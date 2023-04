La vie de luxe pour personnes âgées devient cosmopolite d’un océan à l’autre

Lorsque des entreprises comme Related et Hines sautent sur une tendance, vous savez que c’est énorme. C’est ce qui se passe d’un océan à l’autre alors que ces grands promoteurs et d’autres se lancent dans la création de résidences pour personnes âgées de luxe au cœur des grandes villes américaines.

La démographie simple en est la raison. Les experts prédisent que la population mondiale de personnes de 60 ans et plus doublera pour atteindre 2,1 milliards d’ici 2050, et que le nombre de personnes âgées américaines doublera presque pour atteindre 84 millions la même année. Bon nombre de ces personnes âgées n’ont pas l’intention d’abandonner leur mode de vie dans les grandes villes à la retraite.

À la fin de l’année dernière, Related Companies a dévoilé une résidence pour personnes âgées de luxe appelée Coterie Hudson Yards, comprenant des appartements à 30 000 $ par mois à New York. Nouveau également, la Coterie Cathedral Hill à San Francisco, également développée par Related Companies et exploitée par Atria Senior Living. La propriété abrite de nombreuses personnes âgées parmi les mieux nantis de la Golden Gate City.

Pour ne pas être en reste, Hines et Welltower ont développé le Sunrise de New York à East 56e Street, avec des intérieurs du designer hôtelier haut de gamme Champalimaud Design. Également développé par Hines et Welltower, The Apsley est une toute nouvelle communauté de personnes âgées ultra-luxe située dans l’Upper West Side de New York.

« À New York, la population de plus de 65 ans croît plus rapidement que tout autre groupe démographique », déclare Denise Falco, vice-présidente principale des opérations chez Sunrise Senior Living. « Lorsque nous avons développé Sunrise at East 56e et The Apsley, c’était une priorité, et nous avons créé des communautés exceptionnelles qui répondent aux besoins spécifiques des New-Yorkais sophistiqués qui veulent vieillir avec style sans quitter la ville ni leur style de vie.

L’un des aspects de la nouvelle classe de résidences pour personnes âgées urbaines ultra-luxueuses est l’attention portée aux types de besoins qu’un citadin sophistiqué prioriserait certainement.

À la Coterie Hudson Yards, les résidents peuvent faire appel à un directeur de l’innovation pour répondre à leurs besoins technologiques. Lever du soleil à l’est 56e Les extras de Street comprennent des terrasses extérieures méticuleusement aménagées et des jardins aux avantages biophiliques qui offrent également aux résidents des vues spectaculaires sur Manhattan.

Coterie Cathedral Hill de San Francisco et Sunrise de Manhattan à East 56e La rue propose des partenariats culturels du genre le plus susceptible de captiver une métropolitaine urbaine. Au premier, des partenariats ont été forgés avec l’opéra de San Francisco, le SF Ballet et le festival annuel de jazz de San Francisco, entre autres fournisseurs culturels. À The Apsley, des partenariats culturels aideront les résidents à se tenir au courant des événements littéraires, théâtraux et du monde de l’art.

Aucun résident des communautés de personnes âgées les plus haut de gamme ne tolérerait rien de moins qu’un design intérieur splendide et de classe mondiale. À The Aspley, la conception du bâtiment évoque les plus belles conceptions intérieures d’autres propriétés emblématiques de l’Upper West Side, parmi lesquelles le Dakota et la cathédrale Saint-Jean le Divin.

Comme mentionné, Champalimaud Design a créé le design intérieur de Sunrise at East 56e Street, imprégnant les intérieurs de la même marque d’élégance qui a distingué ses conceptions au Plaza Hotel, au Carlyle et au Waldorf à New York, aux Beverly Hills Bungalows en Californie du Sud et aux hôtels Four Seasons et Ritz-Carlton de l’autre côté de la rue. globe. Les résidences à une et deux chambres de la Coterie Cathedral Hill ont été conçues par March and White Design, un studio de design et d’architecture de renommée mondiale dont les conceptions ont trouvé leur place dans les intérieurs de propriétés allant des maisons privées aux superyachts.

Les résidences pour personnes âgées urbaines de luxe sont connues pour leurs services de bien-être et de soins qui concentrent l’attention sur les besoins de santé des résidents. Par exemple, l’éclairage circadien des studios de soins de la mémoire de Coterie Cathedral Hill aide à réguler la qualité du sommeil, les niveaux d’énergie, les rythmes naturels et la productivité des résidents, tandis que Sunrise at East 56e Street donne la priorité aux services de vie autonome et assistée, aux soins pour la maladie d’Alzheimer et la perte de mémoire, ainsi qu’aux services de réadaptation. À la Coterie Hudson Yards, le service de conciergerie médicale Sollis Health offre des soins de santé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Lorsque vient le temps d’élargir les intérêts et les passions des résidents, The Apsley n’est pas atypique et attire les résidents qui souhaitent apprendre avec un studio d’art, un théâtre et une bibliothèque.

Ces communautés ouvriront probablement la voie à de nombreuses autres dans les années à venir, car un nombre croissant d’adultes âgés cherchent à mélanger l’urbain et l’urbain.