La propriété la plus considérable de la communauté équestre Griffin Ranch de La Quinta coûte 3,2 millions de dollars

Au milieu des années 1980, l’animateur de télévision et magnat des médias Merv Griffin planifiait sa retraite à partir de son émission-débat à succès, , diffusée depuis plus de 20 ans. Le succès de ses sociétés de production, Merv Griffin Enterprise et Merv Griffin Entertainment – responsables de la création des jeux télévisés et – avait fait de Griffin l’un des magnats des médias les plus riches de l’époque avec une valeur nette de 300 millions de dollars.

À peu près au même moment, peut-être en transition vers une vie de loisirs, Griffin a acheté un vaste complexe équestre à La Quinta, en Californie, juste à l’extérieur de Palm Springs. Avant sa mort en 2007, l’animateur de talk-show bien-aimé a choisi une partie de sa propriété pour la transformer en une communauté équestre planifiée, bien nommée Griffin Ranch.

Couvrant 242 acres, Griffin Ranch se compose d’une gamme d’offres résidentielles ainsi que d’un grand club-house résident.

Aujourd’hui, le plus grand modèle de maison sur le plus grand terrain de Griffin Ranch est maintenant sur le marché pour 3,2 millions de dollars.

La maison de 5 667 pieds carrés est principalement définie par une architecture de style espagnol avec une touche moderne. L’extérieur présente un toit en tuiles tonneau, des fenêtres à volets et une porte voûtée en fer forgé menant à une grande cour, le tout avec un savoir-faire contemporain.

Le motif des arcades ornées se poursuit à l’intérieur de la maison ainsi que d’autres touches ornementales, notamment des éléments encastrés en bois rustiques, des alcôves murales et des plafonds voûtés avec poutres apparentes. Des éléments plus modernes peuvent être trouvés partout comme des murs de verre rétractables, des fenêtres en coin et une cuisine à aire ouverte.

Les fenêtres à imposte, tant intérieures qu’extérieures, contribuent à la qualité lumineuse et aérée de la maison du désert.

Les points forts incluent une suite principale à chambre double avec une cheminée à deux faces, une grande salle avec un bar et une salle à manger formelle.

En tant que plus grand terrain de Griffin Ranch, la propriété est capable d’accueillir un certain nombre de commodités souhaitables. Un green privé et un terrain de pétanque se trouvent de chaque côté d’une piscine à fond bleu, d’un spa et d’une fontaine de vase.

Le club-house Griffin Ranch offre aux résidents l’accès à une piscine communautaire, des courts de tennis et des salles de banquet ainsi qu’une salle de Pilates, une salle de billard et un centre de remise en forme.

La liste pour 54120 Alysheba Drive est détenue par Ginny Peacock et Carol Traylor du courtage de luxe basé à Newport Beach, EQTY.