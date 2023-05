Le rappeur Drake répertorie le vaste manoir de Beverly Hills pour 88 millions de dollars

Flex riche ? Le rappeur primé aux Grammy Awards, né à Toronto, Drake décharge sa somptueuse maison de Los Angeles pour la modique somme de 88 millions de dollars. L’artiste a acheté la maison au printemps dernier au rockeur britannique Robbie Williams et à sa femme, Ayda Field, pour 75 millions de dollars.

Bien qu’on ne sache pas exactement pourquoi il vend, il est évident pourquoi il a acheté la maison en premier lieu. La maison de style toscan est située sur un terrain de 19,7 acres et nichée dans les collines verdoyantes de Benedict Canyon. Idéal pour les demandeurs d’intimité comme le musicien « One Dance », la maison est située au bout d’un cul-de-sac et derrière des portes privées. Conçue par l’architecte de renommée mondiale KAA Associates, la propriété s’étend sur 24 260 pieds carrés et compte 10 chambres et 22 salles de bains.

La maison de style complexe semble tirée de la campagne toscane avec un aménagement paysager luxuriant, comprenant un verger, des oliviers matures, des chênes centenaires et des pelouses bien entretenues. Il y a aussi des vues incroyables sur la ville, l’océan et la montagne depuis presque chaque centimètre de la propriété. Il y a une cour de moteur circulaire avec des fontaines d’eau et une grande entrée à colonnes qui vous accueille dans la maison.

Bien qu’il ne soit pas aussi extravagant et ostentatoire que sa maison contemporaine de Toronto de 50 000 pieds carrés, qu’il a construite sur mesure, ce manoir de LA a un design contemporain plus discret et élégant. Il y a une esthétique californienne distincte avec des marbres rares, des planchers en bois clair, des plafonds voûtés et de grandes fenêtres dans chaque chambre.

Il y a un hall d’entrée à double hauteur avec un grand escalier majestueux, ainsi qu’un salon avec deux cheminées. Les grands espaces de vie sont baignés de lumière naturelle grâce à des fenêtres incurvées presque du sol au plafond et à des planchers en bois clair. Il y a aussi une bibliothèque confortable avec des armoires encastrées et une cheminée et des portes-fenêtres cintrées, ainsi qu’une salle à manger formelle, une cuisine gastronomique avec une salle de petit-déjeuner et deux salles familiales. L’une des salles familiales sert également de salle de projection professionnelle.

La maison principale comprend sept chambres et 13 salles de bains, ainsi qu’une piscine/maison d’amis avec une piscine en mosaïque et une cuisine intérieure-extérieure. Il y a aussi un court de tennis caché avec un verger et un garage pour 11 voitures. Un ascenseur, une cave à vin, une salle de sport et une salle de jeux complètent les équipements somptueux de la propriété. Comme il s’agit d’une maison préférée des célébrités, il est logique qu’il y ait trois chambres supplémentaires avec salle de bains privative pour le personnel. C’est aussi une résidence idéale pour ceux qui aiment recevoir et organiser des fêtes, avec sa grande cuisine et plusieurs lieux de rassemblement.

Il convient de noter en particulier la suite principale tentaculaire, qui possède sa propre terrasse privée profonde donnant sur l’arrière-cour, la piscine et les vues. La salle de bain attenante comprend un salon entier, un immense placard, un dressing, une vanité et une grande baignoire en marbre. Cette salle de bain et ce placard de type salon sont plus grands que les maisons ou les appartements de la plupart des gens. Rien que pour cette fonctionnalité, il est facile de voir ce qui rend la maison si attrayante.

Presque tous les aspects de la maison sont sur mesure avec des matériaux exceptionnels de haute qualité et des installations et caractéristiques personnalisées. Branden et Rayni Williams de The Beverly Hills Estates co-annoncent la propriété avec Marc Bretter de Maywood Property Group.