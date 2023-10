Le marché Fulton de Chicago continue de grésiller

Au cours des dernières années, alors que la fortune des autres quartiers de Chicago a connu des hauts et des bas au gré des cycles économiques et d’une crise sanitaire à l’échelle planétaire, Fulton Market est resté le plus stable de tous les coins de Windy City.

Située immédiatement à l’ouest du quartier central des affaires de Loop, la popularité de l’enclave auprès des promoteurs, des restaurateurs, des locataires de bureaux et de commerces de détail, des acheteurs et des locataires de maisons est restée tout simplement brûlante.

Ce qui était il n’y a pas si longtemps une zone industrielle et de conditionnement de viande délabrée s’est transformée en ce qui est sans doute le point focal du Midwest pour les modes de vie chics de vie, de travail et de loisirs. Après les restaurants et brasseries de pointe et les jeunes professionnels bien payés, une vague d’employeurs de premier plan a suivi dans la région. L’ouverture du siège mondial de McDonald’s en 2018 a donné le ton à des arrivées telles que Teknion, Boston Consulting Group, le Midwest de Google. siège social et siège social américain de Dyson.

Ceux qui déplorent le déclin du « Magnificent Mile », autrefois scintillant, de la ville, North Michigan Avenue, doivent admettre que Fulton Market a repris là où Boul Mich s’était arrêté.

Partout sur Fulton Market, les promoteurs ont découvert un terrain fertile pour de nouveaux projets.

Parmi les promoteurs les plus importants du district se trouve Sterling Bay, qui a créé plus de 3 milliards de dollars d’espaces de bureaux, tout en développant également plusieurs propriétés résidentielles.

Le dernier en date de la société est l’immeuble de bureaux boutique de 11 étages 345 North Morgan, qui a obtenu une location à 90 % en moins d’un an, bien qu’il ait été lancé au cours de l’année pandémique 2021. Le fabricant de meubles Allsteel, qui a récemment dévoilé une salle d’exposition de 24 000 pieds carrés, a dirigé une migration d’entreprises de design vers Fulton Market, attirées par son attrait pour les innovateurs.

« Nos employés et nos clients peuvent profiter de certains des meilleurs restaurants, établissements hôteliers et culturels de la ville juste devant notre porte », déclare Jennifer Petersen, vice-présidente du marketing d’Allsteel. « Les espaces et commodités flexibles du bâtiment, y compris le toit-terrasse et le salon, encouragent la collaboration et offrent aux membres de notre équipe une excellente expérience de travail.

Sterling Bay développe également le 360 ​​North Green, une tour de bureaux de 24 étages et de 500 000 pieds carrés conçue par Gensler et dont l’achèvement est prévu en 2024. Le bâtiment est déjà à 70 % attribué à deux grandes entreprises, une rareté dans de nos jours.

« Fulton Market est passé d’un ancien quartier d’entrepôts industriels à la destination commerciale internationale qu’il est aujourd’hui », déclare Andy Gloor, PDG de Sterling Bay. « Fulton Market continue de défier les tendances pandémiques car il abrite désormais non seulement des entreprises mondiales, mais également les nouveaux restaurants et bars les plus en vogue, des hôtels branchés et des résidences conçues pour l’hospitalité.

« Même dans ce qui a été considéré comme un marché de bureaux difficile à Chicago et dans tout le pays, Fulton Market a connu un immense succès car les employeurs savent que pour attirer les meilleurs talents, ils doivent offrir des espaces de travail axés sur les commodités dans un environnement qui encourage la collaboration et la créativité. »

Bien entendu, Sterling Bay n’est pas seul sur la scène du développement du marché Fulton. Le 800 Fulton Market de 19 étages, de THOR Equities Group et QuadReal, est un immeuble de bureaux de classe A occupant un pâté de maisons entier à North Green et West Fulton. Les locataires de bureaux incluent DineAmic Hospitality, Inscape, The Aspen Group, John Deere et plus encore.

Un autre actif de bureaux, le développement Shapack Partners 167 Green Street, vieux de trois ans, est un immeuble de 17 étages doté d’équipements de pointe dont les locataires de bureaux comprennent le siège social de Foxtrot, Hologram, The Oakville Grill & Cellar, WeWork et d’autres.

Les bâtiments résidentiels comprennent The Dylan, qui a culminé cette année au 160 N. Morgan et qui dévoilera cet automne 282 appartements haut de gamme, ainsi qu’une suite complète d’agréments et des commerces de détail au niveau de la rue. Une autre propriété est Related Midwest’s The Row, un immeuble locatif de luxe de 300 logements doté d’équipements comprenant une terrasse récréative paysagée et une piscine. Il ne faut pas négliger le 225 N. Elizabeth, une tour résidentielle de 28 étages qui représente le deuxième développement résidentiel de Fulton Market à partir de Sterling Bay.

Misez sur beaucoup plus d’employeurs qui suivront les jeunes résidents professionnels dans le quartier. «Des grandes entreprises de design aux sociétés de services professionnels renommées, tout le monde veut s’installer à Fulton Market pour son énergie et son dynamisme», explique Gloor. « Et nous nous attendons à ce que cette dynamique se poursuive à mesure que nous apportons encore plus d’options à la région. »