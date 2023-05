Le domaine du Connecticut est un peu country, un peu rock ‘n’ roll

Une ancienne propriété équestre à Westport, Connecticut, comprend une maison principale et un cottage séparé, ainsi qu’une grange aménagée sur un terrain subdivisé.

Le domaine de 4,54 acres dans la section Old Hill de Westport faisait autrefois partie d’une plus grande propriété équestre. Outre une maison principale de quatre chambres et 5 1/2 salles de bains, il y a un chalet de deux chambres et une grange de 1 200 pieds carrés qui a été transformée en studio d’enregistrement par le propriétaire actuel, un producteur de musique à la retraite.

La grange se trouve sur 2 acres qui ont déjà fait l’objet d’un processus d’approbation de lotissement, ce qui permet à l’acheteur d’avoir plusieurs options pour la propriété, explique Angela Benzan de The Higgins Group Private Brokerage, qui liste la propriété.

« Avoir ces structures et cette superficie à Westport est tout à fait unique », déclare Benzan.

La maison principale de style champêtre d’environ 5 000 pieds carrés a été construite en 1939. La maison a un lien avec les créateurs de Joy Perfume, un parfum créé en 1929 par le parfumeur Henri Alméras pour le couturier parisien Jean Patou, qui a réussi malgré l’arrivée de la Grande Dépression.

Il a un mélange de mises à jour modernes et de touches classiques. L’entrée du hall central est flanquée d’un porche couvert.

À l’intérieur, il y a un plan d’étage ouvert qui comprend un salon avec une cheminée et une cuisine avec un îlot central et des appareils en acier inoxydable, dont une cuisinière Viking. Le rez-de-chaussée comprend également une bibliothèque ou un bureau lambrissé de cerisier, une buanderie vitrée avec évier et une véranda fermée et isolée. Le premier étage a également une aile d’invités avec une salle de bain complète et une grande salle de bonus.

Toujours au premier étage, des portes françaises mènent à un patio en pierre bleue adjacent à une piscine chauffée en Gunite. Il y a des moulures classiques, des étagères intégrées et des fenêtres cintrées dans toute la maison.

Au deuxième étage, une grande suite principale comprend un coin salon séparé et une salle de bains en marbre avec une double vasque, une baignoire et une douche vitrée séparée.

Le chalet comprend une cuisine, un salon, un bureau et une salle de bain complète et est actuellement loué à 2 500 $ par mois.

L’établissement est situé sur Newtown Turnpike, à environ 5 km des boutiques et des restaurants du centre-ville de Westport et à environ 8 km de la plage municipale de Compo.

Le domaine est sur le marché pour 2,999 millions de dollars.