Le boom technologique et financier de Wynwood déclenche un développement éclair

D’un océan à l’autre, d’anciennes zones industrielles sont transformées en enclaves urbaines chauffées à blanc. Aucun, cependant, n’est aussi grésillant que Wynwood à Miami, un quartier au nord du centre-ville de Miami et d’Overton, et bordant Edgewater.

Une destination pour les immigrants portoricains à partir des années 1950, Wynwood est passée du nom de « Little San Juan » à la Mecque pendant 21 ans.St Investissement du siècle commençant il y a environ deux décennies. Plus récemment, le quartier s’est transformé d’un refuge pour les créatifs en un foyer pour les grandes sociétés technologiques et financières de Californie et du Nord-Est. À la suite de la relocalisation de Founders Fund à Wynwood, le district a accueilli les sociétés renommées Spotify, PwC et Live Nation.

Ajoutez des magasins plus petits allant des cabinets d’avocats aux boutiques, des entreprises locales de Floride ainsi que des arrivées de l’extérieur de l’État, et les types d’entreprises de restauration, d’accueil et culturelles qui poussent dans des recoins qui s’embourgeoisent rapidement, et vous avez créé un marché que certains appellent le le plus chaud du pays.

« Wynwood est passé d’un quartier d’entrepôts industriels en grande partie abandonné à l’une des destinations les plus populaires au monde, accueillant plus de 15 millions de visiteurs annuels », a déclaré Manny Gonzalez, directeur exécutif du Wynwood Business Improvement District (BID). « Alors que le quartier continue d’évoluer, ce haut lieu des arts et du divertissement devient également l’épicentre technologique de la ville, avec de nombreuses entreprises innovantes qui déménagent à Miami depuis New York et San Francisco.

« Grâce à son emplacement idéal et à sa grande facilité de marche, Wynwood est devenue une destination exceptionnelle pour les professionnels qui souhaitent vivre et travailler. »

Après l’arrivée des hôtelleries Arlo Hotel et Moxy Wynwood, et celle des bistrots cinq étoiles Pastis, KYU et consorts, quoi de plus naturel qu’un afflux de propriétés résidentielles avant-gardistes pour loger les nouveaux arrivants du monde entier ? Le Wynwood BID rapporte que 1 482 unités résidentielles ont été achevées depuis 2020. 1 737 autres unités sont en cours de développement. Les unités résidentielles s’accompagnent de 183 349 pieds carrés d’espace commercial et de 264 518 pieds carrés de bureaux.

Après avoir été un pionnier de Wynwood il y a quatre ans avec le dévoilement de sa propriété résidentielle Wynwood 25, Related Group se lance sur le marché des copropriétés de Wynwood avec ses NoMad Residences Wynwood, qui ouvriront l’année prochaine au 2700 NE Second Ave. En partenariat avec le développeur Tricap, Related développe la structure de neuf étages et 329 unités qui abritera le restaurant sur le toit et le concept de bar de mixologie The NoMad Bar. Sera également présenté Casa Tua Cucina, un vaste restaurant italien à cuisine ouverte.

Related est convaincu que Wynwood est prêt. « Nous avons vu de nos propres yeux comment l’arrivée de l’industrie technologique a transformé Wynwood en un centre florissant pour les affaires, la finance, la culture et la cuisine, créant ainsi une augmentation de la demande de résidences en copropriété de luxe », a déclaré Nick Perez, président de Related Pôle copropriété du Groupe.

En attendant, le premier condominium de luxe de marque de mode de l’enclave, Diesel Wynwood au 121 NW 28e Street, est également prévu pour un dévoilement en 2024. Un immeuble de huit étages et 159 lofts, Diesel Wynwood offrira des micro-studios à des condominiums de trois chambres ainsi que 14 penthouses de deux étages. Le développement de la propriété certifiée LEED et WELL est piloté par la société internationale d’investissement et de développement immobilier Bel Invest. Il est conçu par Zyscovich Architects.

Achevé l’année dernière, The Dorsey fait partie des propriétés qu’il a récemment développées et qui ont imprégné Related de l’assurance que Wynwood était le bon endroit pour NoMad Residences. LNDMRK Development et Tricera Capital se sont associés à Related sur le bâtiment à usage mixte de 306 unités de 12 étages au 286 Northwest 29e Rue.

Le Dorsey offre 35 000 pieds carrés d’espace de vente au détail et plus de 70 000 pieds carrés d’espace de bureau de classe A. La superficie en pieds carrés du bureau a maintenant été entièrement réservée, preuve suffisante, s’il en fallait, de l’attrait croissant de Wynwood pour les employeurs entrants des deux côtes.