Le paysage montagneux du Colorado a conduit la conception de cette maison de ranch de 10,8 millions de dollars à Telluride

À Telluride, dans le Colorado, le paysage accidenté est un véritable voleur de scène. La même chose peut être dite d’une maison de vacances de luxe conçue pour «voler» le paysage spectaculaire qui, il y a un demi-siècle, a largué la région d’une ancienne ville minière dans une station de ski vedette.

Turkey Creek Ranch au 8210 Highway 145 est livré avec une maison de trois étages construite en 1994 sur près de 29 acres de terrain vierge avec un ruisseau et un étang. La propriété est entourée de forêts domaniales.

« La maison a été conçue pour ce terrain spécifique », explique l’agent co-listeur Ben Jackson de Telluride Real Estate Corp. « J’appellerais cela un mariage de la propriété et du bâtiment car il est conçu de telle manière que vous prenez vue imprenable depuis chaque fenêtre.”

La maison contemporaine fait face au nord, offrant une vue sur la crête de San Sophia dans les montagnes de San Juan et les sommets de la station de ski voisine de Telluride. L’extérieur de chaque étage présente une série de longues courbes aux angles arrondis, compensées par des parois vitrées et d’épais toits en pente. À l’intérieur, les courbes forment des tours de vue à chaque extrémité du bâtiment pour créer des pièces lumineuses qui pointent toujours vers l’extérieur.

Les chambres sont réparties sur deux niveaux au-dessus d’un garage et d’un porche couvert. La maison a été remodelée pour supprimer les murs et créer un plan ouvert dans lequel le salon se jette dans la salle à manger et la cuisine, puis à l’extérieur sur un large balcon arrondi avec vue sur la montagne. Six chambres (dont certaines peuvent être transformées en espace bureau ou autres types de pièces) sont situées au niveau supérieur. Tous les niveaux de la maison sont reliés par un ascenseur.

« L’architecte a fait en sorte que la maison soit en pente pour être construite avec le terrain au lieu de dynamiter et de construire dans le terrain », explique Jackson.

La maison a été conçue par Michael Fuller Architects basé près d’Aspen, l’autre station de ski la plus flashy à quelques centaines de kilomètres au nord-est de Telluride. L’entreprise primée a également conçu une maison emblématique de Telluride sur une pente rocheuse pour capturer les meilleures vues de 365 pieds de Bridal Veil Falls, les plus hautes chutes d’eau en chute libre du Colorado. Pas de surprise, la maison est surnommée The Falls.

Turkey Creek Ranch se trouve à une altitude fraîche de 9 000 pieds. C’est un cadre avec un maximum d’intimité à quelques minutes de la station de ski et de la ville de Telluride. Il offre également un accès facile aux passions de plein air pour lesquelles le Colorado est connu.

En été, vous pourrez faire de l’équitation, des randonnées dans la forêt domaniale environnante, jouer au golf dans la station de ski et pêcher ou faire du stand up paddle sur l’étang sur place. En hiver, en plus du ski alpin à la station, vous pouvez faire de la raquette ou du ski de fond depuis votre porte arrière.

C’est aussi une maison idéale pour se divertir, à l’intérieur comme à l’extérieur, dit Johnson, les propriétaires ont eu « 80 personnes dans cette maison, dans le salon, la salle à manger et la cuisine, et ils auraient pu en avoir 50 de plus ».

Telluride a ouvert sa première remontée mécanique en 1972, devenant rapidement une station de ski hors réseau populaire avec un accès abondant à l’extérieur. Au fur et à mesure que sa popularité augmentait, le nombre de personnes fortunées à la recherche de maisons de luxe augmentait (les acteurs Tom Cruise et Oprah Winfrey ont eu une propriété ici) au milieu des montagnes. La population est d’environ 2 600 personnes.

La propriété est sur le marché pour 10,79 millions de dollars. Jackson partage la liste avec Andrew « Drufur » Williamson de Telluride Real Estate Corp.