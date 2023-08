Le château de la rivière Potomac, à l’extérieur de Washington, DC recherche 22 millions de dollars

Les grandes et majestueuses demeures de la région de Washington, DC, ont parfois un pedigree historique. Ce n’est pas le cas pour une propriété de luxe emblématique sur la rivière Potomac en Virginie, qui pourrait ressembler davantage à sa maison en Europe qu’à la capitale nationale.

La vaste maison aux allures de château située au 612 Rivercrest Drive à McLean, en Virginie, à deux pas de la frontière avec le Maryland et la région de Washington DC, a été construite en 2008 sur 1,2 acres. La maison de huit chambres sur quatre niveaux est vendue par le propriétaire qui l’a construite avec amour.

«(Ils) ont personnellement contribué à la conception de chaque pièce, de tous les matériaux choisis, des rampes en fer, du bois de l’escalier, des portes importées, tout», explique l’agent inscripteur Megan Thiel de Long & Foster. Immobilier.

En effet, l’intérieur sur mesure présente huit essences de bois différentes, dont le cèdre, l’acajou, l’érable, le cerisier du Brésil et le noyer, ainsi que des sols en granit, marbre et travertin. L’extérieur en pierre calcaire surmonté d’ardoise rouge du Vermont et d’accents de cuivre recouvre les tours carrées et la tourelle arrondie de la maison. De grandes fenêtres et portes cintrées au niveau principal gardent l’extérieur proche.

Le cadre au bord de l’eau ajoute une note magique unique en son genre. « De l’arrière de la propriété, vous n’avez qu’une vue sur la rivière. Avoir 1,2 acre de bord de rivière est vraiment spécial », déclare Thiel.

À l’intérieur, le hall principal a un plafond de style panthéon qui s’élève à près de 40 pieds, tandis que les plafonds des autres pièces varient de 10 à 15 pieds. Un escalier en bois avec rampe en fer forgé sur mesure relie les quatre niveaux. Il y a aussi un ascenseur extérieur en verre qui offre une vue sur le Potomac lorsque vous vous déplacez d’étage en étage.

Les autres pièces comprennent un salon face à la rivière, une salle à manger formelle, des chambres avec parquet et salle de bains privative, cinq cheminées, deux balcons en fer forgé avec vue sur la rivière et une cuisine contemporaine personnalisée avec des comptoirs en granit ainsi que des chapiteaux et des colonnes corinthiennes. .

Les équipements confèrent à la maison son aspect luxueux, comme une piscine intérieure de 1 000 pieds carrés avec sauna, bain à remous et coin repas décontracté ; salle de sport; une salle de projection et une salle d’évasion. Des escaliers extérieurs au milieu du terrain paysager mènent à une grande pelouse avec un foyer et des chaises face à la rivière.

Il se trouve à 20 minutes en voiture du centre-ville de Washington DC, le long de la pittoresque George Washington Memorial Parkway. L’établissement se trouve également à proximité d’espaces verts, tels que la réserve naturelle Scott’s Run et le parc Langley Oaks.

Qui pourrait être un acheteur potentiel ? « Quelqu’un qui a souvent besoin de venir à Washington pour rencontrer des décideurs politiques, potentiellement un ambassadeur », dit Thiel. « Je pense qu’il y a là beaucoup de potentiels différents. » La maison est bien connue dans la région. Il a été le théâtre d’événements présidentiels privés et de représentations d’opéra. Il a également été utilisé comme site de tournage et présenté dans des films et des émissions de télévision.

La maison est à vendre pour 22 millions de dollars.