Le roi de la mode Marc Eckō quitte son château construit pour un Astor

Après avoir transformé 5 000 $ en capital de démarrage en un empire d’un milliard de dollars, l’achat d’un domaine de l’âge d’or nommé Stronghold semblait être la bonne décision pour le magnat de la mode Marc Eckō. L’enfant prodige, ancien graffeur et décrocheur de l’école de pharmacie, a acheté le château de Bernardsville, NJ, en 2005.

Le presbytère et la tour en pierre de 20 000 pieds carrés semblaient aussi formidables que l’entreprise que son nouveau propriétaire a fondée en 1993 : la marque de streetwear Eckō Unltd. La propriété, construite en 1886 pour un membre de la famille Astor et autrefois détenue par John F. Dryden, fondateur de la Prudential Insurance Co., était maintenant entre les mains d’un homme de 33 ans imprégné de hip-hop, graffiti , et la culture skate.

Et parce que la maison de 22 pièces avait été complètement vidée, Eckō l’a regardé comme un peintre impatient de remplir une toile. « J’ai été immédiatement séduit », dit Eckō à propos de sa première promenade à travers la carapace caverneuse ornée de lumières de construction. « Et dans la peur et le choc, ce serait un autre type de défi. »

Lui et sa femme, Allison Rojas, ont élevé trois enfants dans la maison qu’ils ont mis environ sept ans à restaurer et la vendent maintenant pour 13,750 millions de dollars.

La villa est recouverte de pierre rugueuse extraite localement et est bordée de colonnes serties de chapiteaux corinthiens et ioniques. La propriété dispose de sept cheminées, de verre Tiffany, d’impressionnants détails en bois sculpté, de terrasses avant et arrière et d’une remise à calèches de trois chambres avec une entrée séparée sur un terrain dédié de 10 acres. Il y a aussi un gymnase avec un terrain de basket pleine grandeur, une piscine et un pool house en cèdre.

Eckō a équilibré des éléments disparates lors du rajeunissement de la maison de sept chambres construite pour le banquier new-yorkais James Coleman Drayton et sa femme, l’ancienne Charlotte Augusta Astor (leur mariage de 1879 a créé une éclaboussure spectaculaire surpassée uniquement par leur scission scandaleuse qui a presque abouti à un duel). Eckō a voulu conserver ce qu’il appelle le « charme grandiose » de la villa tout en y ajoutant des touches de « modernité minimaliste ».

Il voulait également marier sa propre vision audacieuse avec celle du célèbre architecte de la maison, George Browne Post (1837-1913), dont les nouveaux bâtiments new-yorkais – ils atteignaient 20 étages – étaient les précurseurs des gratte-ciel modernes. Les conceptions remarquables de Post comprenaient la Bourse de New York, le bâtiment du New York Times et le Capitole de l’État du Wisconsin.

Afin de comprendre les atouts et le potentiel de la propriété, Eckō a passé la première année de propriété à «écouter» la maison pendant que les ouvriers enlevaient son intérieur pourri. Il s’est engagé à restaurer des détails tels que la menuiserie exquise et à ne pas transformer la maison seigneuriale en «une salle d’exposition dans un magasin de meubles», dit-il. Les œuvres d’art contemporaines devaient apparaître comme si elles existaient depuis longtemps dans la maison.

S’inspirant du penchant de Post pour la verticalité, Eckō a arraché un escalier qui accueillait les invités lorsqu’ils entraient dans la double porte frappante de la maison face à une grille en laiton décrivant 48 panneaux avec des motifs quadrilobes. Il a percé un trou dans le plafond pour créer une rotonde, son dôme peint avec une peinture murale fantaisiste créée par les artistes Chris et David Faust.

Le choix esthétique, qui évoque l’émerveillement, était aussi pratique. « Maintenant, je pouvais appeler les enfants à l’étage », dit Eckō. « Sinon, comment m’entendraient-ils ? »

« Tout cela semblait un peu claustrophobe », ajoute Eckō à propos de l’entrée d’origine de la maison. « Près de la moitié de l’entrée de la galerie a été engloutie architecturalement par ces escaliers. » Il a repositionné l’escalier à proximité, recréant ses dizaines de fuseaux de torsion d’orge. Il a accroché un lustre globe de cristal dans la cage d’escalier ― rappelant le bal du Nouvel An de Times Square ― qui ajoute une touche lumineuse de modernité à la rampe d’escalier sombre.

L’architecte Alan Wanzenberg et le designer Oliver N. Carter ainsi que de nombreux artisans ont aidé Eckō à diriger la rénovation.

Environ 90% de la maison est ornée de chêne scié sur quartier d’origine, apprécié pour sa stabilité et son grain vibrant. Les vastes menuiseries sculptées, les dorures ornées et les élégantes poutres au pochoir étaient en décomposition et, avec beaucoup d’efforts, restaurées. Les lambris, également restaurés, ainsi que les parquets et les parquets point de Hongrie sont d’origine.

La cheminée en calcaire sculpté du sol au plafond du salon a été réhabilitée, d’abord nettoyée des gribouillages par les élèves de l’école Miss Gill, qui ont acheté le domaine en 1940 et l’ont vendu en 1995 longtemps après que l’école ait déménagé et fusionné pour devenir Gill St.Bernard.

La chambre principale de Stronghold présente désormais une palette de noir et blanc inspirée du vieil Hollywood et du savoir-faire chic du New York du début du siècle. Eckō a conçu des composants sculptés sur mesure, tels qu’un manteau de cheminée en marbre qui imite un tissu élégant. Les autres matériaux comprennent les carreaux de marbre doré Calacatta et le marbre noir classique.

La salle de bain principale comprend des fioritures en verre taillé, des vanités personnalisées avec des miroirs encadrés bordés de moulures perlées, des douches doubles avec un sauna à vapeur et une baignoire autoportante taillée dans un seul bloc de marbre. Le résultat est comme si la conception originale de l’espace avait été restaurée. La maison a huit salles de bain complètes et cinq demi-bains.

La tour de cinq étages de la maison présentait un puzzle de «petites pièces aux formes étranges», explique Eckō. Il s’inspire à nouveau de l’architecte de génie de la maison et de ses créations verticales inédites. Il a doté la tour d’un nouveau sens de l’élévation en installant des escaliers avec des broches en acier moulé associées à de l’acier découpé en tôle peint pour un look industriel.

Eckō a imaginé les escaliers comme un « manège à sensations fortes à l’Exposition universelle du début du siècle » qui amène les grimpeurs à découvrir les merveilles d’en haut. Le troisième étage de la tour a été transformé en un salon et un bar de style speakeasy avec des plafonds en étain pressé et des garnitures ornées. Un cramoisi profond à base d’huile recouvre les surfaces. Le comptoir de marbre rouge a un bord en doucine et a été le site de nombreuses parties de cartes entre amis.

Le dernier étage de la tour a été repensé comme une salle de méditation avec vue sur les collines du Somerset et des aperçus de Manhattan au-delà. L’ascenseur de la maison dessert les cinq étages.

La tour est bien défendue. Des têtes de lion grognant encerclent l’extérieur au-dessus de 11 ensembles de portes françaises avec des balcons Juliette. Plus haut, juste en dessous de la balustrade du toit, des bêtes plus féroces surveillent le terrain de 32 acres parsemé de chênes et d’arbres à feuilles persistantes.

La salle à manger a deux portes restaurées en chêne scié sur quartier et des boiseries aux trois quarts, ainsi qu’un manteau de cheminée historique. Eckō et sa femme ont utilisé une palette de violet, d’aubergine, de violet et de lavande pour le plafond et les moulures – « une couleur que nous trouvons profondément attrayante », explique Eckō, originaire du New Jersey. Les murs supérieurs sont recouverts d’un tissu d’herbe à rayures horizontales jaune pâle et violet en sourdine.

La cuisine du chef sur mesure est dotée d’armoires blanches en «érable vermiforme» qui ajoutent une touche chaleureuse et conviviale. Des comptoirs en marbre, un îlot de cuisine en granit, une hotte de cuisine commerciale, un spacieux garde-manger de majordome et des appareils Wolf, Sub-Zero et Miele complètent l’espace. À côté se trouve une salle de petit-déjeuner aérée et lumineuse et une salle familiale à deux étages avec maçonnerie apparente.

Le portique, ajouté par Dryden au début du XXe siècle, est couronné de piliers de pierre à chapiteaux feuillagés. Maintenant utilisé comme solarium, les portes en bronze de l’espace, la fontaine en marbre et le sol en mosaïque de marbre ont été réhabilités.

La plupart des appareils d’éclairage de la maison sont modernes, la plupart provenant d’Europe. Certains luminaires d’origine ont été restaurés ou reproduits dans la galerie du premier étage, le salon et certains couloirs.

Eckō a amélioré les commodités modernes en installant des infrastructures de CVC et de maison intelligente, ainsi que des planchers chauffants dans les pièces clés. Il a également créé la sécurité et les réseaux filaires et sans fil.

Eckō dit qu’il chérira longtemps ce qui a donné vie à la maison : les barbecues, les fêtes d’anniversaire, les fêtes du Nouvel An et les fêtes de Thanksgiving, ainsi que les soirées réunies autour de ce qu’il appelle le « cercle de feu », un foyer extérieur sur le crête d’une colline.

« La maison voulait juste être aimée », dit-il. « Il y a tellement de beauté ici, ça a vraiment été une bénédiction. »

Jill Turpin et Michele Hill de Turpin Realtors détient la liste pour Stronghold, 450 Claremont Road, Bernardsville Boro, NJ