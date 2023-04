La vente d’une maison de 12,5 millions de dollars établit un record en 2023 (jusqu’à présent) pour la péninsule de Palos Verdes

Il est un peu tôt en 2023 pour parler de prix immobiliers record, pourtant nous y sommes. Un domaine de 10 acres dans les prestigieux Rolling Hills Estates du sud de la Californie s’est récemment vendu pour 12,5 millions de dollars, le prix de l’immobilier le plus élevé de la péninsule de Palos Verdes jusqu’à présent en 2023.

La maison de Georgeff Road a été prise en un jour. « La première personne qui l’a vu l’a acheté – plein prix », explique l’agent de vente Suzanne Dyer de Strand Hill Properties.

La maison de style ranch derrière les portes de Rolling Hills Estates est une propriété tentaculaire au sommet d’une colline au milieu du pays des chevaux. Les résidents ont accès à plus de 20 miles de sentiers d’équitation et de randonnée juste devant leurs portes. La maison est située au sommet de canyons luxuriants avec une vue imprenable sur la côte et les lumières scintillantes de la ville le long de la péninsule, ainsi que des panoramas sur les montagnes de San Gabriel au nord.

Il a été construit en 1980 et n’est plus sur le marché depuis 43 ans. La maison dispose de cinq chambres et de sept salles de bain complètes ou partielles, ainsi que d’une piscine, de courts de tennis, d’un belvédère avec des pelouses vallonnées et d’un parking pour trois voitures.

L’emplacement du site en fait un site exceptionnel. « Il est vraiment rare de trouver 10 acres plats », dit Dyer. « Il a des vues spectaculaires, et c’est très privé. C’est juste une propriété vraiment, vraiment spéciale.

Rolling Hills Estates est connu pour sa beauté naturelle et son cadre paisible à environ 25 miles du centre-ville de Los Angeles. Le jardin botanique public de 87 acres de la côte sud et le centre équestre Peter Weber, qui propose des cours de chevaux et des camps, sont à proximité. La communauté fermée dispose de gardes 24 heures sur 24 à trois entrées de la ville. Les équipements supplémentaires incluent des courts de tennis et de pickleball communautaires.

La maison appartenait à feu Frank Robinson, ingénieur aéronautique et fondateur de Robinson Helicopter Company à Torrance. Il a conçu et fabriqué le populaire hélicoptère biplace R44, qui a volé pour la première fois en 1990 et est resté un best-seller pendant des décennies avant d’être éclipsé par des modèles plus récents. Robinson était connu pour avoir mis sur le marché des hélicoptères légers et polyvalents.

Robinson a reçu plusieurs prix de l’industrie pour son travail, notamment son intronisation au Temple de la renommée de l’air et de l’espace de San Diego en 2009. Il a pris sa retraite de l’entreprise qui a maintenant 50 ans en 2010 et est décédé en novembre à l’âge de 92 ans.

Georgia Frontiere, ancien propriétaire de l’équipe de football LA Rams, possédait auparavant la propriété.

En ce qui concerne la vente record, elle ne durera peut-être pas longtemps. La vente la plus chère sur la péninsule de Palos Verdes en 2022 était de 17 150 000 $ pour une maison Palos Verdes Estates.

Propriétés mondiales Forbes