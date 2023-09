L’ancien domaine de Lake Tahoe de Steve Wynn s’annonce pour 76 millions de dollars

Le magnat des casinos et hôtelier milliardaire Steve Wynn a autrefois élu domicile dans ce domaine de Lake Tahoe. Aujourd’hui, il est répertorié par un autre propriétaire pour 76 millions de dollars.

Wynn a construit ce domaine, connu sous le nom de The Old Forge – Wynn Estate, en 1994. Tandis que l’ancien hôtelier, qui a démissionné de son poste de président-directeur général de Wynn Resorts

WYNN

en février 2018, après des décennies d’allégations d’inconduite sexuelle, n’a pas vécu ici depuis un certain temps, la maison reste l’un des terrains les plus convoités de Tahoe.

Il est situé sur ce qui est maintenant considéré comme le « Rang des milliardaires » de Tahoe, autrement connu sous le nom de Lakeshore Boulevard, à Incline Village, dans le Nevada. Il s’agit également de la propriété la plus chère actuellement répertoriée dans la région de Lake Tahoe et, si elle est vendue à prix demandé, ce sera l’une des ventes les plus chères de l’histoire de Tahoe. Les propriétaires actuels sont Nora Lacey, fondatrice de la société de biotechnologie Cell Marque, et son mari, le pathologiste Dr Michael Lacey.

S’étendant sur cinq acres, la propriété offre une vue imprenable sur le lac Tahoe, est entourée de pins imposants et d’un aménagement paysager alpin luxuriant et est située derrière des portes privées pour plus d’isolement. Il y a une résidence principale de 12 661 pieds carrés, construite avec de la pierre naturelle, du bois et des murs de verre. Le cœur de la maison est le salon voûté, avec vue directe sur le lac, qui se connecte à la vaste terrasse. Au total, il y a 5 000 pieds carrés d’espace extérieur, accessible par presque toutes les pièces du rez-de-chaussée. La résidence principale de deux étages abrite également une grande suite principale, une cuisine gastronomique, une salle multimédia, trois chambres supplémentaires, une salle de fitness et de massage, une salle de jeux et une salle à vin.

Il y a aussi une maison d’hôtes indépendante de 1 536 pieds carrés qui comprend trois chambres supplémentaires. Au total, il y a sept chambres et sept salles de bain complètes. Ce qui rend cette propriété vraiment unique, c’est la plage privée. Il y a 210 pieds de plage de sable privée – une rareté à Tahoe – avec une jetée en eau profonde, un treuil à bateau, une plate-forme de jet ski et deux bouées. C’est le point de départ idéal pour des aventures en kayak, en paddle board ou pour la natation.

« Nous avons tellement de superbes maisons à Incline Village, mais lorsque j’ai franchi la porte d’entrée de cette maison pour la première fois et que j’ai regardé le lac depuis la terrasse, j’avais du mal à reprendre mon souffle », a déclaré l’agent inscripteur Christine Perry de Christie’s International Real Estate Sereno. « Cela m’a vraiment frappé de constater que la décision de construire à cet endroit était brillante. Lorsque vous franchissez cette porte, vous avez l’impression d’entrer dans un autre monde.

En plus de la grande salle principale, on retrouve une salle familiale intime dotée d’un magnifique foyer en pierre et d’une salle de sport spacieuse. La propriété dispose également de nombreux dispositifs de sécurité, comme un mur autour du périmètre que Wynn a construit après que sa fille ait été enlevée sous la menace d’une arme à son domicile de Las Vegas dans les années 1990.

Wynn a acheté le terrain pour 6,5 millions de dollars en 1993 et ​​a vendu la propriété en 1998 pour 17 millions de dollars, selon WSJ. Le milliardaire n’est pas étranger aux biens immobiliers impressionnants. Au cours des dernières années, il a vendu certaines propriétés, notamment son domaine de Beverly Hills et sa maison de Las Vegas.