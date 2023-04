Le penthouse de Kendall Roy à New York sur « Succession » est coté pour 29 millions de dollars

Envie de vivre comme un membre de la famille Roy ? Alors que la saison 4 de se poursuit, les téléspectateurs ont un aperçu encore plus approfondi de la vie de la famille ultra-riche Roy, y compris de leurs maisons. Alors qu’il n’était à l’écran que pendant quelques secondes, le penthouse de Manhattan de Kendall Roy au début de l’épisode 4 présentait ses quartiers d’habitation glamour.

La maison fictive du nouveau PDG de Waystar Royco est sur le marché IRL pour 29 millions de dollars. Le penthouse en triplex de Manhattan est situé dans la tour résidentielle chic de l’Upper East Side au 180 East 88th Street, conçue par le DDG de Joe McMillan. L’unité de 5 508 pieds carrés comprend cinq chambres, quatre salles de bains et deux demi-salles de bains. Le penthouse moderne a de hauts plafonds atteignant 28 pieds, des baies vitrées entourant chaque pièce et un escalier en colimaçon sculptural qui relie les niveaux. Les vues s’étendent loin sur Manhattan, surplombant Central Park et les toits de la ville.

Cette maison est vraiment digne d’un milliardaire. Le niveau principal et le plus bas du penthouse comprend un salon spacieux, une salle à manger et une cuisine équipée par Molteni et C Dada avec des comptoirs en marbre Statuario et des appareils Gaggenau. Cet étage a également une tanière qui pourrait être utilisée comme studio, bureau personnel, chambre supplémentaire ou bibliothèque. Le deuxième étage abrite les chambres, y compris la suite principale spacieuse avec un foyer au gaz, une terrasse loggia donnant sur Central Park, un dressing et une salle de bain de type spa. La salle de bain a des dalles de travertin, des murs et des sols en mosaïque, des armoires en chêne, des comptoirs en marbre Bianco Grigio aiguisés, une douche à effet pluie et un éclairage de crique. Les sols en chevrons clairs dans toute la maison lui confèrent une sensation lumineuse et haut de gamme.

Les autres chambres partagent une terrasse loggia qui surplombe le paysage urbain oriental et les ponts. Le troisième étage est l’endroit où vous pouvez trouver la vaste terrasse sur le toit, s’étendant sur 2 100 pieds carrés, avec une vue panoramique sur la ville et une salle d’eau supplémentaire pour les invités. La terrasse plane à 467 pieds au-dessus de la ville et est divisée en deux zones. Pour plus de commodité, un ascenseur dessert les trois étages.

Le bâtiment ne compte que 47 résidences en copropriété, et il y a un portier 24h / 24, des services de conciergerie et huit étages de commodités, comme un studio de fitness, un terrain de basket à double hauteur, un terrain de football, une salle de jeux, une salle de jeux, un salon des résidents avec une cuisine de restauration, une cave à vin et un local à vélos.

Cette tour est la plus haute tour résidentielle au nord de la 72e rue dans l’Upper East Side de la ville, ce qui en fait également l’unité la plus haute de cette zone. À quelques pas de l’emplacement de Carnegie Hill dans la tour, vous trouverez de fabuleux magasins et restaurants, bien que le quartier bénéficie d’un emplacement résidentiel sûr et calme entre Lexington et la 3e Avenue.

Ce n’est pas la première fois que l’on dépeint des biens immobiliers dignes d’être évanouis. La saison dernière, la famille s’est rendue en Italie pour le mariage de l’ex-femme de feu Logan Roy, Caroline Collingwood. Là, l’émission HBO a présenté deux villas italiennes spectaculaires, Cetinale et Villa La Cassinella. En plus des nombreuses propriétés des Hamptons et de New York déjà présentées dans l’émission, il est probable que les amoureux de l’immobilier seront gâtés pour le reste de cette dernière saison.