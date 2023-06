Les couleurs de peinture peuvent-elles augmenter le prix de vente d’une maison ? Les experts pèsent

Lorsque votre maison est sur le marché, chaque détail est important, mais certains peuvent être plus importants que d’autres. Et il semble que la couleur de la peinture puisse nuire au prix de vente d’une maison ou l’aider à se vendre plus cher.

Une nouvelle analyse des couleurs de peinture par Zillow révèle que dans le salon, la cuisine, les salles de bain et les chambres, une couleur gris foncé a rapporté plus d’argent qu’une couleur blanche et a également surpassé les autres neutres.

Amanda Pendleton, experte en tendances maison chez Zillow, nous dit :

Les maisons avec une cuisine gris anthracite / gris graphite profond peuvent se vendre pour environ 2 512 $ de plus

Une cuisine gris étain moyen peut commander 2 553 $ de plus

Un salon gris foncé peut commander des offres de 1 755 $ de plus

Une cuisine blanche peut faire chuter le prix de vente d’une maison de plus de 600 $

Le gris foncé dans le salon et la chambre a surpassé les neutres pâles, avec le potentiel de commander des offres d’au moins 1 755 $ de plus

Mais le gris n’est pas la couleur la plus populaire partout dans la maison. « Les recherches de Zillow révèlent que les acheteurs récents et potentiels offriraient environ 3 365 $ pour une maison avec une porte d’entrée gris ciment », a déclaré Pendleton. Elle explique que les acheteurs préfèrent les portes d’entrée noires à celles peintes en gris, et dit qu’ils offriraient 300 $ de plus pour une maison avec une porte d’entrée brun rosé mi-ton.

De plus, dans la salle de bain, Pendleton note que les tons de terre, comme un brun terre cuite à la mode, pourraient rapporter 1 624 $ de plus.

Alors, cela signifie-t-il que le blanc est sorti ? Non, Pendleton nous dit que l’étude Zillow a révélé que les acheteurs aiment toujours le blanc. « Cependant, ils n’étaient pas disposés à offrir plus pour les maisons aux murs blancs unis – en d’autres termes, les murs blancs n’aidaient pas une maison à se démarquer de la concurrence », explique-t-elle.

Il semble que le vieil adage de jouer la sécurité et de tout peindre en blanc n’empêchera pas la vente d’une maison, mais ne mettra pas plus d’argent dans vos poches non plus. «Nous voyons de plus en plus d’acheteurs de maisons post-pandémiques se tourner vers des espaces plus personnalisés, car ils ont désormais une meilleure idée de ce qu’ils veulent et de ce dont ils ont besoin dans une maison», déclare Pendleton. Et cela va jusqu’à préférer un peu de couleur sur les murs.

En plus d’abandonner le blanc, les acheteurs peuvent également abandonner les couleurs pâles, y compris les gris pâles. « Il n’est pas surprenant que l’analyse de Zillow montre que les acheteurs préfèrent la peinture gris foncé ou anthracite comme refuge loin de tout, en particulier des gris ternes qui ont été exagérés dans de nombreuses maisons ces dernières années », déclare Jason Gelios, agent immobilier chez Community Choice Realty à Détroit. MI.

Il a observé de première main comment les acheteurs n’ont pas peur de débourser plus d’argent pour une maison qui a déjà du style et de l’audace. « Étant donné que la cuisine et les salles de bains sont les pièces les plus populaires, il est logique que ces espaces mettent en valeur la couleur anthracite », explique Gelios.

Cependant, la popularité de ces tendances de couleurs peut varier en fonction de l’emplacement et d’autres facteurs. Par exemple, Bill Golden, agent immobilier/courtier associé chez Keller Williams Realty Intown Atlanta, nous dit que les cuisines blanches n’étaient plus à la mode pendant un certain temps, mais il a en fait constaté un certain retour.

« Et en regardant des cas spécifiques à la situation, j’ai vu des cuisines datées et ornées modernisées à vendre via une peinture blanche bien appliquée. » Golden admet qu’une cuisine blanche n’a peut-être pas été le premier choix, mais dit que cela a aidé à obtenir un palais neutre et a permis aux propriétaires de mettre à jour leur espace sans faire de rénovation.

« Exemple : j’aide à préparer le condo de longue date d’un parent plus âgé pour la vente, et elle ne veut pas investir beaucoup de temps et d’argent. » Comme il s’agit d’une maison plus ancienne, Golden dit qu’il sait que la plupart des acheteurs voudraient de toute façon faire une rénovation intestinale. « Donc, notre compromis est de décaper le papier peint audacieux et de couvrir ces murs et tous les autres murs d’un joli blanc – et sans grandes dépenses, nous pouvons couvrir à un prix demandé légèrement plus élevé tout en permettant aux acheteurs potentiels d’imaginer comment ils pourraient faire cela leur maison. »

De plus, il est important de comprendre qu’au moment où certaines tendances se font sentir, elles peuvent être dépassées dans certaines régions du pays. Par exemple, Jonathan Self, courtier immobilier agréé Compass à Chicago, Illinois, nous dit : « La couleur grise à Chicago est de plus en plus associée à la » qualité de construction « et les acheteurs en ont plus. » Il admet que sur le marché du luxe, les couleurs de mauvaise humeur sont toujours d’actualité – mais dit qu’elles doivent être correctement exécutées. « Si votre rêve est de maximiser les retours, je vous conseillerais de parler à un professionnel de la région qui a vu beaucoup d’inventaire et sait ce qui est tendance dans ce domaine et ce qui est obsolète. »

Golden convient que le gris peut bien fonctionner sur le marché du luxe, mais note qu’il existe également d’autres considérations. « Je me risquerais à dire qu’une maison haut de gamme lumineuse et ouverte avec beaucoup de lumière, bien décorée par des professionnels et comprenant des couleurs gris foncé, est très différente d’un intérieur gris foncé que beaucoup d’entre nous pourraient entreprendre seuls pour se rapprocher d’un look nous avons vu ailleurs.

Bien que l’étude de Zillow révèle que les acheteurs adoptent les neutres foncés, ils ne recherchent pas nécessairement des couleurs de peinture audacieuses. « En général, nous avons constaté que les couleurs à haute intensité sont associées à des prix d’offre plus bas », révèle Pendleton. Par exemple, elle dit que les acheteurs récents et potentiels offriraient environ 2 100 $ de moins pour une maison avec une cuisine jaune vif et plus de 3 000 $ de moins pour un salon jaune vif. « Ils offriraient environ 1 700 $ de moins pour une maison avec une salle de bain vert forêt. »

Cependant, il y a une exception. « Les acheteurs offriraient 1 085 $ de plus pour une maison avec une cuisine rouge tomate et 836 $ de plus pour une maison avec un salon rouge vif. »

Nos experts ont tendance à s’accorder sur le fait qu’une palette de couleurs neutres reste le meilleur pari d’un vendeur. « Je pense qu’un design plus sombre peut fonctionner pour une pièce située dans une propriété plus grande comme une maison de banlieue, mais à New York, la taille de la pièce est relativement petite, et c’est une meilleure stratégie pour les vendeurs de garder la peinture. colore la lumière pour que l’espace se sente plus ouvert et aéré », explique le courtier Becki Danchik de Coldwell Banker Warburg à New York, NY. Elle conseille de mettre l’accent sur l’espace au lieu de le fermer avec une couleur de peinture foncée. “La salle de bain est la seule pièce que j’ai vue qui fonctionne bien – si elle est bien faite, une salle de bain gris foncé est très chic et relaxante.”

Et lors de l’évaluation des choix de couleurs de peinture, il peut être utile de se rappeler que l’objectif est de plaire au plus grand nombre d’acheteurs possible. L’agent Sandra Levykh de l’équipe Julia Hoagland de Compass à New York, NY, se souvient du nombre de fois où elle est entrée dans une maison qui avait un mur d’accent spécifique et s’est demandé: « À quoi pensaient-ils? » C’est parce que l’attrait esthétique a tendance à être subjectif, de sorte que certains acheteurs peuvent vouloir un mur blanc crème, tandis que d’autres acheteurs peuvent vouloir une touche de couleur.

Mais le but n’est pas de trouver cet acheteur de niche, c’est de faire appel à un public aussi large que possible, ce qui peut entraîner une guerre des enchères. « En tant que tel, choisir une couleur de mur tendance peut ne pas avoir de sens car cela ne peut attirer qu’un petit secteur de la population d’acheteurs et peut même dissuader les acheteurs de s’y intéresser », prévient Levykh.

En fin de compte, Golden dit qu’il n’y a pas d’absolu concernant les choix de couleurs. « Si vous voulez une règle de couleur éprouvée basée sur 35 ans de vente de biens immobiliers, je dirais que le neutre se vend. » Et cela est particulièrement vrai si les acheteurs visitent plusieurs maisons et ont du mal à imaginer le potentiel de chaque espace. « Vous aiderez à ouvrir la voie à leur vision si vous leur donnez une ‘toile’ relativement neutre sur laquelle imaginer leur nouvelle vie dans votre maison », conclut-il.

