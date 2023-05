Les bâtiments résidentiels dévoilent des piscines sur le toit aux meilleurs rivaux

Les piscines sur le toit qui couronnent les immeubles résidentiels haut de gamme sont un équipement de plus en plus populaire. Arguments de vente pour les locataires et les acheteurs de copropriétés, ils sont plus que des caractéristiques photogéniques d’altitude permettant la détente, les loisirs, des vues remarquables et la possibilité de tester différentes marques de crème solaire. Dans de nombreux bâtiments, les piscines et les terrasses sur le toit sont le cadre principal où les voisins urbains se rencontrent, pour créer des réseaux sociaux qui renforcent un sentiment de communauté au sein de la propriété.

On pourrait supposer que l’étendue presque illimitée des plages de Floride suffirait à apaiser le désir de nager des résidents. Mais les promoteurs d’immeubles en copropriété de luxe ne croient pas à cette hypothèse. Ils cherchent à surpasser leurs concurrents en incorporant des piscines de luxe sur le toit qui induisent des « ahhhs ». Voici quelques exemples notables.

Un luxueux condominium au bord de l’eau au 9481 East Bay Harbor Drive à Bay Harbor Islands, en Floride, La Baia comprend 57 résidences de deux à quatre chambres de bonne taille au prix de 1,3 à 3,3 millions de dollars. Les propriétaires peuvent profiter d’une terrasse sur le toit de 9 700 pieds carrés offrant des spas chauffés, un salon au coucher du soleil avec un foyer, une pataugeoire pour enfants, une pelouse dédiée aux enfants et une station de grillades sur le toit pour les repas en plein air.

« Les espaces sur les toits sont au centre de la scène sociale dans les développements actuels », déclare Allie Eichner, président du développeur de La Baia Continuum Company. «Avec une vue panoramique sur Bay Harbor, Bal Harbour et l’océan Atlantique, le toit crée un sanctuaire permettant aux résidents de se détendre dans la ville animée de Miami. (C’est) une opportunité qui distingue La Baia des autres développements de la région.

Développée par le développeur Ytech basé à Miami, la tour de condominiums de 70 étages et 189 résidences à Miami offre une myriade de qualités. Parmi eux, il s’agit de la première tour résidentielle de grande hauteur partiellement alimentée par l’énergie solaire.

Les 70eLe rez-de-chaussée comprend une piscine sur le toit avec un spa chaud et un espace de détente, ainsi qu’un atrium céleste avec une serre luxuriante remplie de frondescence qui plonge les occupants dans la tranquillité.

« Nous avons créé quelque chose d’unique pour le marché de Miami, à faible densité, réservé aux résidents et axé sur la fourniture d’un environnement ultra-luxueux et ultra-confortable », déclare Yamal Yidios, PDG de Ytech, qui ajoute la piscine sur le toit et les offres d’atrium. “une vue panoramique à couper le souffle sur les toits de Brickell et la baie de Biscayne, servant de toile de fond idéale pour partager du temps avec des amis, la famille et les voisins d’une manière mémorable.”

Développé par PMG et JEBCO Ventures, avec une conception de Hoyt Architects, il s’agit d’une tour de condominiums de luxe de 18 étages et 123 résidences comprenant six penthouses privés.

Chacun des penthouses comprend un toit privé offrant une cuisine d’été et un bassin profond privé, d’où les résidents pourront profiter d’une vue sur le centre-ville de Sarasota et la baie de Sarasota. La galerie de vente est située au 20 N. Lemon Ave. à Sarasota.

Selon Dan Kaplan, associé directeur de PMG, chacune des résidences de la « Penthouse Collection » de la tour comprend la terrasse sur le toit permettant de vivre à l’intérieur et à l’extérieur. Presque la même superficie d’espace est offerte à l’extérieur qu’à l’intérieur, ce qui laisse beaucoup de place aux « résidents pour organiser des événements sociaux, passer du temps en famille ou même profiter d’un espace de travail flexible dans le confort de leur foyer », a noté Kaplan.

Ce qui fonctionne sur la côte de la Floride semble attrayant pour certains promoteurs immobiliers sur l’une ou l’autre côte. À New York, les résidences Mandarin Oriental de 29 étages, Fifth Avenue (au 685 Fifth Avenue), occupant le même espace que l’ancien siège social de Gucci, offrent le toit et la piscine réservés aux seuls résidents de Manhattan. De ce point de vue, les adorateurs du soleil peuvent profiter d’une vue à 360 degrés sur les toits de la ville.

Sur la côte opposée, The Pendry Residences West Hollywood sur le Sunset Strip propose à la fois une piscine sur le toit et des piscines privées dans la résidence, chacune servant un sanctuaire serein de l’agitation de West Hollywood.