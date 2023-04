La vente d’un penthouse pour 12,762 millions de dollars bat le record de condos à Washington, DC

Un immeuble de luxe au bord de l’eau à Washington, DC, a battu le record de la vente de condos la plus chère de l’histoire de la ville, se vendant pour 12,762 millions de dollars au début du mois.

Le Penthouse 1 de quatre chambres sur deux niveaux a une surface habitable d’environ 5 800 pieds carrés, cinq salles de bain complètes et deux demi-bains. De plus, le condo offre trois places de stationnement.

L’immeuble – connu sous le nom d’Amaris, qui signifie « tu es aimé » en latin – compte 96 condos. L’unité record est l’une des sept situées au 12e étage.

Le regretté architecte de renommée internationale Rafael Viñoly a conçu le bâtiment.

Michelle Giannini, courtier pour Hoffman Realty, représentait la liste des co-développeurs Hoffman & Associates et Madison Marquette. Elle a dit que le bâtiment a ouvert ses portes en décembre et qu’il est vendu à environ 70 %.

Matt McCormick de TTR Sotheby’s International Realty représentait l’acheteur anonyme et a déclaré que la propriété avait immédiatement captivé l’acheteur.

« C’est de loin le penthouse de luxe le plus haut de gamme de la ville. La grande terrasse extérieure surplombant l’eau avec The Wharf en contrebas offre les meilleures vues sur le front de mer de DC. Les finitions sophistiquées et les caractéristiques uniques, comme l’escalier en colimaçon avec lucarne, laissent toute une impression. des choses les plus spectaculaires de cette résidence sont les fenêtres du sol au plafond, en particulier les fenêtres en verre déformé à froid dans les espaces de vie qui vous donnent l’impression d’être projetés dans la vue », a ajouté McCormick.

Le quai, où se trouve Amaris, est un développement de 3,6 milliards de dollars comprenant des hôtels, des parcs, des jetées, des boutiques et des restaurants.

Cette unité dispose de 2 255 pieds carrés d’espace extérieur, dont une terrasse extérieure de 1 200 pieds carrés.

Jay Bargmann, vice-président de Rafael Viñoly Architects, a déclaré que son espace préféré dans le condo est le deuxième niveau. « L’espace illustre vraiment la forme curviligne et effilée du bâtiment et évoque une sensation de mouvement ; la légèreté et la transparence à ce niveau, associées à ses vastes vues sur la rivière Potomac, vous donnent l’impression de vous déplacer dans l’eau », a-t-il ajouté.

Le condo comprend des armoires de cuisine italiennes personnalisées, un parquet en chêne blanc européen français avec une finition claire et foncée, des comptoirs en marbre dans la cuisine avec des îlots en cascade et des appareils haut de gamme de Thermador et Bosch.

L’établissement comprend un centre de remise en forme et de bien-être, une piscine d’eau salée pour la nage en longueur, une salle de conférence et un ascenseur pour voitures avec service de voiturier.

Mark McFadden, vice-président exécutif de Compass et conseiller principal à DC, Maryland et Virginie, a déclaré que le record précédent pour un condo était de 11 millions de dollars en 2022. Pour les propriétés unifamiliales, la Bowie-Sever House, une propriété de Georgetown, cotée pour 28 millions de dollars en 2007 et vendu pour 24 millions de dollars. Et McFadden a fermé un domaine DC de 22 millions de dollars en 2011.

« Cette propriété vaut maintenant 40 millions de dollars. Mais le marché actuel est très bon. L’inventaire est encore faible, avec une forte demande dans toutes les gammes de prix », a déclaré McFadden, ajoutant que les ventes médianes à DC pour les maisons de plus de 1,5 million de dollars ont dépassé 2 millions de dollars en mars. 2022 et a chuté à un peu moins de 1,9 million de dollars en mars 2023.

« Surtout dans le haut de gamme, en raison des fluctuations de notre marché actuel, avec le marché boursier et l’inflation, l’immobilier reste la classe d’actifs préférée des personnes qui ont de l’argent. Je suis à Palm Beach, et je suis dans un – un condominium d’une chambre d’une valeur de 1,2 million de dollars. Au pâté de maisons suivant (en décembre), le milliardaire Robert Kraft, propriétaire des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, a payé 24 millions de dollars pour un condominium « , a ajouté McFadden, » donc les gens qui ont de l’argent se sentent beaucoup mieux, n’est-ce pas placent maintenant leur argent dans l’immobilier plutôt qu’en bourse. À l’heure actuelle, c’est considéré comme l’endroit le plus sûr pour garer votre argent.