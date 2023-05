Le ciel est la limite dans ce domaine révolutionnaire du Maryland

Une propriété riveraine de près de 80 acres dans le nord-est du Maryland, avec un vignoble en activité de 14 acres et six bâtiments, offre de nombreuses possibilités.

La propriété est située sur la rivière Elk dans la partie nord-est de l’État, dans une zone rurale entourée de fermes et d’autres vignobles. Le propriétaire utilise actuellement la propriété comme lieu de mariage et d’événement.

Un acheteur pourrait continuer avec le même usage ou proposer une nouvelle idée, a déclaré l’agent inscripteur, Mary Beth Paganelli de Long & Foster Real Estate. La propriété pourrait accueillir des retraites d’entreprise, elle pourrait être utilisée pour un centre équestre ou pourrait servir de complexe familial.

« La beauté de cette propriété est qu’elle pourrait être ce que l’acheteur voulait qu’elle soit », a déclaré Paganelli.

Il y a six bâtiments, dont un manoir de style géorgien de cinq chambres construit en 1931. Il a une grande entrée avec un porche à colonnes et des vues sur la rivière depuis des fenêtres surdimensionnées. Il y a des murs lambrissés et des plafonds avec poutres apparentes. Une chambre principale a une grande terrasse couverte qui surplombe l’eau.

Le manoir comprend une maison de plage de style Cape Cod qui surplombe une plage de sable privée et un quai de 300 pieds. La maison a des porches grillagés et ouverts avec vue sur la rivière. Lambrissée de bois blanchi, elle dispose d’un plan d’étage ouvert avec de hauts plafonds et d’un salon avec une cheminée en pierre.

Une grande grange a été rénovée pour servir de salle de dégustation de vin pour le vignoble, qui produit des vins de pinot noir et de chardonnay sous le label Blue Elk. Le lieu peut accueillir trois grands événements en même temps et aucun n’est visible pour les autres invités, dit Paganelli.

Le terrain compte également deux fermes, chacune avec deux chambres et des patios extérieurs avec des sols en briques. Une autre maison en pierre sert actuellement de bureau.

La région a une certaine histoire car elle a servi de point de débarquement à 15 000 soldats britanniques dirigés par Sir William Howe pendant la guerre d’indépendance de 1777.

La propriété est actuellement sur le marché pour 6,8 millions de dollars. Le propriétaire vend également 71,89 acres supplémentaires de terrain vacant attenant pour 1 million de dollars.