Le Jour de la Terre 2023 apporte bien-être et abordabilité à la conversation sur la durabilité

Le Jour de la Terre sera célébré cette année samedi, et il apporte de bonnes nouvelles aux défenseurs de l’environnement : les propriétaires commencent à donner la priorité à la durabilité dans leurs nouveaux projets de construction et de rénovation, comme l’observe le dernier rapport de l’American Society of Interior Designers, publié en février.

Pendant de nombreuses années, cette aspiration a souvent cédé la place à des contraintes budgétaires, car de nombreux produits qui soutenaient l’objectif d’une planète plus saine coûtaient plus cher pour les acheteurs pesant de nombreux besoins de projets concurrents. Peut-être en raison d’une plus grande couverture médiatique, d’un plus grand nombre de catastrophes naturelles liées au changement climatique ou d’un nombre croissant de propriétaires de la génération Y, « les consommateurs mettent de plus en plus l’accent sur la durabilité en tant que valeur guidant leurs choix d’achat, un nombre croissant de consommateurs se disant prêts à payer une prime d’achat pour la durabilité », note le rapport de l’ASID.

Cela a des ramifications positives non seulement pour la planète, mais pour le bien-être des personnes qui vivent dans ces maisons améliorées. « La durabilité et le bien-être sont très étroitement liés », a commenté la décoratrice d’intérieur new-yorkaise Isfira Jensen dans le groupe Facebook Interior Design Community. « Les choses qui sont nocives pour les gens sont, dans la plupart des cas, tout aussi nocives pour les organismes vivants de l’écosystème. Il se trouve que l’inverse est également vrai », a-t-elle noté. Ce sont quelques-uns des principaux domaines où les deux convergent.

Matériaux durables

« L’utilisation de produits respectueux de l’environnement et à haute efficacité contribue non seulement à réduire notre impact sur l’environnement, mais améliore également des choses comme la qualité de l’air intérieur grâce à la réduction de l’exposition constante aux toxines (matériaux contenant des sous-produits chimiques et du formaldéhyde) », a expliqué Jensen. dans ses propos.

De nombreux concepteurs éduquent leurs clients résidentiels sur ces produits et évitent de les spécifier chaque fois qu’ils le peuvent. « Alors que nous concevons les intérieurs de nos clients en fonction de leurs besoins et de leur style de vie, nous prescrivons systématiquement des matériaux sains et des produits conçus de manière durable. De la peinture aux revêtements de sol, en passant par les surfaces de travail, les meubles et les appareils électroménagers, chaque aspect d’un projet de design est conçu pour promouvoir un mode de vie plus sain sans compromettre la fonctionnalité et l’aspect pratique de l’espace », a commenté Dijana Savic, architecte d’intérieur basée à Chicago. -Jambert dans le groupe Wellness Designed de Facebook pour les professionnels.

Son équipe privilégie la céramique ou la porcelaine d’origine éthique et les revêtements de sol en bois certifiés FSC par rapport aux carreaux de vinyle de luxe (LVT) très populaires, étant donné la composition de chlorure de vinyle de ce matériau, qui peut être dangereuse pour les travailleurs et, potentiellement, pour les propriétaires, a noté Savic-Jambert. (Une partie de ce risque est associée à un autre composant, les phtalates, que l’industrie s’est efforcée de réduire avec davantage d’offres de LVT sans phtalates.)

Charmain Bibby de la Colombie-Britannique a partagé une préférence pour les revêtements de sol en liège durable, qui est également un matériau de bien-être doux sous les pieds et sans allergène. La designer a noté sur son blog : « Le liège est également un excellent isolant et dans notre ancienne maison, nous avons choisi d’avoir du liège sous nos tapis en raison de ses propriétés super isolantes. » Cela peut potentiellement aider à réduire les pertes de chaleur et les factures d’énergie.

Les tissus peuvent également dégager des gaz, c’est-à-dire la présence de produits chimiques utilisés pour fabriquer le matériau qui s’échappent dans l’air. Parfois, cela ne se produit que dans les premiers jours ou les premières semaines de l’installation du produit et la ventilation de l’espace pendant cet intervalle résout le problème. Certains tissus, tapis et autres textiles peuvent émettre des gaz pendant des mois ou des années, mettant en danger le ménage qui l’a choisi – et les futurs acheteurs de cette maison. « Il existe de beaux tissus qui sont durables et à faible ou sans COV. Et les couleurs sont excellentes pour la santé mentale et l’énergie des clients. J’adore combiner les deux ! » a déclaré Andrea Morris, designer basée à Wilmington, en Caroline du Nord, dans Wellness Designed.

Technologie de cuisson par induction

Une autre préoccupation concernant la qualité de l’air intérieur concerne les surfaces de cuisson au gaz. « J’ai remarqué un intérêt accru pour les tables de cuisson à induction par rapport aux cuisinières au gaz naturel », a observé Coralee Monaghan, basée en Ontario, au Canada, dans le même groupe. « Cela peut être lié à l’attention récente des médias autour des cuisinières à gaz et au lien possible avec des problèmes de santé négatifs et une mauvaise qualité de l’air intérieur », a-t-elle ajouté. Comme indiqué dans un article précédent de Forbes.com, l’induction présente de nombreux avantages pour le bien-être.

Tanya Kortum Shively, une designer basée à Scottsdale, en Arizona et membre du groupe Facebook IDC, a commenté dans ce groupe : « Les tables de cuisson à induction deviennent vraiment populaires maintenant parce qu’elles sont si efficaces, idéales pour cuisiner et ne présentent pas le danger du gaz naturel. fumées.

Une grande partie de la couverture médiatique entourant les risques pour la santé et l’environnement de la cuisson au gaz s’est concentrée sur les interdictions et les affrontements politiques, plutôt que sur les nombreux avantages de la technologie à induction, que les propriétaires adoptent souvent une fois qu’ils en ont pris connaissance.

Technologie d’éclairage

La Californie a été l’un des leaders dans l’imposition de normes strictes d’éclairage à économie d’énergie dans ses réglementations, ce qui a stimulé l’adoption généralisée des remplacements de diodes électroluminescentes (DEL). Ceci, à son tour, a stimulé des réductions de prix spectaculaires et des avancées technologiques dans les offres LED.

Les LED sont désormais régulièrement en tête des préférences des concepteurs pour leur capacité à favoriser un meilleur sommeil grâce à la technologie circadienne, à fournir un meilleur éclairage des allées et des tiroirs pour une sécurité et une accessibilité accrues, à générer plus de lumière avec moins d’énergie et à offrir une gradation considérablement améliorée par rapport aux premières versions. Bibby a noté dans son blog de design : « Saviez-vous que les ampoules LED consomment au moins 75 % d’énergie en moins que les ampoules à incandescence et durent 25 fois plus longtemps ? » Le département américain de l’énergie confirme ce chiffre extraordinaire.

Derniers mots

Tout comme les réglementations ont rendu les LED plus abordables et stimulé les progrès technologiques, les réglementations concernant les conduites de gaz résidentielles promettent de faire de même pour la cuisson par induction, les pompes à chaleur et d’autres alternatives plus sûres, plus saines et plus durables.

Vous pouvez faire du bien à la planète et aux personnes et aux animaux de compagnie de votre foyer – et avec de nouvelles incitations gouvernementales, des avancées de produits et une baisse accrue des prix de la demande – vous pouvez également préserver votre santé financière !