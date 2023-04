Le marché du logement de l’Utah semble incertain en 2023

Alors que les marchés du logement à travers les États-Unis sont plongés dans un vide étrange en raison de la hausse des taux d’intérêt, de la baisse de la demande, mais de l’inabordabilité persistante, il est important d’essayer de comprendre ce qui se passe exactement sur le terrain. Alors que dans les articles précédents, nous nous sommes concentrés sur les marchés du logement de la ville, tels que le marché du logement de Denver en 2023, nous nous concentrons ici sur le marché du logement de l’Utah, à la fois au niveau de l’État et sur les marchés du logement de ses 20 plus grandes villes.

Lisez la suite pour savoir comment le marché du logement de l’Utah se façonne en 2023.

Le marché du logement de l’Utah en 2023

Utilisation de données provenant de RedfinRDFN

nous avons analysé le marché du logement de l’Utah et les marchés du logement des 20 plus grandes villes de l’État, à travers une gamme de paramètres de logement importants, notamment : le prix de vente médian, le nombre de ventes mensuelles de maisons, le nombre de nouvelles inscriptions par mois, l’inventaire disponible, les mois d’offre de maisons, le nombre médian de jours sur le marché qu’une maison à vendre passe, le rapport ventes / prix catalogue et le pourcentage d’inscriptions actives avec des baisses de prix au cours d’un mois donné.

Selon les dernières données, en mars 2023, le prix de vente médian d’une maison dans l’Utah était de 525 900 $. C’est une baisse de 5,8 % par rapport à l’année précédente, lorsque le prix de vente médian était de 558 200 $ en mars 2022. Compte tenu de la vigueur des marchés du logement au cours du premier semestre de 2022, la baisse d’une année sur l’autre de 2022 à 2023 n’est pas trop mal. par rapport à de nombreux autres États. Cependant, pour les trois périodes précédentes d’une année sur l’autre – mars 2019 à 2020, mars 2020 à 2021 et mars 2021 à 2022 – la variation du prix de vente médian de l’Utah a affiché une croissance à deux chiffres : 10,7 %, 27,7 % et 23,7 %. %, respectivement.

En revanche, dans les années pré-pandémiques, la croissance des prix des maisons dans l’Utah a été plus modeste. De mars 2017 à mars 2018, le prix de vente médian a augmenté de 8,7 %, passant de 280 300 $ à 304 600 $; et de mars 2018 à mars 2019, le prix de vente médian de l’Utah a augmenté de 4,8 %, passant de 304 600 $ à 319 200 $. Ainsi, la forte demande d’achat de maisons induite par la pandémie en 2021 et au premier semestre de 2022 a vraiment appuyé sur la pédale d’accélérateur des augmentations des prix des maisons.

La modération de l’activité du marché du logement de l’Utah peut être constatée dans certaines des autres mesures du logement que nous avons compilées et analysées. Par exemple, l’inventaire disponible à la vente a considérablement changé d’année en année de 2017 à 2023. De mars 2020 à mars 2021, malgré (ou à cause de) l’impact de la pandémie, l’inventaire disponible à l’échelle de l’État de l’Utah a chuté de plus de moitié (- 51,7%) : De 6 749 logements disponibles à 3 258 logements à vendre. Au cours de la prochaine période d’une année sur l’autre, de mars 2021 à mars 2022, les stocks ont de nouveau diminué, mais seulement légèrement, de 5,5 %.

Cependant, de mars 2022 à mars 2023, le stock de logements dans l’Utah a remonté de 86,8 % : de 3 079 logements disponibles à la vente, jusqu’à 5 752 logements. Malgré cette croissance spectaculaire d’une année sur l’autre de l’inventaire de logements, le nombre de maisons disponibles à vendre en mars 2023 est en fait considérablement en baisse par rapport à un sommet notable de 8 215 maisons à vendre en septembre 2022 – ce dernier chiffre étant le plus grand stock d’inventaire de logements. depuis septembre 2015, lorsque l’Utah comptait 8 289 maisons disponibles à la vente.

Vous trouverez ci-dessous un tableau qui détaille les principaux paramètres de logement que nous avons utilisés pour l’ensemble du marché du logement de l’État de l’Utah :

Marché du logement de l’Utah 2023: Top 20 des plus grandes villes

Sur la base de la population, nous avons compilé des données sur le logement dans les 20 plus grandes villes de l’État de l’Utah. La plus grande ville est la capitale de l’État, Salt Lake City. Dans une large mesure, les marchés du logement de ces 20 villes suivent de près les tendances du marché du logement de l’Utah dans l’ensemble de l’État. Bien qu’il y ait bien sûr des exceptions.

Parmi les 20 plus grandes villes de l’Utah, Draper a affiché le prix de vente médian le plus élevé en mars 2023, à 679 200 $. Ce chiffre a considérablement baissé depuis l’année dernière : d’un prix de vente médian de 820 000 $ en mars 2022, les prix des maisons Draper ont chuté de 17,2 % en un an seulement pour atteindre 679 200 $. En effet, Draper a connu la plus forte baisse du prix de vente médian d’une année sur l’autre derrière la seule ville de Lehi, qui a connu une baisse de 19 %, passant de 566 500 $ en mars 2022 à 458 995 $ en mars 2023. En fait, 18 sur Les 20 plus grandes villes de l’Utah ont connu une baisse d’une année sur l’autre de leurs prix de vente médians de mars 2022 à 2023.

Les deux exceptions ont été Herriman et Saratoga Springs, où les prix des maisons ont augmenté de 2 % et 4,6 % respectivement. Sinon, la période d’un an allant de mars 2022 à mars 2023 a vu des baisses généralisées des prix des maisons sur les principaux marchés du logement de l’Utah.

Consultez le tableau ci-dessous pour plus de détails sur ces 20 villes et leurs prix de vente médians :

Les villes de Lehi, Draper et Sandy se sont toutes classées parmi les cinq premières villes qui ont connu la plus forte baisse sur un an du prix de vente médian. Ces trois villes, et ce n’est pas un hasard, se sont également classées parmi les cinq premières villes où le rapport prix vente-prix catalogue – le rapport moyen du prix de vente de chaque maison divisé par leur prix catalogue couvrant toutes les maisons – a également diminué de façon spectaculaire. Lorsque les maisons se vendent au-dessus de leur prix catalogue, elles ont un ratio vente/liste supérieur à 100 %, et plus le ratio vente/liste est élevé, cela implique que la demande est forte et que les prix augmentent. Cependant, avoir un ratio vente-vente inférieur à 100 % signifie que le prix de vente final était inférieur au prix affiché d’origine et pourrait refléter un ralentissement de l’activité d’achat de maisons et une baisse de la demande.

Par exemple, à Lehi, le rapport prix vente/prix catalogue en mars 2022 était de 103,2 %, de sorte que les maisons se vendaient plus cher qu’elles ne l’étaient à l’origine. En mars 2023, le ratio vente-inscription de Lehi avait diminué de 6,6 %, pour atteindre 96,4 %, ce qui signifie que la maison moyenne à Lehi se vend moins cher que son prix d’inscription initial. Vous trouverez ci-dessous un tableau détaillant les 20 plus grandes villes de l’Utah et leurs mesures de ratio vente-liste :

Les maisons de l’Utah passent plus de temps sur le marché

Une autre mesure utile pour évaluer le niveau d’activité sur un certain marché du logement est le nombre médian de jours qu’une maison à vendre passe sur le marché avant d’être achetée. Un petit nombre de jours sur le marché refléterait des niveaux élevés d’activité, une forte demande et l’achat d’une maison. Un grand nombre de jours sur le marché, en revanche, suggérerait un ralentissement de l’achat de maisons, car les maisons à vendre sont maintenant sur le marché plus longtemps car il y a moins de demande.

Dans tout l’État, le nombre médian de jours sur le marché de l’Utah est de 46 jours, en mars 2023. Cela représente environ un mois et demi. Il y a un an, cependant, le marché du logement de l’Utah avait un nombre médian de jours sur le marché de seulement 9 jours. Cela signifie qu’il y a eu une augmentation de 411,1 % d’une année sur l’autre pour cette mesure, ou qu’elle a plus que quintuplé en un an. Et c’est au niveau de l’État; bon nombre des plus grandes villes de l’Utah ont affiché une augmentation encore plus élevée d’une année sur l’autre :

Avec les 20 plus grandes villes de l’Utah qui voient leurs maisons à vendre sur le marché beaucoup plus longtemps que l’année dernière, il ne faut pas s’étonner que l’inventaire disponible soit également en hausse d’une année sur l’autre dans ces villes. Comme déjà mentionné, à l’échelle de l’État, l’inventaire disponible de l’Utah a augmenté de 86,8 % de mars 2022 à mars 2023. Ci-dessous les marchés du logement de l’Utah avec la plus forte augmentation d’une année sur l’autre de l’inventaire de logements :

: 378,3% : 82,1% : 58,5% : 52,6% : 37,7%

Une mesure liée à l’inventaire est le mois d’approvisionnement : le nombre de mois qu’il faudrait pour que l’approvisionnement soit acheté si aucune nouvelle maison n’est mise sur le marché. Étant donné que les stocks disponibles à Logan ont augmenté de plus de 80 % d’une année sur l’autre, il est logique que ses mois d’approvisionnement aient augmenté de 187,5 % : de seulement 0,8 mois en mars 2022 à 2,3 mois en mars 2023. Mais St. George , qui a vu son inventaire de logements presque quadrupler, a connu une augmentation d’une année sur l’autre des mois d’offre de 280 % : de 2 mois en mars 2022 à 7,6 mois en mars 2023. L’État de l’Utah a globalement connu une augmentation comparable, ses mois d’approvisionnement augmentant de 150 %, passant de 0,8 mois à 2 mois.

The Bottom Line sur le marché du logement de l’Utah pour 2023

En prenant ensemble toutes les différentes mesures du logement déployées dans notre analyse, tant au niveau de l’État qu’au niveau de la ville, il semble que le marché du logement de l’Utah ralentisse clairement en termes d’activité et, avec l’horizon économique semblant orageux, il y a de fortes chances que le ralentissement persistera.

Jusqu’à présent, le marché du logement de l’Utah a traversé une période de correction après les jours grisants de 2021 à 2022, lorsque l’achat d’une maison a atteint un niveau frénétique. La hausse des taux hypothécaires et la hausse du coût de la vie (hors logement) ont récemment eu un impact sur l’activité du marché du logement aux États-Unis, et en particulier dans l’Utah. De mars 2013 à août 2020, le prix de vente médian d’une maison dans l’Utah n’a jamais dépassé 400 000 $. Puis, en septembre 2020, il a franchi la ligne, atteignant un prix de vente médian de 421 700 $. Pendant la fièvre de l’achat d’une maison de 2021-2022, le prix de vente médian de l’Utah a atteint un sommet de 575 900 $ en mai 2022. Il est maintenant tombé à 525 900 $, ce qui est cependant beaucoup plus élevé que la moyenne pré-pandémique. Par conséquent, un effondrement pur et simple du marché immobilier de l’Utah semble peu probable en 2023. Mais un ralentissement continu de l’activité et une demande faible à modérée, voire pire, semblent probables.