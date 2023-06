L’ancienne maison de location de Taylor Swift à New York coûte 18 millions de dollars

La superstar de la pop Taylor Swift, qui participe actuellement à sa tournée Eras, a fait la une des journaux pour ses stades à guichets fermés et les prix des billets astronomiquement élevés. On dit qu’elle pourrait récolter jusqu’à 1,5 milliard de dollars rien qu’avec la tournée.

Il n’est donc pas surprenant que l’ancienne maison de la pop star sur Cornelia Street dans le quartier de West Village à New York soit cotée à 18 millions de dollars, ou disponible à la location à 45 000 $ par mois ou 50 000 $ par mois meublée. La maison de ville du 23 Cornelia Street a inspiré sa chanson à succès « Cornelia Street » et est une maison de transport de 153 ans qui a été entièrement modernisée à l’intérieur mais conserve sa façade en brique emblématique. La chanteuse de «Blank Space» a loué la maison en 2016 pour 39 500 $ par mois pendant que sa résidence Tribeca était en cours de rénovation.

La maison historique s’étend sur 5 500 pieds carrés et comprend quatre chambres, cinq salles de bains et deux demi-salles de bains. Il a été construit en 1870 en tant que remise à calèches ou bâtiment dédié au stockage de la calèche de quelqu’un. Aujourd’hui, il a toujours un garage privé avec accès au volant – une rareté à New York – et deux portes d’entrée pour entrer. La maison de ville de 21 pieds de large a des plafonds spectaculaires à double hauteur jusqu’à 27 pieds, de superbes planchers de bois franc et de grands espaces de vie.

Sous le garage se trouve un niveau de piscine, qui abrite la piscine de 30 pieds par 15 pieds et 5,5 pieds de profondeur, un jardin extérieur, un foyer au gaz et une salle de sport. Au-dessus du niveau du garage, qui comprend également l’une des suites d’invités, se trouve le deuxième étage. Le salon principal a un plafond à double hauteur avec des poutres apparentes et un parquet blond en bois d’ipé russe. Il est aéré et lumineux grâce aux fenêtres à battants qui laissent entrer beaucoup de lumière naturelle. Cet étage a une salle à manger et une cuisine lumineuses avec des appareils Sub-Zero et Wolf et des comptoirs en granit. Également à ce niveau se trouve une suite d’invités qui peut être utilisée comme chambre ou bureau.

La chambre principale et une autre suite d’invités se trouvent au troisième étage, chacune avec sa propre terrasse privée, sa salle de bain de type spa et son dressing. Les chambres sont bordées de fenêtres à battants et de portes-fenêtres s’ouvrant sur chaque terrasse donnant sur la rue Cornelia. La chambre principale en particulier possède une spectaculaire baignoire en marbre avec une douche vitrée et un puits de lumière, ainsi qu’un foyer au gaz dans le salon extérieur.

Enfin, l’étage supérieur du toit-terrasse offre une vue imprenable sur le centre-ville de Manhattan. Ici, il y a amplement d’espace pour s’asseoir à l’extérieur et un aménagement paysager luxuriant. Il y a même de la place pour une cuisine extérieure, un putting green ou tout ce que vous souhaitez. La maison est répertoriée par Laurence Carty, Irene Lo et Jennifer Rahilly du groupe Corcoran.

Bien que Swift n’appelle plus cette résidence de Cornelia Street, elle possède toujours une propriété à New York. En 2014, elle a acheté deux penthouses adjacents dans le bâtiment emblématique et historique du pain de sucre à Tribeca, connu pour ses nombreux résidents célèbres, du réalisateur Peter Jackson. Elle a converti les penthouses en un penthouse géant avec un total de 10 chambres, 10 salles de bains, une salle de billard et plus encore.