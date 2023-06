L’avenir de l’immobilier : Fintech 50 2023

S epuis que la Réserve fédérale a commencé à faire monter les taux d’intérêt en mars 2022, la moyenne des nouveaux prêts hypothécaires à taux fixe sur 30 ans a augmenté de 81 % pour atteindre 6,79 %. Pour mettre cela en perspective, l’acheteur américain moyen s’engage désormais à verser un paiement mensuel de 2 651 $, en hausse de 350 $ par rapport à il y a un an, selon le courtier immobilier Redfin. Les taux hypothécaires coûteux, combinés au nombre limité de maisons à vendre, ont réduit les ventes de maisons existantes – en baisse de 23 % en avril dernier par rapport à l’année précédente, selon la National Association of Realtors. Les demandes de refinancement hypothécaire, quant à elles, ont été décimées – en baisse de plus de moitié par rapport à il y a un an fin mai, selon Fannie Mae.

Tout cela est une terrible nouvelle pour les fintechs qui espèrent bouleverser le secteur des prêts hypothécaires et des ventes de maisons. C’est certainement loin des jours grisants de 2021, lorsque les taux d’intérêt bas et le passage à l’ère pandémique du travail à domicile ont créé une frénésie pour l’achat d’une maison et toutes sortes d’opportunités pour les entrepreneurs. Parmi les victimes de ce changement : Ribbon, une fintech qui a aidé les acheteurs potentiels à faire des offres en espèces. Elle a licencié 85% de son personnel et figurait sur la liste de février 2023 des 25 fintechs en difficulté susceptibles d’être acquises ou fermées. Le ruban a été acheté en mai.

En raison du changement de paysage, seules deux startups immobilières figurent sur la liste Fintech 50 de cette année, contre cinq en 2022. Au cours de l’année écoulée, les trois abandons ont considérablement réduit leurs effectifs.

Le premier annonceur immobilier survivant, apparaissant pour la septième année consécutive, est Cadre, une plateforme d’investissement immobilier commercial fondée par Ryan Williams, un ancien membre de l’équipe de capital-investissement immobilier de Blackstone. L’autre est Valon, une plate-forme basée sur le cloud automatisant les paiements hypothécaires et offrant aux emprunteurs plus de visibilité sur leurs prêts en affichant les soldes à côté d’autres informations sur les prêts. Il n’y a pas eu de nouveaux venus dans l’immobilier pour Fintech 50 2023.

Plateforme d’investissement en immobilier d’entreprise offrant aux investisseurs particuliers la possibilité d’investir aux côtés d’institutionnels dans cette classe d’actifs historiquement exclusive. En 2022, a lancé le Fonds Cadre Horizon, un fonds axé sur le revenu qui investit dans des maisons multifamiliales, des complexes industriels, des bureaux et des hôtels. Il a un investissement minimum de 10 000 $. Cadre gère également un marché secondaire permettant aux investisseurs de vendre des avoirs autrement illiquides. En juin 2022, le fondateur de Cadre, Ryan Williams, a démissionné de son poste de PDG, devenant président exécutif et nommant l’ancien PDG d’OppFi Jared Kaplan comme prochain PDG de Cadre. À peine 10 mois plus tard, Kaplan a quitté Cadre et a cofondé la startup insurtech Indigo, et Williams a repris le rôle de PDG.

New York, New York.

133 millions de dollars de Thrive Capital, Andreessen Horowitz, Khosla Ventures et autres.

800 millions de dollars.

A servi 52 137 investisseurs à la fin de 2022, contre 32 876 l’année précédente.

30 moins de 30 ans honoré et PDG Ryan Williams, 35 ans; Joshua Kushner, 37 ans, et son frère Jared Kushner, 42 ans, gendre de l’ancien président Donald Trump.

Plateforme de services hypothécaires basée sur le cloud, Valon automatise les paiements et permet aux emprunteurs de voir en ligne leur solde et d’autres informations sur leurs prêts. Ses clients comprennent les gestionnaires de prêts hypothécaires Seneca et Freedom Mortgage. Au cours des trois dernières années, la société s’est développée dans les montages hypothécaires et les offres d’assurance.

New York, New York.

125 millions de dollars d’Andreessen Horowitz, 166 2nd, Rithm Capital et autres.

600 millions de dollars.

Elle est passée de 9 000 prêts en 2021 à 50 000 d’ici la fin de 2022, et vise à assurer le service de 300 000 prêts d’ici la fin de 2023.

Deux lauréats 30 moins de 30 ans : le PDG Andrew Wang, 30 ans, précédemment directeur chez Soros Fund Management ; CTO Jon Hsu, 31 ans, ancien ingénieur logiciel chez Twilio.