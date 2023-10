Le défi caché auquel WeWork est confronté

WeWork a retenu les paiements d’intérêts dus sur cinq billets garantis de premier rang totalisant environ 95 millions de dollars. Dans un rapport 8-K, WeWork a déclaré qu’elle disposait d’un délai de grâce de 30 jours pour effectuer les paiements avant un cas de défaut, qu’elle disposait des liquidités nécessaires pour effectuer les paiements d’intérêts et qu’elle pourrait décider de le faire à l’avenir. . Cependant, en tant qu’agent de location de bureaux sur le terrain, je pense qu’un facteur important a été négligé dans les commentaires sur les paiements que WeWork a choisi de retenir. Il s’agit de l’impact négatif sur la demande des locataires qui résultera probablement de négociations prolongées avec les créanciers de WeWork.

WeWork affirme également dans le 8-K que « l’entrée dans la période de grâce vise à permettre de commencer les discussions avec certaines parties prenantes de sa structure de capital tout en améliorant également la liquidité alors que la société continue de prendre des mesures pour mettre en œuvre son plan stratégique ». En corollaire, dans une interview au New York Times

New York Times

Le directeur général par intérim de WeWork, David Talley, a qualifié cette décision de « typique » et de « précurseur d’une conversation ».

Les problèmes de WeWork s’agrandissent

Comme toujours, j’ai consulté Eric Haber, avocat général de Wharton Property Advisors et avocat expérimenté en matière de faillite, pour solliciter son point de vue sur les derniers développements. Il a déclaré que malgré la qualification bénigne des paiements manqués par la direction, WeWork doit désormais surmonter un autre obstacle majeur. Avec l’incapacité de payer les intérêts, il apparaît clairement que les problèmes de WeWork s’aggravent. Elle était déjà engagée dans de longues négociations avec ses propriétaires pour tenter de renégocier les baux et de quitter les emplacements non rentables, et elle lance désormais le défi aux détenteurs d’obligations.

WeWork tente d’exercer son influence sur ses principaux créanciers en faisant passer le message que l’incapacité de faire des concessions entraînera un dépôt de bilan. Cependant, une entreprise à court de liquidités ne peut pas faire grand-chose pour renégocier ses principales dettes en dehors des tribunaux. À un moment donné, la faillite devient une prophétie auto-réalisatrice, et il serait peut-être préférable pour WeWork de commencer dès maintenant à rassembler le financement super prioritaire nécessaire pour financer une vente ou une réorganisation au chapitre 11. C’est le dilemme que le conseil d’administration de WeWork, y compris les administrateurs nouvellement retenus et expérimentés dans les procédures de réorganisation, doit résoudre.

Pour aggraver encore le problème, WeWork a entrepris plusieurs séries de négociations avec ses propriétaires en dehors de la faillite sur plusieurs années. Mais sans progrès significatifs, l’exercice devient vain en l’absence de nouveaux investissements ou d’une amélioration de l’activité sous-jacente.

Cela nous amène à une pièce très importante du puzzle WeWork qui a été négligée par les commentateurs. J’ai du mal à voir comment WeWork pourrait éventuellement attirer de futurs locataires, appelés membres, dans ses espaces dans son état actuel. En effet, de nombreux membres sont locataires au mois. D’autres membres ont des baux pour des périodes relativement courtes, par exemple six mois ou un an. Jusqu’à ce que la situation actuelle soit réglée, les membres ne sont guère incités à signer de nouveaux baux lorsqu’ils ne savent pas qui seront ces propriétaires, quel sera le loyer, si leur centre restera ouvert et ce qu’il adviendra de leur dépôt de garantie.

Il est difficile d’imaginer comment les nouveaux locataires ou les locataires dont les baux arrivent à expiration peuvent se sentir en confiance lorsqu’ils concluent de nouveaux baux tant qu’ils n’ont pas une meilleure idée de ce qui se passe dans l’entreprise. En août, WeWork avait précédemment averti qu’il pourrait manquer de liquidités au cours des 12 prochains mois. Toute baisse de l’activité de location ne fera qu’empirer les choses.

Peut-être que WeWork réussira à démontrer des progrès suffisants dans ses négociations avec ses propriétaires et ses détenteurs de billets, ce qui incitera les investisseurs potentiels à fournir un financement supplémentaire. À l’heure actuelle, cela semble être un défi de taille.