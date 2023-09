Les codes postaux américains les plus chers de 2023

Si vous envisagez où acheter une maison et vous installer, vous ne devez pas seulement prendre en considération la ville et l’État. Les facteurs qui sont importants dans leur relation avec l’accession à la propriété, tels que les impôts fonciers et les districts scolaires, opèrent à un niveau plus petit et plus détaillé que celui de la ville. Par conséquent, acheter des maisons en termes de code postal n’est pas une mauvaise approche, car les prix des logements peuvent varier considérablement au sein d’une ville en fonction du code postal.

Poursuivez votre lecture pour découvrir les codes postaux les plus chers aux États-Unis en 2023 ainsi que les tendances et les thèmes communs à ces lieux.

Les codes postaux les plus chers d’Amérique

À l’aide des données de l’indice des prix des logements d’août 2023 de Zillow, nous avons analysé des milliers de codes postaux à travers les États-Unis afin de nous concentrer sur les 100 codes postaux les plus chers d’Amérique. Dans le cadre de notre analyse, nous avons pris en compte les dernières valeurs mensuelles des maisons de Zillow – août 2023 – ainsi que la moyenne sur 12 mois des valeurs médianes des maisons de septembre 2022 à août 2023, afin d’avoir une image plus complète.

Vous trouverez ci-dessous les 100 codes postaux les plus chers aux États-Unis

Le code postal 94027 à Atherton est le code postal le plus cher aux États-Unis depuis plusieurs années maintenant. Alors que la valeur médiane de sa maison pour août 2023 était juste en dessous de 7,5 millions de dollars, en juin 2022, elle a atteint un sommet de plus de 8,21 millions de dollars.

Le deuxième code postal le plus cher, 33109, couvre Fisher Island, une partie réputée et chère de Miami Beach, accessible uniquement par bateau ou par avion, car il n’y a pas de ponts. Sans surprise, Fisher Island est également la ville la plus riche de Floride.

Le troisième code postal le plus cher est un classique : Beverly Hills, 90210. Comme le 94027 d’Atherton, la valeur des maisons dans le code postal 90210 a culminé en juin 2022, à près de 5,89 millions de dollars. La valeur moyenne de sa maison sur 12 mois, d’environ 5,36 millions de dollars, est assez proche de la valeur médiane de la maison d’août 2023, soit 5,34 millions de dollars.

Modèles parmi les codes postaux les plus chers aux États-Unis

L’un des modèles les plus évidents qui ressortent du top 100 des codes postaux les plus chers est le nombre de codes postaux situés en Californie : 61 codes postaux sur 100. L’État de New York arrive loin derrière, avec 12 des codes postaux les plus chers. Et, en troisième position, se trouve le New Jersey, qui abrite quatre des codes postaux les plus chers.

Trois des codes postaux les plus chers de l’État de New York – 10013, 10007 et 10012 – sont situés dans le sud de Manhattan, tandis que les neuf autres codes postaux les plus chers se trouvent dans les Hamptons ou à Long Island en général. En Californie, les codes postaux les plus chers sont répartis assez également entre la région de la baie de San Francisco, la Silicon Valley et la région métropolitaine de Los Angeles, tandis que quelques codes postaux se trouvent dans la région métropolitaine de San Diego.