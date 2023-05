Les agents immobiliers révèlent les commodités indispensables pour les acheteurs de maison en 2023

On dit que la cuisine est le cœur de la maison, mais ce cœur se déplace peut-être à l’extérieur, selon une récente enquête auprès des meilleurs agents immobiliers du monde. Un récent sondage auprès des agents de luxe mené par Forbes Global Properties a révélé que l’équipement domestique le plus recherché en 2023 est une cuisine extérieure.

La poursuite de la migration vers l’extérieur de l’acheteur de maison américain souligne les tendances identifiées dans Perspectives 2022, une étude du marché mondial des maisons de luxe basée sur les 13 000 meilleurs agents locaux de Forbes Global Properties. Alors que les goûts des acheteurs fortunés évoluent continuellement, l’espace extérieur, la proximité des commodités de style de vie et les piscines privées restent parmi les caractéristiques les plus demandées.

Lisez la suite pour découvrir quels équipements de luxe pour la maison sont en tête de liste.

Des fours à pizza en briques aux barbecues en passant par les cuisines de chef en plein air, la cuisine extérieure est une tendance durable qui n’a fait que croître au cours des dernières années. La cuisine servant souvent de lieu de rassemblement central d’une maison, le fait d’en avoir un à l’extérieur permet aux résidents de se rassembler parmi d’autres équipements de luxe communs comme des piscines, des terrasses ou des spas ou, dans des cas exceptionnels, les trois.

Alimentée en partie par les commandes à domicile, la popularité des cuisines extérieures est en partie née de la nécessité de vivre en plein air et, en tant que telle, a atteint le monde entier. Dans les plus belles régions du monde, les propriétaires de maisons de luxe avec cuisine extérieure peuvent cuisiner et manger tout en profitant de vues spectaculaires sur les océans, les montagnes ou les paysages urbains.

Un habitué des listes d’équipements de luxe, les piscines ont longtemps été un symbole de statut et de richesse. Dans les climats chauds, vous auriez du mal à trouver une maison neuve de luxe qui ne comprend pas de piscine.

Alors que la tendance continue de figurer en tête des listes d’équipements indispensables des acheteurs, les conceptions de piscines ont évolué pour inclure des multiniveaux, des grottes cachées et des étagères solaires. Parmi les autres variantes populaires de la piscine traditionnelle, citons les piscines d’eau salée, de plongée et à jets pour la nage sur place.

Pour les acheteurs de maisons de luxe dans les climats plus froids, les piscines intérieures sont également restées un équipement populaire, permettant de nager toute l’année.

Les maisons de haut calibre peuvent même avoir deux piscines sur la propriété, une intérieure et une extérieure.

Autre équipement de longue date, le spa souligne non seulement l’extravagance d’une maison mais aussi d’un style de vie. Alors que le bien-être et les soins personnels continuent de devenir prioritaires, il en va de même pour les spas à domicile. Souvent trouvés dans la salle de bain principale, les équipements de spa peuvent inclure des baignoires, des douches à vapeur ou des parois mobiles pour se baigner en plein air.

Parmi les autres conforts de spa professionnels populaires, citons les bains froids, les lits de bronzage et les saunas.

Qu’il s’agisse d’une propriété avec une salle de massage ou une avec un spa de nage, une liste comprenant des équipements de spa attirera à coup sûr l’attention des acheteurs de maison aisés.

Poursuivant sur la tendance du bien-être, le prochain équipement de luxe populaire sur notre liste est le centre de fitness à domicile. Comme les cuisines extérieures, les gymnases à domicile ont connu une sorte de renaissance au cours des dernières années et sont devenus de plus en plus courants dans les nouveaux projets de construction, grâce aux commandes à domicile.

De plus, de nouveaux équipements de haute technologie sont plus facilement disponibles que jamais, dont beaucoup proposent une formation virtuelle pour obtenir un entraînement professionnel sans quitter votre domicile. Les installations à domicile peuvent aller des salles d’haltérophilie plus traditionnelles aux studios de Pilates modernes en passant par les espaces de yoga en plein air.

Parfois, la meilleure caractéristique d’une maison ne se trouve pas du tout dans la propriété, mais plutôt dans ce qui l’entoure. Que ce soit à proximité d’une salle de concert, d’un parc communautaire tentaculaire ou d’un restaurant populaire, un emplacement privilégié à proximité de sites culturels est ce qui peut transformer une bonne maison en une grande. Dans les grandes villes comme New York et Los Angeles, ces maisons peuvent être trouvées à la pelle, mais attendez-vous à des prix extrêmement compétitifs.

Dans les petites villes, la proximité d’une institution culturelle peut être plus difficile à trouver et, en tant que telle, ajoutera une valeur considérable à une maison. Alors que les propriétés voisines d’institutions de renommée mondiale comme le Whitney Museum à New York constituent le haut de gamme du marché, même celles situées à proximité d’un bar, d’un café ou d’une librairie bien connus peuvent proposer des prix compétitifs.