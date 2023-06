Le retour au travail fait augmenter la demande pour certains types d’espaces de bureau dans certaines villes

Il y a sans aucun doute eu un changement dans la façon dont les gens travaillent après Covid, et de nombreuses entreprises adoptent des horaires hybrides. Dans certains secteurs, ce passage du télétravail au présentiel a stimulé la demande d’espaces de travail. Comme l’a mentionné le directeur des revenus de WeWork, Ben Samuels, dans un Yahoo finance interview, il y a eu une véritable ruée vers l’espace dans certains de leurs marchés.

En examinant de plus près ces fluctuations, nous pouvons identifier plusieurs facteurs qui ont un impact sur les tendances de retour au bureau. Le niveau de la demande de lieux de travail dépend en grande partie de l’industrie, de la ville, du sous-marché et du type de bâtiment, sur la base des conclusions du rapport State of the Market Q1 2023 de mon entreprise Avison Young. Passons en revue chacun d’entre eux en examinant comment certains marchés de bureaux ont mieux performé que d’autres.

Certaines industries ont des taux de travail en personne plus élevés

À Manhattan, les visites en personne au bureau à la fin de 2022 représentaient 90,9 % de leurs niveaux de 2019 pour les secteurs de la biotechnologie, des sciences de la vie, de la pharmacie et de la santé, selon le rapport d’Avison Young. D’autres industries ont également enregistré une forte participation, les médias atteignant un taux de présence de 71,6 % par rapport aux niveaux d’avant la pandémie, et la banque et la finance atteignant 60,2 %. Celles-ci étaient toutes supérieures à la moyenne de l’ensemble des visiteurs des bureaux de Manhattan, qui était de 55,7 % à la fin de 2022 par rapport à la fin de l’année 2019.

Ce chiffre n’a cessé de grimper ces derniers mois. Selon le Real Estate Board of New York (REBNY), les taux de visite pour toutes les classes de bâtiments et tous les marchés de Manhattan étaient en moyenne de 61 % au premier trimestre 2023 par rapport aux niveaux de référence d’avant la pandémie en 2019. Avec des PDG comme Jamie Dimon de JPMorgan & Chase Co rappelant les travailleurs au bureau, il est possible que les tarifs en personne pour certains secteurs comme la banque et la finance augmentent dans les mois à venir.

Alors que certaines industries telles que la santé et l’immobilier penchent vers le travail en personne, d’autres ont été plus lentes à retourner au bureau. À Manhattan, les segments du conseil et des relations publiques avaient des niveaux inférieurs de travail en personne à la fin de 2022, peut-être en raison des canaux et des connexions numériques. La technologie est à la traîne du taux moyen, avec seulement 47,4 % des visites en personne en décembre de l’année dernière par rapport aux niveaux de 2019, selon les données d’Avison Young.

Les villes ont des moteurs différents

Manhattan, Fort Lauderdale, Dallas-Fort Worth et Nashville avaient tous des taux en personne plus élevés à la fin de 2022 que la moyenne nationale par rapport à la semaine du 9 décembre 2019, selon le rapport d’Avison Young. Les endroits où les retours au bureau étaient moins fréquents comprenaient Seattle et Chicago.

Ces pourcentages coïncident largement avec le bassin de main-d’œuvre dans ces domaines et le type de travail effectué. Sur les marchés où les taux de chômage sont faibles, les entreprises peuvent chercher des moyens d’attirer et de retenir les talents. Pour des industries comme la technologie, cela pourrait signifier des positions plus détendues sur les politiques de retour au travail. Dans les segments où le taux de chômage augmente, les employeurs peuvent être en mesure d’être plus fermes quant à leurs attentes en matière de retour au bureau.

Les sous-marchés comptent aussi

Au sein d’une ville, différents quartiers peuvent s’appuyer davantage sur le travail en personne, tandis que d’autres restent éloignés. En regardant de près Manhattan, on révèle des pourcentages de retour au travail plus élevés pour Greenwich Village, Tribeca et Chelsea, sur la base des données présentées par Avison Young. Cela nous indique que les gens veulent vivre et travailler dans ces régions et sont heureux de venir au bureau. La croissance de l’emploi et les commodités du quartier, ainsi que le type d’environnement de bureau, joueront tous un rôle dans la performance des bureaux du sous-marché.

Les immeubles de bureaux de qualité supérieure fonctionnent bien

Les propriétés de classe A+ continuent de surpasser les propriétés de classe B, ainsi que les bâtiments A et A-, selon les données de REBNY. À New York, les propriétés Trophy et Class A ont une part d’inventaire de seulement 10 %. Cependant, ces catégories représentaient 71,8 % de l’activité de location en 2022. En 2023, leur part est passée à 73,6 %, selon les conclusions d’Avison Young. Les visites sur place ont augmenté pour les bâtiments de classe A+, A/A-, B et C au cours du premier trimestre 2023, par rapport aux niveaux de 2019, comme indiqué par REBNY. La classe A+ a enregistré la plus forte augmentation avec 68 %, suivie de A/A- avec 60 %, puis de B&C avec 57 %.

De toute évidence, il y a une forte augmentation de la demande pour des bâtiments de meilleure qualité. Les données reflètent un changement par les entreprises qui cherchent à mettre à niveau leurs environnements de travail. Les bâtiments conformes aux normes ESG qui favorisent des conditions saines pourraient être considérés comme un attrait, en particulier dans les zones où les bassins de main-d’œuvre sont restreints.

Si vous êtes un investisseur qui cherche à se lancer sur le marché des bureaux, vous devrez être très précis quant à l’endroit où vous voulez être et au type de produit que vous achetez. Lorsque vous étudiez un quartier, vérifiez les industries qui y opèrent, ainsi que les moteurs de la ville et du sous-marché. N’oubliez pas que les décisions de retour au bureau sont largement influencées par le type de bâtiment. Les propriétaires peuvent opter pour des propriétés de meilleure qualité avec de meilleurs logements, des espaces extérieurs et des environnements verts pour motiver les travailleurs à revenir au bureau.