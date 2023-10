Les acheteurs de maison sont confrontés à un autre obstacle alors que le remboursement de la dette étudiante reprend

Le rêve américain d’accession à la propriété a toujours été le symbole de la réussite financière. Mais pour les millennials accablés par la dette étudiante, cela semble plus insaisissable que jamais maintenant que les remboursements de la dette étudiante reprennent. Tandis que certains millennials ont réussi à franchir la ligne d’arrivée vers l’accession à la propriété alors que les taux hypothécaires étaient à des niveaux record pendant la pandémie. Les acheteurs d’une première maison se heurtent désormais à plusieurs obstacles, notamment l’endettement étudiant.

Depuis plus d’un an, les acheteurs potentiels sont confrontés à une tempête de taux d’intérêt élevés, de hausse des prix de l’immobilier, de pénurie de stocks et de hausse des coûts d’assurance. Désormais, ils doivent faire face au fardeau supplémentaire des remboursements mensuels des prêts étudiants.

Pour mettre les choses en perspective, le paiement mensuel typique d’un prêt étudiant est d’environ 200 $. Pour un ménage gagnant 100 000 $ par année, la dette étudiante ne représenterait que 2 % de son revenu. Mais les gens ont tendance à regrouper les dépenses dans leur esprit. Ce biais cognitif est connu sous le nom de comptabilité mentale par les économistes comportementaux. Les acheteurs de maison peuvent regrouper leur dette hypothécaire avec leur dette étudiante en tête et ressentir le besoin de réduire leur dette immobilière pour compenser leur dette étudiante. Le versement hypothécaire typique pour une maison actuellement sur le marché est de 2 600 $. Pour compenser le coût supplémentaire de la dette étudiante, les acheteurs pourraient ressentir le besoin de réduire leur budget immobilier de 8 % (200 $) pour garder leur dette sous contrôle.

Les budgets des acheteurs de maison ont déjà été mis à rude épreuve en raison de la hausse des taux hypothécaires et des prix de l’immobilier. Avant la pandémie, le versement hypothécaire mensuel d’un acheteur typique était inférieur à 1 500 $. Depuis lors, les remboursements hypothécaires ont grimpé de plus de 70 %, bien plus rapidement que la plupart des aspirants acheteurs d’une première maison ne pourraient suivre, laissant beaucoup d’entre eux exclus de l’accession à la propriété. Pour ceux qui devront désormais supporter les dépenses supplémentaires liées à la dette étudiante, l’accession à la propriété semble encore moins tangible.

Certains aspirants acheteurs de maison ne voudront pas contracter de nouvelles dettes tant que leurs étudiants ne seront pas remboursés. Cela pourrait retarder leurs projets d’achat d’une maison pendant des années, voire indéfiniment. Selon une enquête de Redfin, un cinquième (21 %) des membres de la génération Z et 16 % des millennials déclarent qu’ils doivent rembourser leur dette étudiante avant de pouvoir acheter une maison.

Contrairement à leurs homologues du millénaire, la génération Z peut aborder l’accession à la propriété différemment. Ayant été témoins des difficultés financières des générations plus âgées, les membres de la génération Z pourraient être plus prudents quant à l’endettement excessif des étudiants. La génération Z peut donner la priorité au choix d’options d’éducation abordables ou à la poursuite de carrières très demandées qui ne nécessitent pas de diplôme universitaire, réduisant ainsi leur dépendance aux prêts étudiants. Les Américains de moins de 30 ans ont actuellement moins de dettes étudiantes que les Américains dans la trentaine. Les membres de la génération Z se sentent plus optimistes que les millennials quant à la probabilité qu’ils deviendront un jour propriétaires d’une maison, et les différences croissantes dans leurs dettes étudiantes pourraient aggraver encore plus la fracture générationnelle dans les attitudes en matière d’achat de maison.