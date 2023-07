Le nouvel équipement incontournable de la Floride : les glissades de yacht

Ce qui a commencé à Miami il y a trois ans comme un effort à l’époque de la pandémie pour se livrer à autant de loisirs de plein air que possible a rapidement cédé la place à une énorme augmentation du nombre de Miamians bien nantis possédant des bateaux. Mais comme les grosses dépenses ont tendance à le faire, cette indulgence luxueuse a rapidement généré le besoin d’un autre confort pour les créatures.

Après tout, qu’est-ce qu’un yacht sans que les propriétaires de yachts ne possèdent une maison dans un immeuble haut de gamme avec sa propre marina privée ? Et par extension, qu’est-ce qu’une marina sans votre propre débarcadère pour votre yacht ? Le résultat : de nombreux Miamiens ont non seulement acheté un bateau, mais envisagent l’acquisition d’un yacht slip dans l’un des développements les plus prestigieux des enclaves les plus exclusives de la ville.

« Une rampe de mise à l’eau est l’un des équipements les plus convoités pour lesquels les acheteurs ont exprimé leur demande », déclare Christine Martinez de Castro, vice-présidente des ventes et du marketing chez CMC Group, développeur de Vita à Grove Isle dans le coin de Coconut Grove et d’Onda Residences dans le quartier de Tony Bay Harbor Islands à Miami.

« Les résidents actuels et ceux qui déménagent ici sont amoureux de la culture nautique. La commodité d’avoir votre navire à quelques pas de votre porte d’entrée est le luxe ultime. Non seulement il permet un accès facile, mais l’installation d’amarrage permet à ceux qui vivent ici de monter à bord des bateaux d’amis et de famille à tout moment. Il n’y a aucun temps de trajet nécessaire pour profiter de l’une des offres les plus prisées de la Floride.

Trois mois après l’inauguration des travaux, la construction de ce développement de condominiums ultra-luxueux du groupe CMC d’Ugo Columbo est bien avancée.

Grove Isle est une île privée fermée de 20 acres située non loin du rivage de l’enclave aisée de Coconut Grove à Miami, le plus ancien quartier habité de la ville. La dernière parcelle de front de mer restante de l’île est le cadre de Vita à Grove Isle, qui offrira 65 résidences avec des panoramas de vue imprenable sur la baie et des détails architecturaux méticuleusement affinés. L’achèvement est prévu pour 21 à 25 mois à partir de maintenant en 2025.

La marina privée du développement comprendra 85 rampes de mise à l’eau, permettant aux navires mesurant jusqu’à 135 pieds de longueur et accessibles à toute personne possédant ou louant un espace. Les glissades ont été parmi les plus grands arguments de vente du développement, attirant à la fois les propriétaires de bateaux et les habitants de l’île à la recherche d’un bateau à proximité pour les activités de loisirs. Ils sont susceptibles d’être considérés comme un complément parfait à la collection d’une douzaine de penthouses de Vita at Grove Isle, offrant des vues sur le front de mer et des piscines pleine grandeur sur les toits-terrasses.

Le front de mer du quartier Bay Harbor Islands est le tableau de ce développement de condominiums de 41 unités d’Ugo Colombo de CMC Group et Valerio Morabito de Morabito Properties. S’élevant sur huit étages, le projet conçu par Arquitectonica présente des intérieurs signés A++ Human Sustainable Architecture. Le principal point d’intérêt pour les amateurs de navigation de plaisance est le développement de plus de 300 pieds de façade sur la baie, avec une marina privée offrant 15 glissades à l’achat par les résidents. La construction des résidences Onda devrait être terminée d’ici la fin de cette année.

Miami n’a pas la mainmise sur la demande de cales de yacht. Ils se révèlent également populaires sur la côte à Hillsboro Beach. Là, une fois terminé, le Rosewood Residences Hillsboro Beach de 10 étages offrira 92 résidences, dont 70 maisons en bord de mer, ainsi que 11 rampes de mise à l’eau privées, le long de l’étendue de sable connue sous le nom de Millionaire’s Mile. Hillsboro Beach se trouve à 45 miles au nord du centre-ville de Miami. Related Group et Dezer Development sont co-développeurs de la propriété.

Un autre projet conçu par Arquitectonica, Rosewood Residences Hillsboro Beach offrira à juste titre un design d’intérieur invitant à des comparaisons avec un «yacht royal», mis en valeur par des terrasses incurvées et un mélange d’espaces intérieurs et extérieurs. Les ventes sont maintenant en cours et le développement devrait s’achever en 2026.