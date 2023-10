Le manoir Mammoth de Hong Kong, évalué à 281 millions de dollars, rejoint le rang des maisons les plus chères du monde

La liste des maisons les plus chères à vendre au monde est en constante évolution. En février, le rapport Robb indiquait qu’un penthouse au sommet de la Central Park Tower de New York, évalué à 250 millions de dollars, était en tête des offres. Le mois suivant, de nombreuses publications placent le Holme, une somptueuse résidence de 40 chambres au bord de l’eau à Londres, devant lui à 300 millions de dollars.

Cependant, quel que soit l’ordre hiérarchique, les emplacements de ces résidences ultra-chères restent assez sélectifs : Dubaï, Hong Kong et l’Australie.

Niché dans ces échelons supérieurs se trouve un méga-manoir le long de Repulse Bay Road à Hong Kong, évalué à 2,2 milliards de dollars HKD, soit environ 281 millions de dollars.

« Ce manoir fait partie des propriétés les plus chères de la ville », déclare Letizia G. Casalino, directrice exécutive de la société immobilière OKAY.com. « Il n’y en a pas beaucoup à ce prix-là. »

La taille contribue au coût. La superficie brute des espaces intérieurs et extérieurs totalise 18 274. Il y a 11 chambres et 11 salles de bains. Un ascenseur dessert les cinq étages.

En plus des terrasses, du jardin et du toit, le patio arrière du manoir peut accueillir plus de 100 invités pour des événements de grande envergure.

L’emplacement privilégié renforce également le prix demandé, explique Casalino. « Dans le district sud, le prix au pied carré est resté assez stable entre 90 et 120 HKD. » Les plages et les commerces sont accessibles à pied.

Le tout nouveau manoir a été construit en 2019, avant les manifestations de Hong Kong et la montée du COVID-19, pour plaire aux acheteurs très fortunés. « Elle a été construite lorsqu’un certain nombre d’acheteurs de Chine continentale, tels que Jack Ma ou Pony Ma, ont acheté ce type de maison trophée », explique-t-elle.

Sur le marché actuel de l’ultraluxe, plus difficile à Hong Kong, Casalino voit le potentiel d’un bassin d’acheteurs plus large. « Des magnats du monde entier, mais la cible est la Chine continentale ou peut-être les familles ultra-riches de Hong Kong. Il s’adressera probablement à une famille nombreuse ou à une famille pouvant accueillir de nombreux événements au sein de la propriété. Les murs extérieurs du manoir sont revêtus de pierre naturelle. Les fenêtres cintrées et les détails décoratifs adoucissent la façade symétrique.

Les détails intérieurs comprennent deux grands escaliers, des sols en marbre et des fenêtres à battants noires. Une entrée fermée automatique assure la sécurité avec le garage et l’allée accessibles de l’intérieur.

Joshua Miller de OKAY.com est l’un des agents représentant la propriété.