bâtir dans ces grands marchés », dit Beadel. «Thomas James Homes se trouve sur les marchés où l’âge moyen des logements est de plus de 80 ans, et la seule solution viable est la construction par démontage. La construction démontable permet aux propriétaires de choisir exactement où ils veulent être. Lors de la reconstruction d’une maison individuelle, les propriétaires ont la possibilité de rester exactement là où ils se trouvent ou de choisir l’endroit où ils veulent être.

Le volume de démontages a augmenté à un rythme rapide au cours de la dernière décennie dans des endroits aussi divers que la banlieue de Detroit, Montclair, NJ, Nashville, Chicago’s Near Northwest Side et Vancouver, BC Comme certains l’ont dit, les démontages sont le sous-produit inévitable de l’appel de les communautés vintage d’une part, et l’attractivité des nouveaux produits et technologies pour la maison d’autre part.