Les anciens centres commerciaux sont de nouveaux foyers pour les communautés de personnes âgées

Les centres commerciaux locaux de l’ère Nixon se sont avérés un leurre trop tentant pour résister à des millions d’adolescents et de jeunes adultes des années 1970.

Les monuments gigantesques de la consommation ont été assiégés par les jeunes baby-boomers, qui ont déboursé des billets verts durement gagnés dans des magasins comme Radio Shack, Just Jeans, The Limited, Kinney Shoes et Musicland. Lorsque la faim s’est éveillée, ils se sont rendus au Farrell’s Ice Cream Parlour pour un zoo, ou sont allés au comptoir chez Hot Sam, Orange Julius ou The Original Cookie Co.

Un demi-siècle plus tard, ces 20 ans de Me Decade sont plus déterminés à trouver une communauté de personnes âgées (SLC) que le dernier album de Black Sabbath. Heureusement, beaucoup n’ont pas besoin de chercher plus loin que les sites de leurs anciens centres commerciaux préférés.

Des développeurs tournés vers l’avenir ont commencé à remplacer tout ou partie d’anciens centres commerciaux largement abandonnés depuis des décennies par de tout nouveaux SLC. (Comme il est ironique que dans leurs années d’or, les dollars de certains baby-boomers continueront d’être acheminés vers les mêmes endroits qu’ils étaient à l’apogée de .)

Il y a toutes les bonnes raisons de placer des SLC dans des centres commerciaux réaménagés. C’est ce que dit James T. Moyer, directeur de SAS Architects + Planners, LLC, basé à Northbrook, dans l’Illinois. L’entreprise s’associe à Integrated Development II, USAA et Centennial pour créer de nouveaux SLC dans la région de Chicago Sophia à Fox Valley dans le centre commercial Fox Valley réaménagé à Aurora, Illinois, et Sophia à Hawthorn Mall dans le centre commercial Hawthorn réaménagé à Vernon Hills, Illinois .

« L’intégration d’une résidence pour personnes âgées dans un réaménagement de centre commercial à usage mixte bien conçu fournit les commodités de soutien nécessaires et souhaitées à une courte distance de marche de la communauté », déclare Moyer. C’est un changement bienvenu par rapport aux SLC traditionnels, qui reflètent des îles autonomes, dans lesquelles la logistique, le transport et la planification sont nécessaires pour permettre aux résidents de s’aventurer dans les magasins, les restaurants, les pharmacies, les cabinets médicaux et les divertissements du monde entier.

Cependant, la construction de nouvelles communautés de retraités là où se trouvaient autrefois les magasins des centres commerciaux n’est pas sans obstacles. « L’un des principaux défis consiste à travailler avec les gouvernements locaux et les conseils d’urbanisme pour modifier les réglementations de zonage en vigueur et permettre aux communautés de personnes âgées d’être intégrées dans le tissu d’un réaménagement de centre commercial », explique Moyer. « Les communautés ne voient souvent pas d’un bon œil les logements pour personnes âgées traditionnels, et encore moins dans un environnement de magasinage autrefois prospère. »

SAS, Integrated Development II et ses partenaires ont surmonté les obstacles en rencontrant tôt les urbanistes, les commissions de planification, les agences économiques et les membres de la communauté pour exposer les avantages d’inclure des SLC adultes actifs dans les réaménagements de centres commerciaux.

«Ces communautés ne sont pas des établissements de soins infirmiers spécialisés de type hospitalier», déclare Moyer. « Les communautés que nous concevons sont des environnements modernes axés sur l’hospitalité, similaires aux centres de villégiature haut de gamme. Les personnes âgées représentent un pourcentage important de la population globale et de l’assiette fiscale d’une communauté. Un véritable développement à usage mixte devrait être une représentation de la communauté, y compris les jeunes adultes, les familles, les personnes âgées et les personnes âgées, intégrées ainsi que les entreprises qui offrent des services répondant à leurs besoins physiques, spirituels et sociaux.

Sophia à Fox Valley et Sophia à Hawthorn Mall ne sont en aucun cas les seuls exemples de ce qui semble être une tendance naissante. À Irondequoit, dans l’État de New York, l’ancien magasin Sears du centre commercial Irondequoit a cédé la place à une nouvelle communauté de logements pour personnes âgées de 157 résidences, appelée Skyview Park. À Seattle, l’ancien parking de l’un des premiers centres commerciaux du pays, Northgate Mall, a été transformé en Aljoya Thornton Place, une communauté de retraités de 143 unités située au nord-est d’Emerald City.

Moyer est convaincu qu’il y aura plus de conversions à venir.

« Le potentiel de croissance est vraiment excitant », dit-il. «Compte tenu du déclin et de la vacance des centres commerciaux à travers l’Amérique, la réutilisation ciblée et adaptative de ces emplacements immobiliers économiques de premier ordre dans des centres résidentiels, commerciaux, de restauration et de divertissement à usage mixte fournit une bouée de sauvetage indispensable à l’économie locale. . . Les résidences pour personnes âgées devraient faire partie intégrante d’un réaménagement complet et polyvalent des centres commerciaux. »