L’ancien chevalier d’or Max Pacioretty vend sa maison à Las Vegas pour 11 millions de dollars

Alors que l’ailier gauche des Hurricanes de la Caroline, Max Pacioretty, déplore peut-être la sortie prématurée de son équipe des séries éliminatoires de la LNH en 2023, il a encore de nombreuses raisons de célébrer avec la vente récente de son manoir de Las Vegas. À 11 millions de dollars, l’accord est le plus cher du quartier exclusif, The Ridges, où se trouve la maison de 2018, ainsi que le plus cher de l’année pour la région du Grand Las Vegas.

Élégante dans sa conception et sa finition, la maison de plain-pied, construite sur mesure, présente un plan d’étage à aire ouverte, des murs de verre et des plafonds à caissons. Une cour baignée de lumière sert d’entrée.

Une palette de couleurs douces embellit les éléments en bois vus dans les planchers de bois franc, les armoires encastrées et les plafonds lambrissés ainsi que les vues colorées du paysage de roche rouge environnant.

Le marbre est omniprésent, que l’on retrouve dans le double îlot et le dosseret de couleur foncée de la cuisine, le sol de la salle de bain principale et une remarquable cheminée Calcutta dans le salon.

« Chaque espace intègre de manière réfléchie un design intemporel avec une sensation authentique », a déclaré l’agent de cotation Madison Blau Benshimon d’IS Luxury dans un communiqué de presse. Le spécialiste du luxe le plus producteur a ajouté que la maison du « 42 Crested Cloud est une propriété particulièrement spéciale car elle atteint l’équilibre parfait entre élégance et habitabilité ».

Ce mélange de luxe et de confort est incarné dans la suite principale tentaculaire, avec une cheminée en pierre élégante, une douche à vapeur double massive, une baignoire et des murs de verre menant directement à la piscine.

En plus de la piscine de 55 pieds de long centrée par un coin salon en îlot et des jeux d’eau, la cour arrière abrite également une cuisine extérieure, un foyer et un terrain de sport.

Les autres points forts incluent une cave à vin vitrée, un home cinéma et une salle de sport digne d’un athlète professionnel.

Anthony Spiegel, un autre agent IS Luxury, représentait l’acheteur.

Pacioretty a disputé 74 matchs avec les Hurricanes cette saison, récoltant 24 passes et 25 buts. Le vétéran de 15 ans a déjà passé quatre saisons avec les Golden Knights de Vegas de 2018 à 2022.