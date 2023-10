Le rapport de tendances de Cosentino partage ce que veulent vraiment les architectes d’intérieur et les propriétaires

Dans un monde de tendances en matière de design, il est difficile de savoir ce qui est réel et ce qui ne l’est pas. Ce qui est tendance sur les réseaux sociaux ne l’est peut-être pas dans la vraie vie. Cela rend également difficile la rénovation d’une maison. Même s’il peut sembler que l’engouement pour les panneaux de chantier ne s’arrêtera jamais ou qu’une maison sur trois possède une chambre Barbiecore, en réalité, ce que recherchent les designers et les propriétaires est vraiment très différent.

Le 2 octobre 2023, Cosentino, leader mondial des revêtements de sol, était fier de partager les résultats de son premier rapport de tendances aux États-Unis. Le rapport présente un mélange de données collectées par IPSOS ainsi que les contributions de plusieurs designers de renom, dont Barry Dixon, Laura Kirar, Richard T. Anuszkiewicz et Sarah Brooks Eilers.

Les chiffres proviennent d’une enquête en ligne menée auprès de 200 professionnels indépendants du design et de l’architecture ainsi que de 500 propriétaires qui ont rénové au cours des cinq dernières années ou ont l’intention de le faire au cours de l’année prochaine.

Voici quelques-unes des conclusions les plus notables du rapport.

Resimmercial est plus chaud que jamais

Le resimmercial, qui est un mélange de design commercial et résidentiel, est en hausse. Cela n’est pas surprenant étant donné que nos maisons sont devenues nos bureaux, nos écoles, nos salles de sport et nos spas.

Dans le rapport, Kirar a expliqué que l’incorporation de meubles confortables, de textiles douillets et d’un éclairage soigneusement sélectionné évoque « un sentiment de confort et d’indulgence ». Ces éléments peuvent aider à intégrer le look dans n’importe quelle maison.

Design inspiré de l’hôtel

L’une des caractéristiques du rapport était la manière dont le design est influencé par les voyages. Il a déclaré que 70 pour cent des designers s’inspirent des centres de villégiature et des hôtels, tandis que 58 pour cent s’inspirent des destinations de voyage. Les données ont également montré que les deux principales caractéristiques étaient les salles de bains inspirées du spa et les terrasses intérieures/extérieures.

Barry Dixon de Barry Dixon Inc a noté que les « lits somptueux » et les « bains luxueux » devraient être imités à la maison. « Et chaque pièce peut utiliser un chariot de bar! » La plupart des propriétaires boiraient à cette idée.

L’avenir de la salle de bain est la salle de bains

L’époque des toilettes, des lavabos et des baignoires standards est révolue. Étant donné que les salles de bains constituent souvent le deuxième investissement le plus important dans la maison, l’accent est plus que jamais mis sur la conception de ces espaces. Le rapport indique : « Les designers et les propriétaires ont choisi une salle de bains inspirée du spa comme élément de design d’hôtel le plus important à donner vie à leur propre maison (69 % des designers et 53 % des propriétaires). Les deux groupes ont classé une salle de bains inspirée du spa parmi leurs trois principales priorités globales en matière de maison.

Les propriétaires et les concepteurs souhaitaient des caractéristiques telles que de grands carreaux et dalles, des baignoires surdimensionnées, des revêtements de sol de luxe et des douches sans porte. Près de 80 % ont indiqué qu’ils utiliseraient des accents métalliques dans leurs douches, ce qui montre que cette esthétique est là pour rester.

Les cuisines sont la pièce la plus importante de la maison

À la surprise de personne, les designers et les propriétaires ont classé la cuisine comme leur priorité absolue. Selon le rapport, « Alors que les cuisines continuent de devenir des espaces de plus en plus personnalisés et axés sur le design, une « cuisine de rêve » figure en tête de liste pour presque tout le monde. »

Anuszkiewicz a expliqué pourquoi investir dans une cuisine de rêve est une décision judicieuse : « Cela a non seulement le plus de valeur et d’impact dans votre maison, mais c’est aussi l’espace où vous passez naturellement le plus de temps. Il existe une valeur ajoutée indéniable en matière de style de vie et de plus en plus de personnes doivent en tenir compte lorsqu’elles investissent dans leur cuisine.

Lorsqu’on lui a demandé ce qui était le plus demandé par les clients, il a répondu : « Un espace bien organisé pour le style de vie actif d’aujourd’hui, des appareils électroménagers de qualité professionnelle et des surfaces visuellement attrayantes et faciles à entretenir. »

La durabilité devient plus importante

La durabilité est une tendance ces dernières années, mais elle devient plus importante que jamais. Les données ont montré que 70 pour cent des concepteurs et 58 pour cent des propriétaires ont sélectionné des produits durables. 84 % des designers recherchaient des produits fabriqués avec des matériaux provenant de sources responsables et 82 % souhaitaient des produits fabriqués avec des matériaux recyclés.

« L’évolution de l’industrie vers la durabilité est une priorité majeure pour les générations futures, et nous devons travailler ensemble pour y parvenir », a déclaré Eduardo Cosentino, vice-président directeur des ventes mondiales aux entreprises et directeur général de Cosentino America. « Pour nous, la durabilité ne concerne pas seulement les matériaux que nous utilisons ou la manière dont nous produisons nos produits, il s’agit de prendre en compte l’ensemble du cycle de vie de nos produits et de maintenir un modèle commercial qui soutient l’innovation et des pratiques respectueuses de l’environnement. »