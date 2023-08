La société immobilière chinoise Evergrande, en difficulté, dépose le bilan – alors que la crise du secteur s’aggrave

Partager sur Facebook



Topline

Le géant chinois de l’immobilier Evergrande Group a déposé jeudi une demande de mise en faillite (Chapter 15) à New York, un coup dur après des années de difficultés financières qui ont contribué à enflammer la crise immobilière actuelle en Chine.

Faits marquants

Le dépôt permettra à Evergrande de se protéger et de protéger ses actifs aux États-Unis pendant qu’elle travaille sur un plan de restructuration de plusieurs milliards de dollars annoncé plus tôt cette année. Le dépôt intervient quelques jours après qu’un autre géant de l’immobilier chinois, Country Garden, a vu son action chuter à son prix le plus bas jamais enregistré lundi, alors que le secteur vacille au bord du gouffre. Hong Kong et les îles Caïmans sont mentionnés dans la requête du chapitre 15 comme lieux de la procédure de restructuration. La filiale d’Evergrande, Tianji Holdings, et sa filiale Scenery Journey ont également demandé la protection du chapitre 15, selon Bloomberg. Evergrande n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Grand nombre

81 milliards de dollars. C’était le montant des pertes nettes subies par Evergrande en 2021 et 2022.

Valorisation Forbes

2,8 milliards de dollars. C’est la valeur nette estimée du président d’Evergrande, Hui Ka Yan, l’un des promoteurs immobiliers les plus importants et les plus endettés de Chine.

Un développeur au cœur de la crise immobilière en cours en Chine a perdu 81 milliards de dollars au cours des deux dernières années, soit plus que l’ensemble des bénéfices de Google ou de Microsoft en 2022 ()