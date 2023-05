Le London Penthouse porte le modernisme caractéristique de Frank Gehry

Battersea Power Station, une centrale électrique au charbon en activité de 1930 à 1980 environ, insuffle une nouvelle vie à une partie de Londres sur la rive sud de la Tamise.

Le monument souvent filmé avec ses quatre cheminées imposantes est en train d’être transformé en un quartier à usage mixte où les boutiques, les bars et les restaurants haut de gamme sont appréciés par les résidents, les habitants, les employés de bureau et les touristes. Même une paire de faucons pèlerins habite le développement de 42 acres.

« Battersea Power Station est en train de devenir l’un des quartiers les plus recherchés de Londres », déclare Watson Briggs de Chestertons, « attirant des acheteurs internationaux en raison de sa riche histoire, de ses équipements de classe mondiale et de son emplacement idéal par rapport au centre de Londres ».

L’édifice historique en briques est encadré par le Prospect Place conçu par Gehry Partners et les Battersea Roof Gardens de Foster + Partners. Les bâtiments ont été développés en collaboration et se reflètent avec une rue bordée de boutiques entre les deux. Les résidents des deux structures ont accès aux installations de Roof Gardens, qui comprennent des aires de pique-nique, un salon, un théâtre, un espace de coworking et une salle de sport.

Prospect Place est le premier projet résidentiel de ce type au Royaume-Uni réalisé par le cabinet d’architectes de renom Frank Gehry, basé à Los Angeles. La façade sculpturale incurvée contraste avec le design uniforme de la centrale électrique art déco.

Les 308 maisons mettent l’accent sur les plans d’étage à aire ouverte et l’accès à l’espace extérieur. Ils comprennent des studios, des condominiums d’une à quatre chambres et des penthouses de luxe. Briggs les décrit comme « le mélange parfait… idéal pour ceux qui recherchent un style de vie cosmopolite ».

Les unités ont deux thèmes intérieurs. L’une est la palette LA, qui présente des finitions en bois pâle et une palette de couleurs claires. L’option London s’inspire des éléments historiques de la centrale électrique adjacente et utilise des finitions métalliques et des textures contrastées pour créer une ambiance industrielle.

Briggs représente un tout nouveau penthouse de palette londonienne à vendre aux 14e et 15e niveaux. Les planchers en bois à chevrons couvrent la majeure partie des 3 073 pieds carrés d’espace de vie, qui comprend quatre chambres et quatre salles de bains. Un ascenseur privé relie les deux niveaux.

La terrasse ajoute 1 600 pieds carrés supplémentaires d’espace de vie extérieur.

Le prix demandé est de 6,95 millions de livres sterling, soit environ 8,7 millions de dollars américains. Deux places de parking peuvent être achetées séparément, bien que Battersea possède sa propre station de métro. Le trajet jusqu’au West End dure moins de 15 minutes.

« La proximité du quartier avec certaines des meilleures écoles et universités de Londres le rend idéal pour les familles tandis que son emplacement privilégié sur les rives de la Tamise offre une vue imprenable et une ambiance tranquille », déclare Briggs. Le développement a une crèche, un centre médical, un service de bus fluvial et une chorale communautaire de plus de 100 voix.

« Que vous recherchiez une nouvelle maison ou une opportunité d’investissement lucrative », dit-il, « Battersea Power Station est une destination de choix qui a vraiment quelque chose pour tout le monde. »