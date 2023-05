Le style abonde à l’hôtel Fleur Noire à Palm Springs

Palm Springs est l’une des meilleures destinations à visiter pour les amateurs de design d’intérieur et d’architecture. La ville a un vrai caractère et une histoire riche avec des maisons et des hôtels magnifiquement conçus. On a presque l’impression d’entrer dans une machine à remonter le temps. De nombreuses propriétés ont une ambiance d’inspiration rétro mais authentique, en particulier l’hôtel Fleur Noire.

Créé par Corey St. John et le designer Chris Pardo, cet hôtel est vraiment unique. Une combinaison de modernisme, d’inspiration française et d’imprimés floraux audacieux, il ne prend pas le design trop au sérieux.

Pardo est un talent incroyable connu à la fois localement et en dehors de la région de Palm Springs pour son travail dans divers hôtels Arrive ainsi qu’au Kimpton Palm Springs, entre autres projets d’accueil.

L’histoire de l’hôtel Fleur Noire

Comme de nombreux hôtels à Palm Springs, la propriété a été construite à l’origine comme quelque chose de différent, se transformant et évoluant au fil des ans. Tout d’abord, c’était le Burkets Trade Winds Hotel, qui fonctionnait comme une destination de villégiature saisonnière. Il comportait à la fois des casitas et des chambres d’hôtel. Au fil des ans, il s’est développé en appartements et en commerces à usage mixte.

Enfin, l’hôtel Fleur Noire a ouvert ses portes en novembre 2021. Cet hôtel-boutique intimiste compte 21 chambres dont des studios (qui sont des chambres d’hôtel typiques), des standards (chambres d’hôtel avec un coin repas), des suites à une chambre ainsi que des casitas doubles queen.

Toutes les chambres disposent de meubles anciens et neufs sélectionnés par Pardo. « Le but était de fournir un espace amusant qui n’essaie pas de se prendre trop au sérieux ou d’être trop précieux. Le mobilier est censé s’ajouter aux œuvres d’art sans entrer en concurrence », me dit-il.

Chaque chambre est décorée de papier peint mural floral conçu pour compléter les peintures murales extérieures. Tous les détails semblent intentionnels, des cafetières roses dans les kitchenettes aux chaises de salle à manger imprimées. Des lambris gais apportent une touche de couleur. C’est un souffle du passé tout en se sentant moderne et frais.

Le concept

St. John et Pardo ont proposé le concept de Fleur Noire alors qu’ils étaient engagés sur la scène artistique locale.

Le designer me dit: «En pensant à la façon de transformer une collection de structures quelque peu utilitaires en une toile de fond cohérente, ils ont développé l’idée d’appliquer l’art, de manière considérable. Le concept de faire de chaque centimètre carré de l’extérieur de l’hôtel une toile pour l’art grand format est né.

Alors que Palm Springs est surtout connue pour son architecture du milieu du siècle et ses couleurs vives, la structure existante sur la propriété avait également une influence espagnole. « Aborder la couleur et le contraste d’une manière différente était l’objectif, de grandes peintures murales florales colorées avec un fond noir juxtaposent un paysage désertique planté de manière architecturale. Comme une galerie d’art, la propriété offrirait des vues et des expériences uniques sur les peintures murales au fur et à mesure que les invités se frayent un chemin à travers le terrain.

Les peintures murales

Les aspects les plus remarquables de l’hôtel Fleur Noire sont les peintures murales florales audacieuses à l’extérieur des bâtiments peintes par l’artiste Louise Jones. Également connu sous le nom de Ouizi, l’artiste basé à Detroit est né et a grandi à Santa Monica, en Californie, à quelques heures à l’ouest de Palm Springs. Elle s’est fait un nom en créant de grandes installations murales dans une variété d’espaces, y compris des musées et des parcs publics.

Jones a élu domicile sur la propriété pendant trois mois pour créer ces belles œuvres d’art. « Lorsque les peintures murales florales ont commencé à se développer, j’ai commencé à concevoir des intérieurs et des paysages, en m’inspirant des couleurs, des textures et des formes de l’art de Louise », explique Pardo.

« Comme l’extérieur, l’intérieur devait également être défini par des fleurs de grand format, dans ce cas, Ellie Cashman a été approchée, tandis que stylistiquement distincte du travail mural de Louise, les papiers peints floraux sombres et saturés conçus par Cashman incarnaient les mêmes qualités de définition de l’espace. .”

Les commodités

L’hôtel a une atmosphère intime, presque bed-and-breakfast avec un bâtiment principal qui dispose d’un hall, d’une boutique de cadeaux et de collations. Une piscine, des chaises longues, un bain à remous et un jardin avec foyers et cornhole se trouvent au milieu des bâtiments.

Bien qu’il n’y ait pas de restaurant sur place (bien qu’il soit entouré de plusieurs fantastiques), il y a un bar à vin rosé. « La Boisson est née d’un désir d’embrasser pleinement le thème des hôtels d’influence française, offrant une cloche en laiton (ou un message texte) à ‘Ring for Rose.’ Les clients peuvent commander au bar rose brillant lorsque les portes sont ouvertes ou simplement envoyer un SMS au bord de la piscine et la boisson de leur choix vous est apportée dans une verrerie en acrylique rose », explique Pardo.