Le plus grand faux pas en matière d’attrait extérieur

En tant que propriétaire, votre attrait extérieur est important pour plusieurs raisons. C’est l’occasion de démontrer la fierté d’être propriétaire, de contribuer à l’appréciation de la maison, de créer une première impression pour les acheteurs et de contribuer à maintenir la valeur globale de la maison dans votre quartier.

Et un rapport récent de Nextdoor et Thumbtack a révélé que l’attrait extérieur affecte également le voisinage et les relations de voisinage. Il existe des projets qui peuvent renforcer l’attrait extérieur de votre maison ; cependant, le rapport révèle également que les voisins ont également des plaintes assez spécifiques concernant le mauvais attrait extérieur.

« Il y a plus de 305 000 quartiers sur Nextdoor et chaque quartier dégage son charme et son caractère uniques, faisant de la perception de l’attrait extérieur une expérience subjective », explique Caty Kobe, responsable de la communauté chez Nextdoor.

Ainsi, ce qui peut sembler déplacé dans un quartier peut être charmant dans un autre. « Il est essentiel de prendre en compte le caractère distinctif de chaque communauté pour apprécier la diversité des attraits extérieurs des différents quartiers », dit-elle.

Cependant, un mauvais attrait extérieur peut nuire à la fois aux acheteurs potentiels et aux voisins.

« De manière générale, lorsque les gens choisissent un quartier, ils veulent savoir que leurs futurs voisins prennent soin de leur maison autant que les acheteurs prendront soin de la maison qu’ils envisagent d’acheter », explique Bret Ceren, courtier associé chez Platinum Living Realty à Scottsdale, Arizona.

Les nouveaux acheteurs qui achètent dans une région veulent sentir qu’ils appartiennent et s’intègrent dans la communauté. « Puisque les maisons sont le reflet de notre style de vie – ce que nous avons actuellement ou ce que nous voulons – alors le sentiment d’appartenance est généralement une priorité », explique Ceren. Et si les propriétaires ne se soucient pas suffisamment de leur propre maison pour l’entretenir correctement, il y a de fortes chances qu’ils ne se soucient pas non plus de ce qui se passe dans le quartier, dit-il.

« Cela peut conduire à un malaise quant aux circonstances futures qui pourraient dégénérer en la nécessité de déménager dans une autre communauté, ce qui est une corvée coûteuse – en tant que telle, que cela soit vrai ou non, les acheteurs potentiels évaluent fortement une maison non seulement en fonction de son propre attrait extérieur, mais aussi par celui des voisins du quartier.

Et les voisins existants ont également tendance à éprouver des sentiments très vifs lorsque quelqu’un se livre à un mauvais attrait extérieur.

En fait, les répondants à l’enquête Nextdoor/Thumbtack ont ​​convenu qu’il s’agissait du plus gros faux pas en matière d’attrait extérieur.

Le faux pas le plus flagrant, mentionné par 81 % des personnes interrogées, était les déchets dans la cour.

Ceren considère cela comme un délit inexcusable. « Nous vivons dans un pays industrialisé avec un service de poubelles hebdomadaire dans la grande majorité des municipalités », dit-il. « Non seulement c’est inesthétique, mais cela présente un risque pour la santé et attire des visiteurs indésirables, insectes et animaux. »

Le point de vue de Ceren est partagé par Gene Caballero, co-fondateur de GreenPal à Nashville, Tennessee, qui nous dit : « Une cour encombrée de déchets n’est pas seulement visuellement peu attrayante, elle peut contribuer aux problèmes de parasites, car de nombreux types de déchets constituent un terrain de reproduction idéal. pour les insectes ou peut attirer les rongeurs.

Et ce n’est pas tout : cela peut même être nocif pour l’environnement et la faune locale, selon Caballero, expert du paysage. « Les objets jetés peuvent libérer des substances nocives dans le sol, contaminer les eaux souterraines et présenter des dangers pour les animaux. »

Cependant, les propriétaires peuvent avoir des points de vue divergents sur ce qui est considéré comme un déchet. Espérons que tout le monde soit d’accord pour dire que les déchets ménagers doivent être jetés dans un sac poubelle, puis dans une poubelle – mais ce n’est pas la seule définition de ce terme. «Les déchets peuvent être une vieille balançoire fatiguée, de vieux jouets, du désordre dans la cour, une boîte aux lettres cassée ou de vieux numéros de maison décolorés», explique Michael Crisp, agent immobilier de The Keyes Company à Coral Springs, en Floride. « Ou encore, il peut s’agir d’équipement de pelouse, de tuyaux d’arrosage déroulés, d’objets empilés, de vieux pavés sur le côté de la maison ou simplement de meubles de patio maltraités et en lambeaux. »

Les déchets dans la cour sont en fait à égalité en première place avec l’aménagement paysager envahi par la végétation (81 %) comme la pire fausse pax en matière d’attrait extérieur. Selon Crisp, il est important de couper les haies et de tailler les arbres qui pourraient cacher la maison et lui donner un aspect vieux et démodé. « Couper et tailler peut donner l’impression que la maison et la cour sont plus grandes et plus ouvertes, ce qui donne à la propriété une impression de vie – et cela trouve un écho auprès des voisins et des acheteurs potentiels. »

Les répondants à l’enquête ont également cité une pelouse envahie par la végétation (77 %) comme un problème sérieux d’attrait extérieur. « Non seulement c’est inesthétique, mais c’est aussi un gaspillage de ressources précieuses », explique Ceren. « Une herbe plus haute nécessite plus d’eau, sinon seules les zones autour des arroseurs pousseront, privant le reste de la pelouse de l’eau dont elle a besoin pour être saine, ce qui peut nécessiter un réensemencement futur pour la faire repousser. »

De plus, les pelouses envahies par la végétation (et les paysages également) peuvent héberger des parasites et des maladies. « Une végétation épaisse et incontrôlée offre des cachettes et des lieux de reproduction parfaits pour les insectes, les rongeurs et autres ravageurs », explique Caballero. « Les plantes envahies sont également plus sujettes aux maladies, car le manque de circulation d’air peut créer un environnement humide dans lequel se développent de nombreuses maladies des plantes. »

Un autre problème majeur, mentionné par 64 % des personnes interrogées, est le stationnement des vieux véhicules à moteur devant une maison. « Réparer des véhicules est autant un passe-temps américain que le baseball, donc le désir de le faire est respecté par beaucoup », explique Ceren. Et il comprend que certains projets puissent être retardés ou oubliés. « Le problème est que les matériaux nécessaires à ces projets prennent beaucoup plus de place qu’un simple établi dans un garage. »

Et il note que c’est une chose de garer de vieux véhicules derrière une clôture de jardin, mais que c’en est une autre de les laisser se répandre dans la cour avant. « Et ils peuvent également attirer des reptiles, des rongeurs et d’autres vermines, créant ainsi un autre risque pour la sécurité. » Et en plus d’être inesthétiques, Caballero note que les véhicules inutilisés peuvent laisser échapper des huiles et autres fluides, qui peuvent s’infiltrer dans le sol.

« Cela vaut peut-être la peine de vous adresser à un entrepôt ou à un dépôt pour y entreposer vos vieux véhicules », recommande Crisp. « C’est une énorme distraction de la propriété alors qu’ils constituent une barrière majeure qui ne fait qu’occuper de l’espace. »

Suivant sur la liste, 58 % des personnes interrogées ont été rebutées par des clôtures et des extérieurs mal entretenus. Ceren affirme que l’entretien différé est un signal d’alarme pour les acheteurs potentiels et que cela ne convient pas non plus aux voisins. Cependant, c’est plus qu’une simple horreur. « Au fil du temps, des problèmes tels que la pourriture, la rouille et l’usure générale peuvent compromettre l’intégrité structurelle, entraînant potentiellement des problèmes de sécurité », explique Caballero. Et les dommages peuvent s’aggraver avec le temps s’ils ne sont pas réparés et entraîner des réparations plus coûteuses à l’avenir.

Selon le type de clôture, Crisp recommande de la laver sous pression, ainsi que les allées et les trottoirs. « Et de nombreux éléments tels que les clôtures peuvent être radicalement modifiés avec un peu de peinture ou de teinture en spray qui ajoutera une touche de couleur chaleureuse », dit-il.

Le dernier problème majeur en matière d’attrait extérieur concernait l’extérieur d’une maison qui avait besoin d’être lavé à haute pression ou peint (57 %). Ceren dit qu’il s’agit d’un autre exemple de maintenance différée qui pourrait être un signal d’alarme pour les acheteurs potentiels. Et cela peut également être frustrant pour les voisins qui tentent de maintenir la valeur de leur propriété.

Nicholas Oliver, courtier principal chez HomeDax Real Estate à New York, NY, affirme qu’il s’agit même d’un problème avec les maisons de ville qu’il participe à la vente, à l’achat et à la location. « Les vendeurs de maisons en rangée négligent souvent la nécessité de nettoyer la façade avant l’inscription, car les crottes de pigeons sont un problème récurrent (les oiseaux se perchent souvent sur les rebords des fenêtres ou les corniches des maisons en rangée) », dit-il. « L’accumulation de fientes et de plumes d’oiseaux donne non seulement un aspect négligé à la maison, mais réduit également la lumière naturelle. »

Et comme la plupart des maisons de ville de New York ne sont pas particulièrement lumineuses au départ, Oliver affirme que toute réduction de l’éclairage peut dissuader les acheteurs, en particulier ceux qui quittent les appartements. « Le nettoyage des façades est particulièrement important pour les maisons de ville plus étroites, qui, à New York, mesurent moins de 18 pieds de large. »

Et au-delà de l’esthétique, Caballero déclare : « Un extérieur de maison sale ou mal peint peut avoir des implications au-delà de l’esthétique, car la moisissure et la saleté peuvent s’accumuler avec le temps et endommager les surfaces extérieures de la maison si elles ne sont pas nettoyées régulièrement. D’un autre côté, il affirme qu’un bon travail de peinture constitue une première ligne de défense contre les intempéries, les insectes et autres dommages potentiels à l’extérieur de la maison.

Un mauvais attrait extérieur rebute à la fois les acheteurs potentiels et les voisins. Cependant, en ce qui concerne ce dernier point, Kobe met en garde contre tout jugement ou toute conclusion hâtive. « Bien que l’attrait extérieur puisse sans aucun doute améliorer l’attrait esthétique d’une communauté, il est important de reconnaître que la situation de chaque voisin est différente et que les apparences extérieures révèlent rarement la véritable profondeur du caractère de quelqu’un. »

Par exemple, elle dit que la pelouse d’un voisin peut être envahie par la végétation parce qu’il a été confronté à des problèmes de santé et qu’il n’est pas actuellement en mesure de s’occuper de sa cour avant. Ou encore, un voisin a peut-être perdu son emploi et n’a pas les fonds nécessaires pour déplacer un vieux véhicule ou réparer sa clôture. « Si l’esthétique de quelqu’un ne correspond pas à la vôtre, cela pourrait être une excellente occasion de se pencher sur votre voisin et d’en apprendre davantage sur lui », conclut-elle.