Le domaine à San Miguel De Allende a juste ce qu’il faut de fantaisie et de sophistication

La ville de San Miguel de Allende, au centre du Mexique, est connue pour son riche mélange de styles architecturaux historiques. La même chose pourrait être dite d’un complexe de luxe dans la ville intérieure à environ 170 miles au nord-ouest de Mexico.

Casa Opera, comme la maison s’appelle, est située dans le quartier de Frailes. Il a été construit au cours des dernières décennies pour refléter l’engagement des propriétaires envers la musique et les événements formels ainsi que l’amour de tout ce qui est européen.

Les bâtiments et les chambres de la propriété jouent avec différentes époques de conception qui passent des influences médiévales aux néoclassiques aux influences romaines et espagnoles. « C’est fantaisiste d’une certaine manière, et c’est sophistiqué d’une autre manière », explique l’agent commercial Joseph Lown de CDR San Miguel. « En combinant le jardin et les grands espaces et les petits espaces, c’est vraiment une maison ludique. »

L’agent Laura Rodríguez, également du CDR San Miguel, est d’accord, ajoutant que les espaces sont conçus non pas pour submerger mais pour enchanter. Les propriétaires « invitent les gens à vivre des expériences différentes dans tous ces lieux parfaitement aménagés pour cela ».

Le complexe unique en son genre avec huit chambres et huit salles de bains réparties sur plusieurs bâtiments se vend 2,35 millions de dollars américains.

La salle de musique néoclassique, dont la façade autonome a été inspirée par le palais du Petit Trianon à Versailles, en France, et un manoir à Newport, Rhode Island, occupe le plus grand espace de la propriété. Des concerts formels avec jusqu’à 100 invités ont eu lieu ici; une cuisine commerciale entièrement équipée à l’arrière facilite l’organisation de grands événements.

L’intérieur de la salle présente une scène céleste peinte à la main au-dessus de la tête et une « acoustique parfaitement conçue », ce qui en fait l’un des meilleurs espaces de performance de la région, déclare Rodríguez.

À côté de l’espace de musique dans un bâtiment séparé se trouve une tour en pierre solide qui rappelle quelque chose que l’on trouverait dans un château britannique médiéval. La maison d’hôtes sur deux niveaux comprend une cheminée à bois et une kitchenette à l’étage inférieur et une chambre avec salle de bain au deuxième étage, offrant une vue sur les jardins en contrebas.

Les autres conceptions dramatiques de Casa Opera comprennent des fontaines de style romain disposées le long d’allées de jardin sinueuses et une loggia privée au deuxième niveau de la maison principale inspirée du temple romain d’Hercule, un endroit idéal pour se retirer, se détendre et profiter d’un coucher de soleil.

Pourquoi la forte influence continentale ? L’un des propriétaires retrace les racines de sa famille depuis 20 générations dans diverses régions d’Europe. « Il est très fier de l’histoire de sa vie et a mis chaque détail dans cette maison », déclare Rodríguez.

La maison principale sur deux niveaux présente une façade ocre de style espagnol, avec un mélange d’arches, de colonnes et de patios qui soulignent un style de vie intérieur-extérieur et de divertissement. À l’intérieur, les pièces avec de hauts plafonds et un savoir-faire détaillé prennent une grande échelle – et plus de surprises de style.

Une salle Tudor lambrissée de bois sombre vous transporte en Angleterre, et une salle de petit-déjeuner avec un plafond voûté en briques vous transporte vers la Méditerranée. La salle à manger formelle aux murs rouge foncé et au sol en damier contient une réplique d’une frise d’un temple romain sur un mur et des rosaces à la française sur un autre.

Qui pourrait potentiellement acheter le domaine ? « Certainement quelqu’un qui aime la musique et aime divertir », dit Rodríguez. La propriété pourrait également devenir un espace de divertissement, un hôtel-boutique, un restaurant avec une résidence privée à côté ou un espace d’artiste. « Au-dessus de la salle de musique se trouve un studio d’artiste en activité », explique Lown.

Les autres commodités comprennent une salle de billard (à l’intérieur de la salle de musique), un bain à remous creusé dans le jardin, une cave à vin, deux garages et des logements pour le personnel, qui peuvent être utilisés comme bureau ou studio.

L’adresse officielle est Calle Pajaros del Viento 2, Fraccionamiento El Mirador. Il se trouve à moins de 10 minutes en voiture du célèbre centre-ville, qui a été nommé site du patrimoine mondial de l’UNESCO en 2008 pour son architecture et sa culture historiques coloniales et baroques mexicaines.

Joseph Lown et Laura Rodríguez, tous deux du CDR San Miguel, sont les agents de vente.