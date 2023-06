Les communautés résidentielles ultra-luxe arrivent dans la vallée de l’Arizona

Après une petite baisse pendant les mois d’hiver, le marché de l’immobilier de luxe dans la vallée du soleil en Arizona est à nouveau en hausse. Selon les données fournies par la société de courtage RETSY basée à Scottsdale, le nombre de maisons vendues à Paradise Valley, la communauté la plus riche d’Arizona, a dépassé celui de toute l’année dernière, le prix de vente moyen atteignant 3,69 millions de dollars en avril.

Parmi les meilleures ventes de cette année dans la région métropolitaine de Phoenix figurent une poignée de maisons neuves. L’Arizona ayant le pourcentage le plus élevé de déménagements entrants au cours des deux dernières années, ces nouveaux projets de développement sont devenus essentiels pour lutter contre une offre tendue. Pour optimiser l’utilisation des terres, bon nombre de ces nouveaux développements sont des communautés de luxe multi-habitations.

Voici un aperçu de ces dernières nouvelles communautés résidentielles de construction arrivant dans la vallée.

En avril, un plan proposé pour une communauté de maisons de luxe de 17 acres par le développeur de Scottsdale, Silver Sky, a été approuvé à l’unanimité par le conseil municipal de Paradise Valley. Situé sur les pentes de Mummy Mountain, la propriété se composera de 12 sites d’accueil uniques. Huit des sites résidentiels ont été attribués à des constructions personnalisées et les quatre autres à des maisons de démonstration.

Des conceptions pour les maisons personnalisées haut de gamme sont déjà en cours, avec des plans allant de 7 500 à 15 000 pieds carrés. L’équipe d’architectes est composée de Mark Candelaria de Candelaria Design Associates et Stratton Andrews de Stratton Architects. Les équipements prévisibles comprennent des courts de tennis, des garages multi-voitures surdimensionnés et des centres de remise en forme ultramodernes avec spa et bassin froid.

« Silver Sky est dans la vallée de Paradise Valley, c’est un peu plus de terre », déclare Kirk Linehan, qui, avec d’autres membres fondateurs de RETSY, Chris Morrison et Babbi Gabel, a été sélectionné pour gérer les services de courtage immobilier. « C’est l’une des dernières grandes parcelles de cette partie de la ville, donc la taille et l’échelle des maisons reflètent cela. »

Situées au pied de Camelback Mountain et adjacentes au 16e trou du célèbre parcours de golf phénicien, les prochaines résidences Canyon abriteront une collection limitée de cinq villas de luxe allant de plans d’étage de 3 000 à 3 600 pieds carrés.

Chaque résidence présentera une architecture désertique contemporaine mettant l’accent sur une utilisation élégante et moderne de matériaux naturels. De même, les intérieurs intégreront des lignes épurées et des motifs désertiques. Les fenêtres du sol au plafond maximisent la lumière naturelle et les vues et contribuent à la sensation de plein air de la maison. Indépendamment de la superficie en pieds carrés, chaque unité comprend trois chambres et trois salles de bains et demie et un garage pour deux voitures.

« Il y a beaucoup de nouvelles constructions à Scottsdale, mais tout se vend rapidement », déclare l’agent inscripteur Shawna Warner de RETSY. « Ainsi, les offres haut de gamme comme celles de Canyon Residences sont encore rares. » À proximité, le Phoenician Resort propose de nombreuses options de restauration raffinée et de shopping, des services de spa et des installations de remise en forme. Le prix commence à 2,8 millions de dollars.

Tirant son nom de l’affleurement rocheux en forme de couronne dans un canyon de la réserve de Phoenix Mountains, Crown Canyon Estates est sur le point d’être l’une des enclaves les plus exclusives de Paradise Valley. 12 maisons de luxe seront construites sur le paysage de canyon isolé de 30 acres. Suivant le style contemporain de Sonoran, ces maisons de premier ordre présenteront un caractère distinct de l’Arizona, qui s’inspire du paysage environnant.

Alors que la majorité des maisons seront livrées avec des conceptions prêtes à l’emploi, certains lots ont été réservés pour des conceptions personnalisées, y compris l’un des sites les plus chers du domaine, un terrain de 5 acres situé au point le plus élevé du canyon.

« L’inventaire est encore limité à Paradise Valley, donc les nouvelles constructions, en particulier haut de gamme, se vendent très bien », déclare Linehan, l’un des agents inscripteurs du projet. « Si vous avez quelque chose de spécial, comme les maisons qui seront à Crown Canyon, elles se vendront rapidement. Nous avons déjà vendu plusieurs lots. La construction de deux maisons est actuellement en cours.