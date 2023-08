Le bien-être apparaît fortement dans le dernier tour d’horizon des tendances nationales des détaillants

Il existe de nombreuses façons de suivre les tendances en matière de conception de maison. L’un des meilleurs consiste à considérer ce que les détaillants voient les prescripteurs et les propriétaires acheter – en particulier les détaillants qui s’adressent à la fois à une clientèle professionnelle et grand public à travers le pays, comme la chaîne Ferguson Bath, Kitchen & Lighting Gallery et son site Web Build with Ferguson.

Voici cinq de leurs dernières tendances résidentielles montrant un accent croissant sur le bien-être, ainsi que ce qu’elles signifient, ainsi que les idées connexes de designers qui ont partagé leurs propres expériences via des groupes de médias sociaux professionnels et par courrier électronique.

Intention biophilique

La biophilie se traduit littéralement par l’amour des éléments vivants et désigne des éléments de design inspirés par la nature et/ou intégrant des matériaux naturels. Le but est de fournir un espace apaisant et relaxant aux occupants.

« Pensez au biomimétisme : papiers peints, motifs de carreaux de feuilles, œuvres d’art faisant écho à la nature et marbre aux couleurs et motifs semblables à ceux de l’eau. Jouez avec des finitions vivantes sur le bois et les métaux et appréciez la beauté des formes organiques », suggère Paula Kennedy, designer de cuisine basée à Seattle. « Même si notre besoin naturel est de nous connecter avec la nature, nous sommes à l’intérieur 87 % du temps », ajoute-t-elle. « Inviter l’extérieur à l’intérieur devient vital. »

« Une façon d’y parvenir consiste à maximiser la lumière naturelle du soleil autant que possible », note la designer new-yorkaise Isfira Jensen. « Une autre façon consiste à sélectionner des matériaux naturels. Enfin, j’incorpore des plantes d’intérieur dans toute la maison autant que possible.

Salles de bains

Cette tendance combine baignoire et douche dans un seul espace – généralement la salle de bain principale de la maison – plutôt que dans un seul luminaire, comme les combinaisons baignoire/douche avec lesquelles beaucoup d’entre nous ont grandi. La salle d’eau profite de matériaux de revêtement conçus pour résister à l’eau et aux revêtements de sol antidérapants, tout en maximisant l’espace et en ajoutant potentiellement l’accessibilité avec une entrée accessible en fauteuil roulant à la section douche de la salle de bain.

« Les salles de bains avec eau sont de plus en plus populaires dans nos projets de décoration intérieure. La notion traditionnelle de séparation des zones sèches et humides dans une salle de bain évolue à mesure que les clients recherchent des espaces plus polyvalents », note Michelle Fleischhacker, designer de la région de l’Alberta et de Calgary. « L’aménagement ouvert et le plus souvent sans obstacle des salles de bains humides peut aider nos clients à « pérenniser » leurs espaces s’ils rencontrent des problèmes de mobilité plus tard. Sans avoir besoin d’enjamber une baignoire ou d’entrer dans une cabine de douche, l’entrée et les déplacements sont plus simples », ajoute le professionnel canadien.

« Les pièces humides peuvent surmonter les contraintes des dimensions étroites des salles de bains, offrant ainsi aux propriétaires plus de commodités dans la même empreinte », observe Molly McCabe, designer de la région de Seattle. Elle prévient cependant que les projets de rénovation « nécessitent une planification très minutieuse et des dessins de permis souvent tamponnés, ainsi qu’une connaissance du code du bâtiment local ».

Éco-conscience

La durabilité est un avantage certain de la conception respectueuse de l’environnement, tout comme la création d’intérieurs plus sains. L’EPA affirme que notre air intérieur peut être cinq fois plus pollué que l’air extérieur. Cela oblige les concepteurs à choisir des matériaux qui ne dégagent pas de gaz dans une pièce (c’est-à-dire qui libèrent des gaz chimiques qui peuvent être dangereux et malsains pour les occupants).

La designer de la région de Palm Beach, Denise Jadd, accueille favorablement cette tendance. « En adoptant cette approche, nous accordons la priorité à la santé et au bien-être de nos clients à la maison alors que nous sélectionnons de meilleurs matériaux et répondons à leurs problèmes de santé, car les matériaux non toxiques éliminent les produits chimiques et les vapeurs nocifs qui peuvent nuire à nos voies respiratoires. système. »

Il existe un défi pour les professionnels et les propriétaires de trier la myriade de réclamations qui relèvent à la fois des allégations de « blanchiment écologique » et de « well-washing ». « Covid a accéléré notre industrie pour produire des produits plus sains, et les consommateurs achètent en fonction des valeurs fondamentales de l’entreprise en matière de respect de l’environnement », observe Jan Neiges, designer de cuisine basé à Denver. « Le défi a été de trouver une source unique qui puisse à la fois approuver ces produits et fournir un répertoire des entreprises qui adhèrent à ces règles. Nous avons tellement de labels ; nous en avons besoin d’un sous lequel tous les sous-labels puissent tomber, ce qui permettra aux professionnels d’aider facilement leurs clients.

Conception multisensorielle

Cette tendance fait appel à de multiples sens, plutôt qu’à ce qui peut être vu. Cela peut inclure d’adopter le tactile avec des surfaces texturées, d’entourer un espace de sons apaisants (et de bloquer les bruits extérieurs), de remplir une pièce de fleurs parfumées et, bien sûr, d’apporter de la beauté.

Kennedy propose ces exemples multisensoriels qui peuvent être réalisés avec des éléments de conception et de planification : « Observer l’interaction changeante de la lumière et des ombres avec le voyage du soleil, ressentir la douce brise à travers une fenêtre ouverte, écouter la mélodie apaisante de l’eau qui coule et embrassant les textures des bois naturels, des métaux de finition vivants et des fibres organiques qui nous entourent. Ces composants comblent collectivement le fossé avec la nature, offrant une guérison physique, mentale, émotionnelle et spirituelle ancrée, apaisante et holistique.

« L’essence d’une maison ne réside pas seulement dans son apparence, mais aussi dans la façon dont elle se sent, sonne et même son odeur », observe l’architecte d’intérieur Brad Smith, basé à Dallas. « Je prends en compte des facteurs tels que l’acoustique – en utilisant des tissus d’ameublement pour réduire la pollution sonore, et l’aromathérapie – en recommandant des parfums relaxants ou énergisants, en fonction de la fonction de la pièce. Le toucher joue également un rôle : des comptoirs lisses dans les cuisines aux tapis moelleux dans les chambres, chaque texture évoque une sensation différente.

Soutien technique

La technologie de la maison intelligente offre de nombreuses opportunités pour rendre nos maisons plus sûres, plus saines et plus fonctionnelles. Ceux-ci peuvent inclure la surveillance de la qualité de l’air intérieur, la détection des fuites, des revêtements de fenêtres automatisés pour le contrôle de la lumière, des robinets mains libres pour réduire la propagation des germes et bien plus encore.

«La technologie transforme la façon dont vivent les propriétaires d’aujourd’hui, offrant commodité, efficacité, sécurité et une meilleure qualité de vie», déclare Sheeja Nair, designer de la région de la baie de San Francisco. « Beaucoup de nos projets incluent des habillages de fenêtres intelligents et motorisés qui peuvent être entièrement automatisés ou actionnés avec un appareil mobile ou un assistant vocal. » Les favoris de ses clients incluent les miroirs intelligents éclairés, les robinets sans contact et l’éclairage à détection de mouvement.

« Nous utilisons la configuration d’un système d’éclairage domestique intelligent pour imiter les modèles d’éclairage naturel afin de réguler les rythmes circadiens. Cette technologie d’éclairage aide les clients à améliorer sensiblement la qualité de leur sommeil et leur humeur », partage Jensen.

La clientèle plus âgée de Fleischhacker adopte également la technologie, note-t-elle. « Des technologies plus récentes telles que les fours qui fournissent des suggestions de recettes aux simples thermostats compatibles Wi-Fi et à l’éclairage par capteur axé sur la sécurité, la technologie change la façon dont nos clients perçoivent leur maison. Nous pouvons personnaliser leurs espaces avec tout, des réfrigérateurs qui les aident à gérer leurs listes de courses aux robinets mains libres et aux toilettes autonettoyantes. Nous pensons qu’il est gagnant-gagnant pour les clients de se sentir choyés dans leur propre maison tandis que les membres de la famille sont réconfortés par les caractéristiques de sécurité offertes par la technologie.