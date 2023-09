Le marasme immobilier s’avère une lueur d’espoir pour les entreprises PropTech

Lorsque le secteur immobilier connaît une période de boom économique, la rapidité peut prendre le pas sur la précision. Les équipes d’acquisition courent contre la montre, rivalisant avec des dizaines d’autres prétendants, ce qui rend la rapidité aussi importante que l’évaluation correcte d’une propriété. De même, un flux constant de résidents entrants pendant les périodes prospères pourrait rendre certains propriétaires de logements collectifs un peu moins attentifs aux détails d’exploitation et d’entretien qu’ils pourraient l’être lorsque les locataires sont à un prix élevé.

Mais la minutie, la précision et la fiabilité des données font leur grand retour dans les périodes plus difficiles, comme celles dans lesquelles nous nous trouvons. Dans de telles périodes, la viabilité continue de nombreuses entités immobilières repose sur l’accès à des données irréprochables. C’est pourquoi certaines entreprises de pointe en matière de proptech ont prospéré au cours de cette période économique autrement terne.

« Les progrès réalisés dans l’application de la science des données et de l’apprentissage automatique à l’immobilier au cours des dernières années ont été significatifs, et les avantages qu’ils offrent au secteur sont amplifiés dans une économie incertaine », a déclaré Christopher Yip, associé dans une société de capital-risque immobilier. « Alors que les taux d’intérêt grimpent et que l’économie de consommation s’affaiblit, la capacité des équipes d’acquisition et de développement à évaluer soigneusement les investissements potentiels est essentielle. La pile technologique immobilière d’aujourd’hui leur permet d’obtenir des informations sur les revenus, la migration et d’autres informations démographiques presque en temps réel. En outre, il est de plus en plus essentiel d’exploiter les données et l’automatisation pour gérer et exploiter plus efficacement les actifs existants.

« Les entreprises qui cherchent à conserver leur avantage concurrentiel utiliseront pour ce faire les technologies les plus performantes. Et les fournisseurs de ces technologies sont sur le point de prospérer dans un avenir proche. »

Parmi les avancées technologiques notables en matière d’immobilier, citons , un outil donnant des informations détaillées sur les catalyseurs de l’offre et de la demande au sein de codes postaux spécifiques. Pour ceux qui envisagent d’acquérir une propriété, pouvoir obtenir des informations à jour sur les loyers, les salaires, l’emploi, la population, la criminalité et un certain nombre d’indicateurs supplémentaires peut être une aubaine pour la prise de décision.

D’un autre côté, en période de ralentissement économique, les professionnels du leasing et de la gestion d’actifs ont besoin de meilleurs moyens d’analyser les chiffres qu’ils possèdent déjà. Le logiciel Asset Intelligence de permet aux professionnels de la CRE d’aller au-delà des feuilles de calcul et d’afficher les mesures de propriété critiques superposées sur les cartes de leurs propriétés. Cela leur permet d’analyser l’inoccupation, les tarifs de location et d’autres données essentielles dans le contexte de l’aménagement physique de la propriété. Cela leur permet d’identifier des tendances et des valeurs aberrantes qui peuvent les aider à affiner leurs stratégies de tarification et de location selon les besoins.

« Pour les équipes de gestion d’actifs, la capacité d’analyser les paramètres clés de la propriété dans le contexte d’un plan d’étage ou d’un plan de superposition de propriété s’est avérée extrêmement précieuse, et un nombre croissant de nos clients utilisent cette fonctionnalité », déclare Brent Steiner, PDG d’Engrain. « Les données sont importantes pour le succès des opérations de toute entreprise, mais lorsque l’économie tourne, maximiser les informations tirées des données dont vous disposez déjà devient un véritable impératif. »

Ailleurs, un produit fabriqué par est reconnu comme l’une des avancées les plus fascinantes en matière d’automatisation des bâtiments. La technologie regroupe les milliers de capteurs et d’équipements d’un bâtiment physique en un « jumeau numérique » basé sur la physique. Il organise ensuite des simulations qui déterminent comment les différents composants du bâtiment interagiront les uns avec les autres, contribuant ainsi à produire des économies d’énergie substantielles. « Les bâtiments sont le principal moteur du changement climatique et représentent environ un quart de l’activité du PIB mondial », a déclaré Troy Harvey, PDG de PassiveLogic.

« L’évolution rapide des modes d’utilisation et des dynamiques culturelles exige une révolution opérationnelle et technologique dans ce secteur. Les développements de PassiveLogic en matière d’IA générative et de technologie de bâtiments autonomes sont au cœur de la manière dont nous abordons les bâtiments adaptatifs, la disponibilité décroissante de main-d’œuvre qualifiée, l’efficacité opérationnelle et les exigences climatiques croissantes.