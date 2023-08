Le dilemme moral du domaine éminent

Le gouvernement peut prendre des terres privées et des biens à usage public par le biais d’un domaine éminent aux États-Unis. Cette autorité peut bénéficier aux communautés et être utilisée pour assurer la croissance économique et la prospérité, mais elle peut également nuire aux groupes minoritaires. Dans les décennies à venir, nous aurons plus que jamais besoin de domaines éminents pour relever le défi du changement climatique. Cependant, nous devons nous souvenir de l’histoire du domaine éminent afin de ne pas renforcer les inégalités passées.

Eminent Domain est un vrai problème de chariot

Le domaine éminent est un principe juridique qui accorde au gouvernement le pouvoir de prendre une propriété privée pour un usage public, à condition que les propriétaires reçoivent une compensation. Les gouvernements utilisent généralement ce processus pour des projets d’infrastructure ou d’autres efforts publics qui desservent la communauté dans son ensemble.

Le domaine éminent est un exemple concret du problème du chariot de la philosophie morale. Le problème du chariot est une expérience de pensée qui implique un chariot en fuite se dirigeant vers un groupe de personnes attachées à une piste. Le décideur doit choisir entre détourner activement le chariot sur l’autre voie, sacrifiant potentiellement une personne, ou permettre au chariot de poursuivre sa course, nuisant à un groupe plus important. D’un point de vue purement utilitaire, il vaut mieux sauver cinq personnes que sauver une seule personne. Mais d’autres considérations pourraient être utilisées pour justifier de sauver une personne et de nuire aux autres, comme si une personne était un enfant et que les cinq autres personnes préféraient sauver l’enfant.

Lorsqu’ils envisagent l’utilisation d’un domaine éminent, les gouvernements doivent décider s’il vaut la peine de prendre une propriété privée pour construire quelque chose qui pourrait bénéficier au plus grand bien. Comme dans le problème du chariot, la décision consiste à sacrifier le bien-être d’un petit groupe de personnes pour aider un plus grand groupe de personnes.

Les usages historiques et les abus du domaine éminent

Les États-Unis ont utilisé un domaine éminent pour des projets économiques qui ont profité à des millions d’Américains, mais ont également nui aux communautés mal desservies. Par exemple, la Tennessee Valley Authority (TVA) a pris des terres aux communautés des Appalaches pour construire des barrages, des réservoirs et des centrales électriques dans les années 1930. Bien que le projet ait nécessité le déplacement forcé et la réinstallation de nombreuses familles, la TVA a considérablement modernisé la région et ouvert la voie au développement économique. Bien que la TVA n’ait pas réussi à produire une croissance économique équitable pour les habitants de la vallée, elle a quand même réussi à améliorer l’économie de la région dans son ensemble.

Un autre exemple d’infrastructure nécessitant un domaine éminent est le système d’autoroute inter-États des États-Unis. Le réseau routier reliait les villes d’un océan à l’autre, permettant le commerce interétatique et la croissance économique. Cependant, l’utilisation d’un domaine éminent pour le réseau routier a nui de manière disproportionnée aux communautés noires du pays.

Dans les années 1950, le quartier de Rondo était une communauté afro-américaine dynamique et prospère abritant environ 80% de la population noire de St. Paul avec des épiceries, des églises et des coopératives de crédit. Cependant, à la fin des années 1950 et au début des années 1960, la construction de l’Interstate 94 a traversé le cœur de Rondo, déplaçant des milliers d’habitants et détruisant des centaines de maisons et d’entreprises. Le gouvernement a utilisé le domaine éminent pour forcer les résidents à déménager. Les anciens résidents de Rondo ont dû déménager dans des zones où ils étaient confrontés à la discrimination, à la ségrégation et à la pauvreté. Certains résidents n’avaient pas les moyens d’acheter un nouveau logement ou recevaient une compensation insuffisante pour leurs propriétés. L’autoroute a également créé du bruit, de la pollution et des barrières physiques qui ont isolé les résidents restants les uns des autres et du reste de la ville.

Après l’achèvement du système d’autoroute inter-États des États-Unis, les voitures ont proliféré à travers les États-Unis. Ces voitures sont désormais une source importante d’émissions de carbone qui causent le changement climatique. Les scientifiques prédisent que les méfaits du changement climatique, tels que les inondations, nuiront de manière disproportionnée aux quartiers noirs. Avec tout ce contexte, il est difficile de justifier l’utilisation du domaine éminent par le réseau routier inter-États. Bien qu’il y ait eu des avantages économiques, le projet a également causé des dommages incommensurables.

L’atténuation du changement climatique nécessitera un domaine éminent

Même si le domaine éminent a été utilisé injustement, nous avons besoin de cet outil juridique pour nous préparer et atténuer le changement climatique. Étant donné que le changement climatique rendra certaines communautés invivables, les gouvernements doivent utiliser un domaine éminent pour déplacer les communautés hors de danger. La politique d’atténuation des inondations du US Army Corps of Engineers exige que les gouvernements locaux utilisent un domaine éminent pour déplacer les ménages dans les zones sujettes aux inondations, si nécessaire, comme condition pour recevoir un financement fédéral pour lutter contre les inondations.

Nous devons également construire des projets d’infrastructures vertes pour réduire nos émissions de carbone.

Le train à grande vitesse de Californie, qui sera achevé en 2030, a déjà utilisé un domaine éminent pour acquérir des terrains privés nécessaires au projet. Le train à grande vitesse de Californie devrait réduire les émissions de carbone de 102 millions de tonnes métriques d’équivalents de dioxyde de carbone sur 50 ans.

Les gouvernements peuvent également utiliser le domaine éminent pour de petites initiatives, comme la construction de pistes cyclables ou la restauration de zones humides absorbant les inondations. En 2013, Boulder, CO, a subi une inondation dévastatrice qui a détruit des biens et mis les résidents en danger de noyade. Pour éviter de futures inondations, la ville a utilisé un domaine éminent pour construire le Wonderland Creek Greenway. La voie verte comprend un fossé d’irrigation absorbant les inondations parallèlement à une piste cyclable qui relie les quartiers environnants.

Alors que nous utilisons un domaine éminent pour aller de l’avant, nous devons nous souvenir de l’histoire de la politique et de la façon dont les gens ont été lésés dans le passé. Nous devons nous assurer que les personnes déplacées recevront une indemnisation incontestablement juste avant de lancer de nouveaux projets. En même temps, nous devons protéger les aspects inestimables et irremplaçables des communautés, comme le quartier Rondo, contre la perte. Le problème du chariot n’a pas de réponses claires. Il existe de nombreuses considérations morales, et il en sera de même pour justifier l’utilisation d’un domaine éminent.