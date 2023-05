Les caractéristiques de l’eau ajoutent une touche architecturale, des avantages de bien-être et des améliorations immobilières à une maison

L’observation selon laquelle « L’eau, c’est la vie », attribuée à l’Ambassadrice itinérante de l’UNICEF Audrey Hepburn, exprime son importance pour la survie humaine. Nous avons besoin d’eau propre pour boire et pour nous laver les mains afin d’empêcher la propagation des germes. Mais l’eau peut également améliorer notre santé dans le cadre de nos environnements domestiques et est un élément architectural de plus en plus populaire que les professionnels du bâtiment suggèrent aux clients propriétaires.

« Il y a une tendance croissante à créer des espaces de détente et de tranquillité dans les maisons. L’idée de «ramener la nature à la maison» était populaire pendant la pandémie et continue de l’être maintenant », a envoyé un e-mail à Sean So, fondateur et directeur de Water Studio, un concepteur et constructeur de jeux d’eau personnalisés basé à Los Angeles. Il les voit tendance à la fois à l’intérieur et à l’extérieur, a-t-il écrit. « Beaucoup de nos clients voient nos travaux dans des espaces publics (hôtels, commerces, etc.) et souhaitent les avoir chez eux. »

Avantages de l’eau pour le bien-être mental

« Passer du temps près de l’eau a un impact profond sur notre bien-être émotionnel et mental. Selon les recherches, la présence d’eau, ou «espace bleu», peut réduire le stress, améliorer l’humeur et favoriser la relaxation », a observé le médecin du sport et cofondateur du Women’s Sports Forum, Gregory Charlop, MD, dans un e-mail. « Différents types d’éléments aquatiques, tels que les étangs à poissons, les cascades et les fontaines, peuvent avoir des effets variables selon les préférences personnelles. Beaucoup de gens apprécient le son apaisant d’une chute d’eau, tandis que d’autres peuvent trouver la paix dans les ondulations des poissons dans un étang.

Bienfaits physiques de l’eau pour le bien-être

En tant que personne qui travaille avec des athlètes, Charlop voit également ses avantages physiques. « L’immersion en eau froide aiguise l’esprit et tonifie le corps. Un bain froid peut réduire l’inflammation, améliorer le cholestérol et aider les athlètes à se remettre d’une blessure. La température idéale dépend de vos objectifs et de votre tolérance personnelle », a-t-il noté, ajoutant que« l’immersion dans l’eau froide, généralement autour de 50 à 60 ° Fahrenheit, peut réduire l’enflure et accélérer la récupération musculaire.

En même temps, il n’est pas un adepte du plongeon à froid, écrit-il. « Le froid soudain choque le système, et la plupart d’entre nous auraient du mal à le gérer. Bien qu’il existe certains avantages théoriques, comme la réduction de l’inflammation, l’amélioration de la circulation et l’aide à la récupération musculaire, les risques sont trop grands pour la plupart », a-t-il expliqué, avertissant davantage : « Les changements brusques de respiration et de pression artérielle pourraient déclencher une crise cardiaque chez les nageurs non entraînés. .” En revanche, « des températures plus chaudes, comme celles des bains à remous et des spas (environ 100 à 104° Fahrenheit), peuvent aider à apaiser les muscles et favoriser la relaxation », a-t-il ajouté.

Tendances des caractéristiques de l’eau

Pour les environnements intérieurs, « les plus populaires sont les murs d’eau verticaux et visuellement spectaculaires avec un minimum d’espace requis », a écrit So. « Les jeux d’eau extérieurs avec des ruisseaux (ou des ruisseaux) qui tombent (pour créer des sons d’eau tranquilles) sont populaires », a-t-il ajouté.

L’architecte de la région d’Orlando Phil Kean et le designer Danny Wang, basé en Californie du Sud, incluent tous deux des plans d’eau dans leurs plans résidentiels, à l’intérieur comme à l’extérieur. Les deux possèdent également des entreprises de conception-construction qui supervisent la planification et la construction de leurs projets.

« La demande de caractéristique d’eau la plus populaire autre que les piscines est une fontaine de descente pure sur un mur caractéristique », a écrit Kean. « La cascade ruisselle sur un carrelage décoratif ou une finition murale avec un peu plus de texture, comme une corniche empilée. »

Les trois demandes les plus populaires de Wang, a-t-il noté dans un e-mail, sont « les murs d’eau, les fontaines et les bassins de réflexion ».

Vous n’avez pas besoin d’une cour ou d’une terrasse pour ajouter des éléments aquatiques à votre maison, les pros sont d’accord, et ils offrent de nombreux avantages. « Une pièce d’eau dans une entrée ou un atrium intérieur améliore non seulement la conception de la maison, certains pensent qu’elle porte chance », a commenté Kean.

Wang a suggéré: « Pour l’intérieur, ils peuvent incorporer des murs d’eau qui ruissellent du plafond sur un mur. » Les gens aiment le son et le visuel, a-t-il noté : « C’est très relaxant ! » Ses clients voient souvent son travail sur les réseaux sociaux, où il compte plus de 1,1 million de followers sur Instagram uniquement. S’ils ne demandent pas de versions des images qu’il publie là-bas, il le suggère généralement, a-t-il déclaré.

Kean a souligné un avantage supplémentaire pour le bien-être : « Les caractéristiques de l’eau sont d’excellentes barrières antibruit naturelles. Lorsque je conçois une maison située près d’une route très fréquentée, j’aime utiliser un plan d’eau pour étouffer le bruit de la circulation. » Cela peut fonctionner à l’intérieur ou à l’extérieur, a-t-il commenté.

Caractéristiques de l’eau en plein air

« Les jets de la piscine et les jeux d’eau en cascade sont d’excellentes solutions pour atténuer les bruits indésirables et créer également un effet visuel relaxant », a ajouté Kean. Les fontaines et les étangs sont également des caractéristiques populaires.

« Les grandes fontaines qui entourent la maison en ce moment sont extrêmement populaires », a déclaré Wang, observant que les gens aiment avoir de l’eau remplissant leurs vues du sol au plafond. Les murs d’eau peuvent également bloquer les éléments extérieurs disgracieux qu’un propriétaire ne peut pas éliminer.

Améliorations apportées aux fonctionnalités de l’eau

L’éclairage est un complément populaire aux jeux d’eau, comme tous ceux qui ont été ravis des fontaines du Bellagio à Las Vegas peuvent vous le dire. Mais vous n’avez pas besoin de posséder un casino pour avoir cet équipement. « Avoir de la musique ajoute également à l’atmosphère », a déclaré Wang, « surtout quand il peut être programmé pour danser avec le rythme. Une nouvelle chose que nous avons incorporée est l’éclairage LED qui peut se déplacer et s’animer », a-t-il ajouté, ramenant une partie de cette beauté de Bellagio à la maison.

« J’ai créé plusieurs ‘tables à eau’ avec des dessus en verre pour offrir des repas au bord de la piscine pendant que vous regardez l’eau couler à travers la table et tomber en cascade dans la piscine », a partagé Kean. « J’aime particulièrement incorporer l’éclairage LED dans cette conception car cela crée un incroyable facteur wow le soir alors que les couleurs se reflètent sur l’eau pour créer une ambiance magique. »

Wang aime également l’effet wow que l’éclairage peut apporter aux éléments aquatiques et en ajoute un de plus : « Le brouillard peut ajouter de l’atmosphère », a-t-il suggéré.

Ainsi, les options automatisées ou programmables (remplissage automatique, minuterie pour les lumières/pompe, pompes à vitesse variable, contrôle du débit, etc.) sont des améliorations populaires. « Les éléments d’eau sculpturaux avec des effets d’eau uniques sont également populaires pour rendre l’installation unique et contemporaine », a noté le spécialiste de l’eau. « En général, les concepteurs et les propriétaires veulent des conceptions innovantes qui utilisent les dernières technologies et matériaux. »

Il a également suggéré que si vous avez une pièce d’eau datée à la maison, ou si vous voulez vraiment l’améliorer, des entreprises comme la sienne peuvent le faire. « Tout changement est possible tant que la pièce d’eau existante a une piscine ou un bassin qui ne fuit pas. Les options populaires incluent l’ajout d’une pièce d’eau contemporaine ou d’une sculpture d’eau à l’intérieur des piscines/étangs existants et l’ajout d’un mur d’eau autoportant/à faible débit qui n’éclabousse pas », a-t-il déclaré.

Les préoccupations de sécurité

L’eau en tant que caractéristique de conception est salutaire, mais sans précautions appropriées, elle peut devenir un danger pour la sécurité ou une réclamation d’assurance. « Une pièce d’eau mal conçue et mal construite qui fuit peut causer des dégâts d’eau importants (et coûteux) à une maison », a donc averti, conseillant aux propriétaires et aux prescripteurs de s’associer à une entreprise qui a fait ses preuves et qui est disposée à tester la fonctionnalité avant l’installer.

Charlop a également souligné que «vous devez tenir compte de la qualité de l’eau, de l’assainissement et de la régulation de la température pour minimiser le risque d’infections ou de blessures. Des examens professionnels réguliers sont la meilleure solution pour la plupart des gens.

Derniers mots

Si l’eau est la vie et que la maison est l’endroit où nous vivons une grande partie de notre vie, alors apporter les propriétés curatives des caractéristiques de l’eau à nos espaces domestiques peut avoir d’énormes avantages pour le bien-être des deux.

