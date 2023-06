Le rockeur Rod Stewart met en vente une maison de style européen à Los Angeles pour 70 millions de dollars

La rock star britannique légendaire Rod Stewart dit au revoir à son vaste manoir de Los Angeles. Inscrit pour la modique somme de 70 millions de dollars, le domaine est situé dans la prestigieuse enclave fermée de North Beverly Park, connue comme l’une des communautés les plus chères de la ville.

Le domaine a été construit sur mesure pour Stewart à la fin des années 1990 par le célèbre architecte méga-manoir Richard Landry. La propriété comprend une maison principale de 28 500 pieds carrés, une maison d’invités de 4 500 pieds carrés et trois acres de terrain bien entretenu aux allures de palais. Au total, la maison de style campagnard anglais compte 13 chambres et 19 salles de bains entre les deux maisons.

Dès que vous conduisez derrière les portes et le long de la longue allée privée, vous êtes transporté dans une campagne européenne. Il y a un grand terrain automobile avec des fontaines enchanteresses et un aménagement paysager immaculé. La maison de trois étages est précédée de doubles portes ornées, d’un hall d’entrée impressionnant et d’un magnifique escalier double qui mène à la chambre principale à l’étage, qui dispose d’une salle de bains de type spa et d’immenses dressings. Il possède également une grande terrasse couverte privée qui surplombe la majestueuse cour arrière et offre une vue sur la ville et les canyons.

Le rez-de-chaussée de la maison de trois étages comprend une grande salle incroyable, idéale pour ceux qui aiment recevoir. Il a des planchers en marqueterie de bois et un bar peint à la main qui se connecte à une loggia extérieure couverte par de belles portes françaises. Cet étage dispose également d’une cuisine de chef gastronomique qui se connecte à deux salons de chaque côté ; un salon de thé; et boudoir avec cheminées et loggias. Il y a aussi une salle à manger formelle pouvant accueillir jusqu’à 20 personnes, une cave à vin et une bibliothèque formelle avec des étagères en bois du sol au plafond et une cheminée en marbre.

Il n’est pas difficile d’imaginer l’hébergement à grande échelle ou le divertissement intime possible au sein de la maison. Il y a même un speakeasy design avec du marbre Brèche de Vendôme et des sols en bois qui mène à une salle de projection avec terrasse privée. La pelouse a également une fontaine cascade de 30 pieds.

Si cela ne suffit pas, il y a deux salles de sport pleine grandeur, une salle de loisirs intérieure qui peut être utilisée pour une gamme de passe-temps et un court de tennis qui a été converti en un terrain de football éclairé de 60 pieds sur 120 pieds. Le plus impressionnant est une immense piscine de style complexe avec un bain à remous surélevé et une grande terrasse et un espace salon entourant la piscine. Il y a aussi une cuisine extérieure et une cheminée et de nombreuses loggias avec de nombreux sièges pour de nombreuses personnes. Presque tous les points de vue de la maison, à l’intérieur comme à l’extérieur, offrent une vue fantastique sur la montagne et la ville. Enfin, il y a un garage pour cinq voitures. Les jardins privés et les fontaines qui entourent la maison rivalisent avec les jardins des palais les plus célèbres du monde.

Même la maison d’hôtes, avec ses quatre chambres et ses cinq salles de bains, est plus grande que la plupart des maisons. C’est là que se trouve la deuxième salle de sport ultramoderne et il y a deux grands salons, parfaits pour accueillir la famille et les amis de l’extérieur ou pour les enfants plus âgés avec leur propre famille. La maison somptueuse et ornée est certainement l’une des propriétés les plus impressionnantes de Los Angeles.

La maison est répertoriée avec Michelle Oliver de Douglas Elliman.