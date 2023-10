Les avantages d’acheter un appartement neuf en accession à la propriété en Loire-Atlantique

L’achat d’un appartement neuf est une opportunité intéressante pour les personnes désirant accéder à la propriété et vivre en Loire-Atlantique. Plusieurs avantages sont liés à l’acquisition d’un bien immobilier neuf dans cette région dynamique de France.

Pourquoi choisir un appartement neuf ?

Investir dans un appartement neuf en accession à la propriété présente de nombreux atouts, ergonomie des espaces, prestations sur-mesure et respect des dernières normes en vigueur notamment thermiques et phoniques, autant de qualités qui feront de votre acquisition un choix judicieux.

Dernières normes en vigueur et économies d’énergie

Tout d’abord, en choisissant un bien immobilier neuf en Loire-Atlantique, vous aurez la garantie de bénéficier des nouvelles réglementations environnementales et techniques. Ces normes, telles que la Réglementation Thermique 2012 (RT 2012), permettent de réaliser des économies d’énergie conséquentes sur le long terme. Les appartements neufs étant moins énergivores, vos factures lui seront diminuées. De plus, les matériaux utilisés sont de qualité supérieure ce qui apporte confort et pérennité à votre investissement.

Mise en place de dispositifs d’aide à l’accession à la propriété

Des dispositifs ont été mis en place pour aider les futurs acquéreurs dans leur projet d’achat immobilier. Le Prêt à Taux Zéro (PTZ) est un exemple de prêt aidé qui facilite l’accession à la propriété des primo-accédants. Ces aides financières permettent de réduire le montant du crédit immobilier, et par conséquent, l’endettement des ménages.

Les avantages de vivre en Loire-Atlantique

Située entre terre et mer, la Loire-Atlantique offre un cadre de vie idéal pour s’épanouir au quotidien. Entre ses paysages variés, son patrimoine riche et ancien ainsi que sa qualité de vie reconnue, ce département français a tout pour plaire.

Un marché immobilier attractif

Le marché immobilier neuf en Loire-Atlantique séduit grâce à ses prix compétitifs comparativement aux grandes métropoles comme Paris ou Lyon. Les programmes immobiliers neufs qu’ils soient collectifs ou individuels sont abordables et correspondent aux attentes de chacun.

Une région prisée pour sa qualité de vie

Entre la proximité de l’Océan Atlantique, la richesse de son terroir et la vitalité de sa vie culturelle, la Loire-Atlantique offre une belle qualité de vie. Ajoutez à cela de nombreuses infrastructures et équipements à moins d’une heure de Nantes, sa préfecture : transports, écoles, universités, commerces, loisirs et autres commodités de la vie quotidienne. On comprend mieux pourquoi tant de personnes choisissent de s’y installer chaque année !

L’accession à la propriété : un choix rentable sur le long terme

Enfin, opter pour un achat immobilier neuf en accession à la propriété en Loire-Atlantique constitue une solution pérenne. Ce choix représente un investissement sûr et rentable sur le long terme, notamment face aux incertitudes du marché locatif. Qui plus est, il ouvre droit à divers avantages fiscaux :